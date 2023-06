Tras ocho semanas de espera, volverán Los Mineros al Gran Estadio Parral

Tras ocho semanas de espera, hoy la afición parralense volverá a sentir la emoción del Rey de los Deportes, con la inauguración del Gran Estadio Parral y el juego que se desarrollará en punto de las 19:00 horas, entre Los Mineros de Parral y Los Soles de Ojinaga.

Como no hay día que no llegue ni fecha que no se cumpla, este jueves 29 de junio, tras un arduo trabajo que comprendió el movimiento de terracería y compactarlo para continuar con la colocación del pasto sintético especializado, el cual requiere un mínimo de mantenimiento, la emoción de la afición volverá a resonar en el inmueble.

Hoy, el Gran Estadio Parral luce de diferente manera al contar con pasto sintético, siendo uno de los más importantes, ya que fue el primero que se inauguró en el estado durante el 2002, y posteriormente dieron apertura a los que se encuentran en Chihuahua, Delicias, Juárez, Cuauhtémoc y Madera.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

La obra que se efectuó bajo una inversión de 11 millones 735 mil 777 por parte de Gobierno del Estado, tardó alrededor de ocho semanas, convirtiendo a Parral en la ciudad con el primer estadio de béisbol con pasto sintético.

El terreno de juego que abarca un área de mil 600 metros cuadrados quedo cubierta de pasto sintético, cuyas dimensiones son de 4.5 centímetros, con protección para rayos ultravioleta con una garantía de 10 años; sin embargo, puede durar un periodo más prolongado.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

En el inmueble se llevó a cabo la limpieza, trazo y nivelación del terreno, después se removió la capa superior de tierra, de aproximadamente tres pulgadas, según la mecánica de suelos, para dejar espacio para su nueva base.

Se generó la formación del terraplén con material de sub-base para dar los niveles indicados, se compactó el material del suelo dejándolo listo para el riego de impregnación de asfalto.

Posteriormente, se hizo el tendido de la modulación de los lienzos del pasto sintético, para unirlos y generar el trazo de las líneas blancas, además se llevó a cabo el tendido de la arena sílica, y la arcilla, se colocó el caucho granulado y finalmente se cepillo.

El Gran Estadio Parral es el primer inmueble de esta magnitud que se construyó para el "Rey de los deportes" y que se inauguró en todo el estado por el entonces gobernador, Patricio Martínez, en el año 2002; esta nueva imagen vendrá a beneficiar las malas condiciones del terreno de juego que por años, estuvo enfrentando este escenario.

