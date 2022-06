--Del triángulo dorado hasta la frontera… --Va exgobernador por grillete electrónico

TIMÓN.- Se llegó la hora de dar un giro de timón a la estrategia de seguridad, que podría comenzar con el cambio de los fiscales de zona, pues a la luz de los hechos, no se ha logrado contener la filtración de información y de hecho, hay ya otro factor con el cual lidiar, un tercer grupo criminal que se abre camino para disputarse las rutas.

MAPA.- Primero fue la ciudad de Chihuahua, después el problema se agravó en Juárez, pasó a Cuauhtémoc y en la zona sur es un péndulo, cuando no recrudece en Guadalupe y Calvo es en los alrededores de Jiménez, donde ayer se generó un enfrentamiento entre grupos delictivos y se embalaron mil casquillos percutidos y granadas.

TRIÁNGULO.- Nada menos el viernes pasado, acudió un convoy militar para acompañar a visitadores de Derechos Humanos y rescatar a 40 familias quienes quedaron en medio del fuego cruzado en poblados de Guadalupe y Calvo, justo en el área del ‘triángulo dorado’ al que el presidente de la República llama el triángulo de la gente buena y trabajadora, sólo que ésa ya se fue o está por hacerlo.

ÉXODO.- El éxodo de comunidades no sólo es constante, además va en aumento en esa misma región, en la cual el Jefe del Ejecutivo desmintió que hubiera narco-retenes pero no sólo los hay sino están desplazando a los habitantes, lo que los soldados debieron reportar a la Secretaría de la Defensa Nacional, pues al llegar a rescatar a las familias, éstas ya se habían ido.

EXPERIENCIA.- Con ese escenario serán insuficientes los helicópteros para vigilar todo el estado y los fiscales de zona están rebasados, así que por mucha estructura de la Torre Centinela, tanto el fiscal general Roberto Fierro como el secretario de Seguridad Pública, Gilberto Loya tendrán que replantear el plan de acción y hacer uso de su experiencia en el combate al crimen organizado.

SOLEDAD.- En especial porque la coordinación con la Guardia Nacional, la Fiscalía General de la República y la Sedena no está dando resultados, los decesos siguen acumulándose y se queda corto llamarlos ajustes de cuentas, como si eso diera más seguridad al resto de la población.





***





AMPARO.- Un juez federal admitió a revisión un amparo interpuesto por la defensa del ex gobernador César Horacio D. J. con el cual, se pretende que el vinculado a proceso continúe el juicio desde su hogar.

AMPARO II.- Desde luego que buscar la protección de la justicia federal es una estrategia jurídica válida, que puede llevar al ex mandatario a casa bajo algunas restricciones y seguramente con un grillete electrónico en los tobillos.

FASES.- La estrategia se veía venir y se advierte que va por fases. Baste recordar que desde el principio, los abogados buscaron la atenuante ante las condiciones de salud del procesado pero el recurso les fue negado por el juez de Control, Humberto Chávez.

ESPERA.- En los tres primeros días de audiencia, los defensores de César D. J. solicitaron por lo menos 20 recesos para que el acusado pudiera realizar estiramientos, se le checara la presión y medicara por hipertensión, dolores por hernia intestinal y secuelas de las lesiones en la columna, tras el accidente en su helicóptero.

PERJUICIOS.- Como eso no funcionó para dictarle arraigo domiciliario, ahora echarán la carne al asador para la audiencia fijada para el día 26 de julio, cuando se conocerá el destino del amparo y del ex gobernador, quien por cierto ya demandó a su persecutor Javier Corral por daño moral y exige el pago de una indemnización económica cuyo monto no se dio a conocer.





***





FACULTAD.- Trascendió que la próxima semana sesionaría el Consejo Universitario de la máxima casa de estudios para revisar la invalidación de la sociedad de alumnos de la Facultad de Derecho, sin embargo, parece que el protocolo no será tan terso como se pensaba ya que se tramitaron amparos para evitar que la anulen.

CONSEJO.- Según se informó, los amparos tramitados por Emilio Avilés, presidente de esa sociedad de alumnos y Luis Carlos Rivera, director de la Facultad se resolverán entre lunes y martes, si les son favorables impediría al Consejo para pronunciarse de una forma u otra.

TIEMPOS.- Por supuesto, el Consejo podría tramitar un recurso de inconformidad pero ya no le darán los tiempos porque el fin de cursos está a la vuelta de la esquina y las elecciones para renovar la Rectoría y las unidades académicas serán en septiembre.

REFORMA.- Sin embargo, el tema que parece más determinante es si antes del martes, que comienza el periodo extraordinario del Congreso del Estado, llega la iniciativa para reformar la ley orgánica de la UACH ya palomeada desde el Palacio de Gobierno.





***





LLUVIA.- Nuevamente la Secretaría de la Defensa Nacional ya programa una serie de vuelos para bombardear nubes y generar la estimulación de las lluvias en el estado en aras de la severa e intensa sequía, que no da tregua y las presas están cerca de su nivel más bajo, aun cuando la Comisión Nacional del Agua establezca que el año pasado fue peor.

HORA.- La cuestión es que cada vez se complican más los ciclos agrícolas y mantener de facto, las actividades agropecuarias y contener los incendios forestales en la Sierra Tarahumara. Y en ese escenario, garantizar además el consumo de agua per cápita que aumenta con las actuales temperaturas de 35 hasta 45 grados centígrados. La hora cero de la que casi nadie quiere hablar pero ya sitúa a Chihuahua entre las 15 entidades con un alto riesgo de quedarse sin agua.