Tras siete años de espera, el proceso de regularización del fraccionamiento Ferro Gay avanza

Tras siete años continúa la incertidumbre para la regularización de los mil 326 lotes que conforman el fraccionamiento Federico Ferro Gay, de los cuales más de 500 se encuentran ya habitados debido a que aún no se cuenta con el estudio de impacto ambiental; sin embargo, el titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología en la ciudad informó que se espera que la semana que entra el estudio esté listo y se pueda someter a Cabildo para su aprobación, lo cual permitirá dar certeza jurídica a los propietarios.

Por lo anterior, Gaudencio Atayde comentó que en los trámites que se tienen hay un avance considerable, además de la documentación que hace falta presentar ante Cabildo.

“Lo único que nos falta es que desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología nos entreguen el impacto ambiental, porque lo tenemos que presentar tal y como es”, dijo.

El entrevistado argumentó que, aunque no cuentan con una fecha específica para entregarlo, se prevé que la próxima semana se pueda terminar, y así entregarlo a Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio para que lo someta ante Cabildo para su aprobación.

De esta manera resaltó que en caso de que sea aprobado todo el expediente, los mil 326 lotes podrán tener certeza jurídica, ya que de las observaciones que mandó el Municipio solo falta el impacto ambiental.

Respecto a las propiedades que fueron otorgadas y no son habitadas, el funcionario señaló que cuentan con expedientes integrados de cada una de las viviendas; sin embargo, mientras no se regularicen, no se puede actuar, por ello una vez que se autorice el fraccionamiento, ya tendrán facultades para convocar a las personas que tienen un estatus irregular, analizando cada uno de los casos, para que de acuerdo al criterio y a las necesidades del ciudadano, le sea respetado su derecho y en su caso, ajustar a quienes cometieron un acto ilegal.

Actualmente se encuentran ocupados un poco más de 500 predios, de los mil 326 lotes que la componen en su totalidad, por lo que el objetivo, es dar certeza jurídica a las familias que ahí habitan, por medio de la entrega de las escrituras a quienes ya pagaron su lote.

Durante el año 2016, fueron entregadas 570 viviendas; sin embargo, a siete años de la entrega, los habitantes del fraccionamiento Federico Ferro Gay aún se encuentran a la espera de recibir certeza ante las escrituras de su vivienda.

Asimismo, los 570 domicilios de la colonia Federico Ferro Gay, en su inicio llamada "Parral Vive", fueron entregados por parte de Gobierno del Estado en la administración de César Duarte en las que se invirtieron más de 113 millones de pesos entre Gobierno Federal, estatal y municipal, informó en su momento el ex gobernador.

En una entrevista con la titular de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio, Michelle Chávez comentó que ya hace tiempo que el proyecto del fraccionamiento fue ingresado a la dirección para su revisión.

Argumentó que en su debido tiempo se realizaron las verificaciones correspondientes ya que deben cumplir con requisitos de construcción, como todos los fraccionamientos habitacionales.

“En el proyecto detectamos que se está omitiendo el impacto ambiental por ser una zona que ya prácticamente se encuentra impactada, por lo que fue regresado a Desarrollo Urbano y Ecología del Estado para que esas observaciones puedan ser corregidas”, dijo.

La funcionaria destacó que una vez que estén solventadas las observaciones, se podrá turnar a Cabildo para su aprobación correspondiente y así, puedan regularizar los predios.

Cabe mencionar que el impacto ambiental consiste en establecer los efectos que se producirán con la construcción del fraccionamiento, una vez realizando la identificación del impacto se lleva a cabo una resolución de qué es lo que se mitigará para que los efectos sean menores."

