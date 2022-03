--Entre las 100 mujeres políticas más influyentes… --Gobierno capitalino aún más cerca de los vecinos

MUJERES.- La reconocida revista C&E Campaigns and Elections México en su más reciente entrega publicó la lista de las 100 mujeres más influyentes de la política mexicana. En ella aparece la gobernadora María Eugenia Campos, así como las diputadas federales panistas Daniela Álvarez y Laura Contreras, además de la legisladora local también del albiazul, Marisela Terrazas.

100.- En la edición aparecen asimismo, personalidades como la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa; la secretaría de Economía, Tatiana Clouthier y la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, entre otras.

QUÓRUM.- En los ecos de la presentación del Plan Estatal de Desarrollo por parte de la mandataria Maru Campos en la ciudad de Parral, destaca que acudieron cuatro congresistas y algunos alcaldes, quienes estuvieron a cargo de las invitaciones.

QUÓRUM II.- De entrada el diputado por Parral, el priista Édgar Piñón, también el correspondiente por el distrito de Guachochi, Noel Chávez, así como el propio coordinador de la bancada panista Mario Vázquez Robles y la legisladora federal por el distrito nueve, Ángeles Gutiérrez, quien fue el vínculo con presidentes municipales y gobiernos locales.

CERCANÍA.- Pocos se percataron del siguiente dato pero el alcalde capitalino Marco Bonilla anunció una nueva táctica, que se suma a la estrategia en materia de seguridad y cercanía con la ciudadanía.

COLONIAS.- Resulta que la Policía Municipal ahora pasará más tiempo en las colonias con más reportes de robo a casa habitación y violencia familiar, lo que obviamente se espera lo refleje en una tendencia a la baja de los índices delictivos en esas zonas.

ESTRATEGIA.- A partir de ello, los agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal estarán de forma presencial e ininterrumpida durante 24 horas, en las colonias más conflictivas de la capital para atacar de frente a la delincuencia y escuchar directamente las peticiones de los vecinos, lo que se anticipa como una estrategia más efectiva al tradicional llamado al 911.

OPERATIVO.- Aunado a ello, el jefe policíaco Julio César Salas confirmó este nuevo operativo, que arranca el jueves en la colonia Los Arroyos, al norte de la capital, un punto donde se ha detectado un alto número de reportes de robo a casa habitación y violencia familiar. Este operativo será un campamento, en el cual participarán 30 elementos de grupos especiales y la unidad de robos a vivienda.

ASAMBLEAS.- Ahora que el Instituto Estatal Electoral autorizó que ocho asociaciones iniciaran con las asambleas para cumplir uno de los requisitos y lograr constituirse como partido político local, fue la agrupación de México Republicano A.C., la que de inmediato informó que realizarán 22 asambleas en igual número de distritos locales electorales.

EXPERIENCIA.- El reto saben que es nada fácil y por ello, el dirigente estatal Juan Carlos Hernández, aseguró que ha integrado un equipo de trabajo con experiencia en territorio y en materia electoral, con lo cual esperan pasar la prueba. Del resto de las asociaciones, según se informó, comenzarán a reunirse para determinar si convocarán a asambleas distritales o municipales.

SUSPENSIÓN.- Ayer la Universidad Autónoma de Chihuahua informó vía oficio, que el día de hoy, ni las alumnas ni maestras podrán ausentarse de las clases durante la jornada con motivo del movimiento “Un día sin nosotras”, por ello, directores y coordinadores de los diferentes centros, se dieron por enterados.

ALUMNOS.- Al respecto, el consejo de alumnas de la UACH no se ha pronunciado públicamente ni reclamado su intención de participar en ese movimiento, por lo menos hasta ahora.

TIJUANA.- El próximo sábado en la ciudad de Tijuana sostendrá una reunión de trabajo, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum con morenistas adscritos a los estados de la Circunscripción 1.

DELEGACIÓN.- Trascendió que de Chihuahua, acudirán el profesor Martín Chaparro, el ex diputado Miguel Colunga, Fernando Tiscareño, Marcelino Gómez, Hugo González, Osmand González y Zianya Sandoval, entre otros. El equipo del ex diputado Colunga sigue trabajando de lleno con Alfonso Ramírez Cuéllar, ex coordinador morenista en San Lázaro, hoy operador cercano a Sheinbaum.

PULSO.- La juventud de la diputada federal Andrea Chávez se ha convertido en su aliada para detectar con sensibilidad social a qué casos acercarse y dar seguimiento. Así lo demostró con el caso del juarense Javier Don Lucas, quien se encontraba en territorio ucraniano al estallar el conflicto armado con Rusia y desde hace días, ya está en México.

PAISANOS.- La legisladora dio seguimiento desde el principio al caso de su coterráneo, sirvió de enlace con el canciller Marcelo Ebrard para ayudar a Javier Don Lucas y su familia, así como a otros mexicanos en la misma situación, hasta fue a esperarlo al aeropuerto para darle la bienvenida. “Tarea de todo servidor público… apoyar a nuestros paisanos en riesgo”, destacó Chávez.

ROSTRO.- Ayer Andrea Chávez apareció en una rueda de prensa con el juarense, quien agradeció al presidente Andrés Manuel López Obrador, al canciller y a la congresista sus gestiones para regresar sano y salvo, tras cinco año en Ucrania. Una forma renovada de hacer política.