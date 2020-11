--Extrañaron a “la Coneja” en Aquiles Serdán --Dejaron sola a Bertha Alcalde Luján

REGRESO.- Ayer el ambiente político se reactivó de manera intensa e inesperada, al trascender y luego confirmarse, a través del anuncio del gobernador Javier Corral, la revocación de la sentencia por parte de un Tribunal de Apelación de 3 años a 6 años de prisión a Alejandro G. G., conocido como "la Coneja", por el delito de peculado agravado, en una decisión judicial que lo obligará a volver a prisión en cinco días.

REGRESO I.- El cambio de esa sentencia puede tener un importante efecto en la investigación de la "Operación Safiro", en la que pudiera estar relacionado Alejandro G. G. por otro caso en el que el estado de Chihuahua reclama 240 millones de pesos que -se dice- fueron a parar a campañas electorales y a personajes de la vida política nacional relacionados con el PRI.

JURÍDICA.- Esta noticia se conoció después de que Corral Jurado comentara que el caso de la investigación de la alcaldesa Maru Campos, como el de otros vinculados a la Operación Justicia para Chihuahua, está en el ámbito del poder Judicial y prefirió no entrar en mayores detalles, pues dijo que no deseaba entrar una dinámica en la que hay un manejo político del tema y no una defensa jurídica del mismo.

CÓNCLAVE.- Rafael Espino, Cruz Pérez Cuéllar, Bertha Caraveo, Juan Carlos Loera y Carmen Almeida se dieron cita ayer en el despacho de Mario Delgado, presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, todos ellos aspirantes a la candidatura guinda por la gubernatura de Chihuahua; los grandes ausentes sin duda fueron el profesor Martín Chaparro y Víctor Quintana Silveyra, otrora morenista y excorralista.

CÓNCLAVE I.- Se sabe que Quintana en cuestión de horas oficializará su adhesión al proyecto del abogado fiscalista Espino; en mejor momento no pudieran haber hecho este cónclave más por la división que viven los panistas en Chihuahua. Por otro lado, mal se vio el CEN por no haber convocado al profe Chaparro, de manera institucional, pues si alguien ha defendido la trinchera morenista en Chihuahua ha sido él.

RENUNCIA.- Luego de la tirada de estiércol y leche en las oficinas de la Secretaría del Bienestar, de la avenida Pacheco, se supo que ese día, justo el miércoles, todos los empleados que estaban dados de alta en el departamento de Comunicación Social de esta dependencia le renunciaron a la recién llegada delegada Bertha Alcalde Luján.

RENUNCIA I.- No lo hicieron el lunes, ni el martes, justo el día que llegaron productores de leche de la región centro-sur del estado, para pronunciarse en contra de Liconsa; tenía la delegada Alcalde en su despacho la renuncia de varios empleados, todos ellos de Comunicación, motivo por el cual tuvo que pedir a varios morenistas les apoyaran a difundir el comunicado en respuesta a lo sucedido en dichas oficinas.

SOLA.- De nadie era desconocido que estos empleados fueron contratados por el entonces delegado Juan Carlos Loera de la Rosa, hoy diputado federal, por tal motivo varios funcionarios y morenistas cercanos a la delegada lamentaron este tipo de decisiones auspiciadas –aseguran ellos- por el diputado, por ello ese día no pudo la nueva delegada hacer un control de daños, ya que literalmente la habían dejado sola con este conflicto.

SESIÓN.- Por cierto ayer sesionó el Consejo Político del PRI, luego de la resolución de la Comisión de Justicia del PRI, dónde prácticamente ratificaron el método de selección de candidatos a la gubernatura, diputaciones, alcaldías y regidores; dicho en otras palabras, el Consejo respaldó a la dirigencia estatal tricolor, el proyecto de Omar Bazán avanza.

PETICIÓN.- Dentro del PAN, nos dicen, que hay quienes se aprestan para pedir al Comité Ejecutivo Nacional su intervención para que no proceda la decisión de hacer a un lado las alianzas con otros partidos, como se planteó en la pasada reunión del Consejo Estatal, lo que ha tenido diversos e importantes efectos, aun fuera del blanquiazul, en especial con sus aliados.

ALIANZAS.- En los próximos días habrá de conocerse si las gestiones que se adjudican a la gente que apoya al senador Gustavo Madero podrán mover, a nivel central del PAN, las voluntades necesarias para considerar como un factor decisivo las alianzas estratégicas que puedan llevarlos o incrementen las posibilidades de triunfo en el estado de Chihuahua.