Población infantil percibe pandemia como violencia 

La Consulta de Infancias Encerradas del estado de Chihuahua, muestra que más del 30 por ciento de la población infantil en el estado, considera que la pandemia del Covid-19 es algo los violenta.

La encuesta presentada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, muestra que a la población infantil de Chihuahua le preocupa que su familia enferme o muera por Covid-19, que alguien pierda el trabajo y que la policía castigue a sus familiares por no quedarse en casa, pero también sienten temor de que las personas se tornen más violentas por el confinamiento.

La presidenta del Centro de Intervención en Crisis Alma Calma A.C. Verónica Terrazas, señaló que el confinamiento ha afectado a la población infantil, pues al estar en casa, viven de cerca la preocupación de sus tutores por la falta de empleo, además de que están expuestos a sufrir maltrato ante el aumento de violencia familiar.

Al respecto, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, informó que en el contexto de la emergencia sanitaria, se creía que las y los niños presentaban menor incidencia de contagio y letalidad, pero a 6 meses se puede observar cómo están siendo impactados en su salud, sobre todo mental. En Chihuahua, han fallecido 25 niños menores de once años.

Las y los participantes indicaron vivir, en su gran mayoría, con su mamá, seguido de mamá y papá; en tercer lugar, los menores dijeron vivir con abuelos

Entre las respuestas que la población infantil dio, es que el encierro por la emergencia sanitaria representa aburrimiento, aunque 40 por ciento practica algún hobby, además de que 28 por ciento, dijo que no conseguía acabar tareas escolares.

Llama la atención que muchos menores, coinciden en que temen por la economía de su hogar pese a su edad, y esto se relaciona a que al estar en casa, viven de cerca esta problemática, pero también, están expuestos a violencia por parte de personas mayores, por lo que la encuesta define que las y los niños, perciben la pandemia como algo que los violenta.

Entre las causas de su tristeza, está que su mamá les regañé, ver a su mamá llorar o preocupada porque no encuentra trabajo; no poder salir al parque y no poder hacer ejercicio; no poder ver a sus familiares.

Verónica Terrazas, recordó que la contingencia ha dejado expuestos problemas de desempleo, aumento de tensión dentro de los hogares que conlleva a una mayor violencia familiar, por lo que señaló, los niños no están exentos de sufrirla, y por el contrario, son más vulnerables.

