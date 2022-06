--Acosta y Chávez con jueces y magistrados --Denuncian al delegado del Bienestar en Parral

CONSEJERO.- La Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado informó ayer que presentarán la propuesta para que sea votada ante el Pleno, de Francisco Javier Acosta Molina como representante del Poder Legislativo ante el Consejo de la Judicatura del Estado. Él se desempeña actualmente como consejero jurídico de Gobierno del Estado.

CONSEJERO II.- Será en la próxima sesión extraordinaria del Congreso, cuando se vote esa propuesta que se dice no tendrá mayor dificultad para ser aprobada. Otra recomendación que también se puso sobre la mesa es que el diputado del PAN, Alfredo Chávez sea el representante del Legislativo en la comisión especial para designar las ternas de jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

JUDICATURA.- En tanto, hoy en la sesión del Consejo de la Judicatura se tomará protesta a Minerva Correa Hinojosa como representante del Poder Ejecutivo ante la Judicatura, es decir, que se estaría reeligiendo ya que durante el gobierno estatal anterior ejerció como consejera. Asumirán entonces, los magistrados Luis Villegas, Filiberto Terrazas y Minerva Correa.





***





MENSAJE.- Quizá no fue la mejor estrategia para el diputado federal del PRI, Hiram Hernández Zetina llamarle “títeres” a los ex gobernadores Fernando Baeza, Patricio Martínez y José Reyes Baeza, luego de salir en defensa de su jefe, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno a propósito de la misiva de los ex mandatarios en la que solicitaron su renuncia a la dirigencia nacional.

MENSAJE II.- Por lo pronto en Chihuahua, fuentes cercanas a los ex gobernadores, aseguran que se mofaron del pronunciamiento del joven legislador e indicaron que de facto, se cerró varias puertas en el priismo local, al cual –le recordaron—necesitará pues su diputación vence en 2024 y para cualquier aventura electoral que pretenda realizar no podrá ir solo.

PRUDENCIA.- En otras palabras, el mensaje fue que mejor mida su rabia. Ni Alejandro Domínguez, dirigente tricolor en la entidad, se atrevió a tanto; en la prudencia y la inteligencia supo responder de manera institucional al pronunciamiento de los ex mandatarios. O como la chihuahuense Graciela Ortiz, actual secretaria de Estrategia y Planeación del partido, quien optó por guardar silencio.





***





ABRAZOS.- Surrealistas, por decirlo diplomáticamente, las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador al reiterar su sorpresa porque un líder criminal en la Sierra Tarahumara como José Noriel, alias “El Chueco”, patrocinaba un equipo de béisbol, síntoma de que operaba libremente con el contubernio de las autoridades locales.

BALAZOS.- No sólo porque lo deportivo es el menor de los ámbitos de influencia del capo, no es el único en la región serrana y de hecho, hay muchos “chuecos” a lo largo de la República Mexicana; además, eso subraya la ausencia de las fuerzas castrenses y policíacas en delitos del fuero federal.

VUELTA.- Pero en el arte de darle la vuelta a las cosas, el Jefe del Ejecutivo ahora achaca al gobierno anterior de Javier Corral y de paso le pega a la actual administración de María Eugenia Campos. Del mismo modo que saca de contexto las palabras del Papa Francisco para sostener que apoya su política de seguridad.

AMLO.- Lo único que sí queda claro, después de lo ocurrido en Cerocahui, del municipio de Urique es que el impacto social de los crímenes de los sacerdotes y el guía turístico, la incapacidad de detener al presunto criminal a más de una semana del ataque y el airado reclamo de la Compañía de Jesús, sí le pegó.





***





CARTA.- Y para cerrar el círculo surrealista, el ex mandatario César Horacio D. J. hizo llegar ayer a los medios de comunicación, una carta en la que acusa a Javier Corral del mayor corruptor, argumentando que desmanteló su excelente estrategia de seguridad para solapar a criminales como el “Chueco”, a quien vinculó hasta con el crimen de la periodista Miroslava Breach.





***





DENUNCIA.- El delegado del Bienestar en la zona sur, Fernando Duarte González fue denunciado por tres ex servidores de la Nación por presunto acoso laboral y sexual así como amenazas por la prepotencia con la que, según argumentan, desempeña su cargo con autoritarismo.

EX.- Después de ser despedidos de manera injustificada, los ex servidores de la Nación procedieron de manera legal, ya que en la denuncia asentaron que recibieron amenazas del funcionario si ventilan toda la serie de irregularidades que persisten al interior de la dependencia federal.

PROTECCIÓN.- Ya en alguna ocasión hasta en la conferencia mañanera se le expuso al presidente López Obrador del nepotismo que existía al interior del Bienestar en Parral, ya que el delegado colocaba a sus familiares en diversos puestos e hicieron públicos recibos como medios de prueba.

COMPADRES.- Su gente más cercana, asegura que Duarte González goza de protección desde la cúpula, su hijo fue bautizado nada menos que por Ariadna Montiel, actual Secretaria de Bienestar en el país y por Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado de la dependencia en el estado de Chihuahua, así que ya se verá si esta denuncia colectiva prospera o queda en el archivero.