--Brote de Covid en políticos --Definitivamente la puerta sigue cerrada

BROTE.- A la clase política lamentablemente también le está pegando duro el contagio del Covid-19, ayer la presidente de la Jucopo del Congreso del Estado, Rocío Sarmiento, informaba de su resultado positivo; paralelamente Manuel Soledad, director de finanzas del poder Legislativo, igual; por la noche se supo que Marco Bonilla, director de Desarrollo Humano del Municipio, también está contagiado; mientras el alcalde fronterizo Armando Cabada se encuentra internado.

BROTE I.- Aunado a ellos, en semanas anteriores a quien le pegó algo fuerte fue a la diputada local Rosa Isela Gaytán; a los legisladores federales Miguel Riggs y Patricia Terrazas, del PAN; el exedil Marco Quezada, la diputada local Lourdes Valle; y otros tantos más que se escapan de la memoria, pero que también han tenido que lidiar con este virus mortal.

BROTE II.- Precisamente y quien anda muy de cerca con varios diputados locales, sobre todo con los foráneos, es el senador Gustavo Madero, quien en los últimos días ha sostenido reuniones privadas con ellos para pedirles su apoyo, más los que son representantes de distritos diferentes a la capital y a Juárez, por lo que debe tener cuidado, ya que varios de ellos han dado positivo a la prueba de Covid-19.

REDUCCIÓN.- Fuentes confiables al interior del Congreso del Estado confirmaron que para 2021 se pretende hacer un recorte de más del 80% de los asesores de los diputados, pues la crisis financiera por los recortes federales han provocado que Gobierno del Estado tenga dificultades para entregar los recursos al poder Legislativo, comprometiendo las finanzas en la torre de la Plaza de Armas.

REDUCCIÓN I.- Dicen que para el cierre de año sólo se tienen los recursos para cubrir la nómina y algunos gastos básicos de operaciones, por lo que el recorte no sólo en las áreas operativas, sino en la plantilla que acompaña a los diputados, es inminente; de entrada quienes la están llevando en este momento son varios empresas que prestan servicios, y según se cree la deuda no será cubierta este año.

PUERTAS.- Quien ya terminó por entender que en Palacio de Gobierno no tiene las puertas abiertas es la alcaldesa capitalina Maru Campos, pues ayer no fue vista –ni invitada- al evento encabezado por el gobernador Javier Corral Jurado, al que intitularon “Cierre de filas por Chihuahua”, donde hubo varios pronunciamientos en contra del centralismo y en defensa de la soberanía estatal, así como del federalismo.

PUERTAS I.- Pero no sólo ha sido este evento, recordemos que ni en la visita del embajador de los Estados Unidos, Cristopher Landau, a la ciudad de Chihuahua; en la ceremonia del grito de Independencia, entre otros tantos más, no ha sido requerida la presencia de la presidente municipal; ella misma se ha encargado de evidenciarlo, nada menos ayer posteó una fotografía donde aparece sentada detrás de una computadora escuchando vía redes sociales el pronunciamiento del mandamás de Palacio.



FALLO.- El Instituto Estatal Electoral le dio palo a la denuncia que presentó Raúl Guillermo Fajardo Zaldívar en contra del consejero independiente de Pemex, Rafael Espino de la Peña, por supuestos actos anticipados de campaña.

RECURSOS.- La denuncia no procedió, y mientras la ráfaga se le volvió perdigón, sus adversarios –según afirman fieles seguidores del fiscalista Espino- siguen gastando dinero a manos llenas, por ejemplo, el delegado Juan Carlos Loera ahora tuvo la ocurrencia de poner a su gente a repartir miles de panfletos pagados con dinero de los programas federales casa por casa y eso que estamos en tiempos de Covid.