Sin servicio de salud el 12% de parralenses; son atendidos por el Estado

De acuerdo con el Inegi, de 116 mil 662 habitantes que hay en Parral, un 12 por ciento no está afiliada a un servicio de salud; ante esto, la Gobernadora del Estado indicó que a través de acciones como las Clínicas Móviles, se brinda acceso a instancias equipadas con mastógrafos, pruebas de papanicolaou, atención médica general y otros procedimientos; no obstante, se destaca que de las siete mil 141 atenciones brindadas en este servicio, el 31.5% de las personas no tienen acceso a un sistema de salud en los municipios de Parral, Matamoros, Allende y Bocoyna.

Según datos del Panorama Sociodemográfico del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, se puede observar que la mayoría de la población de los municipios de Parral, Matamoros, Allende y Bocoyna en el estado de Chihuahua está inscrita a algún servicio de salud; sin embargo, existe una minoría que no cuenta con esta cobertura.

En Parral, el 88% de los 116 mil 662 habitantes está inscrito en un servicio de salud, de los cuales, el 57 % pertenece al IMSS, el 26.2% al Insabi, el 10.5% al Issste y el resto se divide entre el IMSS Bienestar, Pemex, Densa o Marina y otras instituciones. Aunque estos números son alentadores, el 12% restante, equivalente a 13 mil 730 personas, no tiene cobertura de atención médica.

En Matamoros, el 91.8% de los cuatro mil 314 habitantes está inscrito en un servicio de salud. De los cuales, el 55.5% pertenece al Insabi, el 35.4% al IMSS, el 4.3% al Issste y el resto se divide entre el IMSS Bienestar, Pemex, Densa o Marina y otras instituciones; sin embargo, el 8.2% de la población, que corresponde a 696 personas, no cuenta con atención médica.

Así mismo en el caso de Allende, donde el 82.0% de los ocho mil 487 habitantes está inscrito en un servicio de salud. De los cuales, el 36% pertenece al IMSS, el 26.4% al Insabi el 13.3% al Issste, y el 23.1% al IMSS Bienestar, y el resto se divide entre Pemex, Densa o Marina y otras instituciones. En este municipio, el 18% de la población, que equivale a mil 552 personas, no cuenta con cobertura médica.

En Bocoyna, el 88.0% de los siete mil 543 habitantes está inscrito en un servicio de salud. De los cuales, el 11.5% pertenece al IMSS Bienestar, el 8.4% al Issste, el 6.2% al Insabi, y el 18.6% al Imss, y el resto se divide entre Pemex, Densa o Marina y otras instituciones; sin embargo, el 12% de la población restante, es decir, 905 personas, no tiene acceso a servicios de salud.

Según los datos del Inegi, la suma de personas que no tienen acceso a un sistema de salud en cada municipio es la siguiente; Parral; 13 mil 730 habitantes (12% de la población total): Matamoros: 696 personas, habitantes (8.2% de la población total); Allende, mil 522 habitantes (18% de la población total); Bocoyna; 905 habitantes (12 % de la población total).

En total, son 16 mil 853 personas que no tienen acceso a un sistema de salud en estos cuatro municipios; por lo tanto, si se realizaron siete mil 141 atenciones en Clínicas Móviles, esto representa aproximadamente el 42.4% de las personas que no tienen acceso a un sistema de salud en los municipios de Parral, Matamoros, Allende y Bocoyna.

Es importante destacar que tener acceso a servicios de salud es un derecho fundamental y una necesidad básica de toda persona. Por ello, es necesario que se generen políticas públicas que garanticen el acceso a la salud para toda la población, especialmente para aquellos que aún no cuentan con esta cobertura.

