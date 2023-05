Vía Corta, rúa con mayores daños; si Federación no le invierte se buscará que la ceda al estado

La carretera Vía Corta es el principal tramo carretero que registra mayor afectación en todo el Estado, así lo dio a conocer el Secretario de Comunicaciones y Obras Públicas; sin embargo, por ser tramo Federal el Estado buscará que la federación invierta para su rehabilitación o en su caso ceda esta vía para que sea acondicionada con presupuesto estatal, además manifestó que la entidad requiere 5 mil millones de pesos para mejorar otros tramos federales que se encuentran dañados; sin embargo, solo se destinaron 200 millones pesos.

En entrevista para esta Casa Editorial, el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado, Mario Vázquez Robles detalló acerca de las condiciones en las que se encuentran diversos tramos carreteros en todo el Estado, en donde resaltó que la rúa que une Parral con Chihuahua es la más dañada en toda la entidad.

¿Cuál es el panorama de las carreteras en Chihuahua?

La carretera Vía Corta es la que presenta mayor descuido y deterioro en el Estado, pero también la 45 de Chihuahua a Juárez en el tramo entre Sacramento y Sueco está dañada, otro tramo es Parral-Jiménez; un tramo de Nonoava-Guachochi, tenemos bien identificados los tramos, otro por San Lorenzo en el municipio de Buenaventura.

No podemos definir en qué tiempo Parral contará con buena carretera, ya que depende del presupuesto y de la voluntad del Gobierno Federal, si encontramos una salida como lo está buscando la Gobernadora, en eso estamos pero esa salida implica tener convenios y acuerdos con la Federación, si es que nos la van a entregar ver con ellos cierto presupuesto o cómo se va a concretar o si apelamos a inversión privada y pagamos algún servicio anual, pero se está trabajando yo espero que a mediados de año podamos tener una solución por lo menos ya visualizada.

Te puede interesar: Arranca la rehabilitación del Camino de Nahuerachi y Tres Ojitos en Madera



En el Estado hay 9 mil kilómetros de carretera, del total 4 mil 200 se atiende con presupuesto del Estado y 3 mil 200 son los kilómetros que tiene la Federación, entre ellos la carretera libre Chihuahua-Parral, incluyendo los límites con el Estado de Durango, la carretera Parral-Jiménez, así como la carretera 45 en algunos tramos.

Hay que decirlo, sí hay una desatención del mantenimiento de estas carreteras se ha acumulado el daño y cuando eso sucede es mucho más caro intervenir para elevar el grado de calidad y de servicio.

Tenemos un fuerte problema en la parte Federal y digo que tenemos porque, aunque le corresponda al Gobierno Federal darle mantenimiento ahora han destinado muy poco recurso para ello.

Foto: Alejandra Pérez | El Sol de Parral

El requerimiento de las carreteras federales en Chihuahua de acuerdo a datos de la propia Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) es de 5 mil millones de pesos, eso es para poder mantenerlas funcionales y el presupuesto actual no llega por lo menos en el mantenimiento de la superficie de rodamiento de la carpeta asfáltica no llega a ser mayor que 200 millones de pesos.

Estamos hablando de 200 contra 5 mil esa es la gran diferencia entre lo que se necesita y lo que hay actualmente ante eso la Gobernadora del Estado se ha mantenido insistiendo con la Federación, me ha pedido a mí que busquemos algún esquema que permita quizá incluso pedirle al Gobierno Federal que nos las entregue para poderle dar mantenimiento porque estamos en el peor de los mundos, porque están las carreteras en mal estado, basta decir del kilómetro 150 hasta llegar a Parral por la libre.

Más allá de la jurisdicción de la parte de la responsabilidad, está el problema y el peor de los mundos es cuando tú no puedes resolverlo porque la definición es clara en términos legales presupuestales y es el tema principal, ya que no podemos destinar recursos estatales que va para otros destinos a una carretera federal porque estás desviando recursos.

Parral Repuntan accidentes viales durante el fin de semana en Parral

Ahí podemos tener un problema legal y aparte el tema del presupuesto que no hay disponibilidad de recursos, hemos dialogado con el delegado de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SCT) del Gobierno Federal en Chihuahua, hicimos alguna agenda conjunta para poder presentarla en la Ciudad de México, pero no hay una respuesta.

Y a esto se suma la mala noticia de que el delegado ya no está, hace unos días lo cambiaron de Estado, nos quedamos en ese problema de no poder resolver el tema, hay mucha preocupación por parte nuestra acerca de esta problemática, porque sabemos que la gente sufre con las carreteras y la gente no tiene por qué saber a qué ámbito de gobierno corresponde.

Sin embargo, hay que decir las cosas como son, ojalá y la representación política en Chihuahua del partido Morena, Gobierno que está en turno pudiera tener la posibilidad de gestionar fondos ante la Secretaría Hacienda para que se destinen recursos para el mantenimiento.

Las carreteras en general sí es una situación apremiante, compleja de solucionar, pero estamos buscando salidas, la diputada Angeles Gutiérrez había hecho un acuerdo con el anterior delegado de la SCT en donde había un posible contrato para la rehabilitación de la carretera Vía Corta, eso urge ya no aguanta más.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

Imaginemos que llegan las lluvias y no haya por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes recurso para la conservación de esos tramos carreteros se van a degradar aún más, cuando se daña la carpeta asfáltica, si no se le da atención empieza a afectarse la estructura de la carretera que es donde se coloca la carpeta asfáltica que es la base y la sub base, que son estratos de tierra compactada nivelada que se empiezan a dañar y hay que invertir más dinero, ya prácticamente es necesario rehacer la base y la sub base, para colocar la carpeta, incrementa el costo y podemos hablar de 5 millones de pesos por kilómetro de carretera.

Nota publicada en: El Sol de Parral