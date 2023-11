"Tú no hiciste nada malo": Escriben al joven hallado muerto en la Parral-Jiménez

"Tú no hiciste nada malo, tu error fue detenerte en la carretera en el momento equivocado", son algunos de los mensajes escritos en redes sociales para José Arenas Leyva, quien fue reportado como desaparecido el 21 de octubre en la carretera Parral-Jiménez; sin embargo, su cuerpo fue localizado el pasado domingo en Estación Morita.

A través de redes sociales, distintos mensajes de consternación se han visualizado ante el fallecimiento de José Arenas Leyva, quien desapareció en la carretera Parral-Jiménez, sin embargo, fue encontrado sin vida días después.

"En cuanto supe que habías desaparecido no dudé en venir y no paramos hasta encontrarte. Aún no sé cómo veré a tus niños a los ojos y decirles que papá no va a regresar... Tu esposa te añora y yo solo la puedo abrazar…", es uno de los mensajes compartidos en la página de Facebook.

En el mismo, se detalla que, "Este mundo es más triste sin ti, y aunque sé que te volveremos a ver, tu ausencia duele como un aguijón. Tú no hiciste nada malo, tu error fue detenerte en la carretera en el momento equivocado. ¿Cómo ibas a saber lo que pasaría si no tenías nada que temer? ¿Cómo sabrías si no piensas como ellos? Y ahora, ¿cómo viviremos sin ti? ¿Sin tus bromas, sin tus llamadas, sin tu alegría?"

Fue el pasado 21 de octubre cuando se reportó la desaparición de José Antonio Arenas Leyva, quien tenía 34 años de edad y era originario del municipio de Jiménez. Fue visto por última vez cuando viajaba por la carretera Parral-Jiménez.

Ante ello, la familia del hombre decidió emitir la pesquisa e interponer la denuncia formal en la Fiscalía General del Estado a través de la Zona Sur para tratar de dar con su localización. Sin embargo, días después se logró dar con su paradero, lamentablemente ya sin vida.

El cuerpo de José Antonio Arenas Leyva estaba en estado de descomposición y fue encontrado en Estación Morita, sobre la carretera Parral-Jiménez. Desde el hallazgo, se sospechaba que se trataba de esta persona, ya que vestía la misma camisa blanca bordada con la leyenda de una empresa y una chamarra de color gris con negro, con la cual se reportó su desaparición.

Dos días después, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, Zona Sur, destacó mediante un comunicado que la implementación de los protocolos de identificación realizados por especialistas en lofoscopía forense dieron correspondencia con dicha persona, quien contaba con un reporte de desaparición interpuesto el 21 de octubre del año en curso, sobre la carretera Parral-Jiménez.

