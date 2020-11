--Crece la tensión Palacio-Municipio --Unos dividen, otros suman, ¿quién se impondrá?

MENSAJE.- Con los videos y llamadas presentadas ayer por la alcaldesa capitalina Maru Campos de funcionarios del gobierno interrogando a excolaboradores de la administración municipal, y la denuncia que lanzó hacia funcionarios de primer nivel, sumados a los fuertes rumores que emanan de Palacio y de la Fiscalía sobre órdenes de aprehensión en contra de la edil, ratifica sin duda el pleito a muerte entre el grupo de Maru y el grupo de Corral.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

MENSAJE I.- Más allá de esto, la gran incógnita a despejar será la premura de citar a la prensa y mostrar este video y llamada, los cuales estaban muy bien editados para hacerlos más claros y se pudieran entender perfectamente, por lo que se deduce que ya los tenían guardados y decidieron darlos a conocer ayer; no se sabe a bien qué los motivó para ello, ¿acaso saben algo?, o bien, a alguien de la FGE o de Palacio les filtró cierta información.

APOYO.- Puede decirse que le fue bien al gobernador Javier Corral durante su participación en el Foro Fiscal 2021 de la Coparmex, pues esa organización, además de considerar inaceptable la descoordinación del gobierno federal en materia de seguridad con Chihuahua, le ofreció su apoyo en la controversia que interpuso, por ese motivo, la autoridad estatal ante la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN).

RECONOCIMIENTO.- Además, De Hoyos Walter, en ese mismo espacio, reconoció la labor de la Fiscalía General del Estado y de su titular, César Peniche Espejel, pues luego de una investigación de dos años se logró detener al homicida del empresario parralense Uriel Loya Deister; indagatorias de las que el líder de la Coparmex estuvo muy al pendiente.

SCJN.- Se espera en los próximos días una respuesta de parte del Alto Tribunal sobre esa controversia, que fue considerada como urgente, y que pueda obligarse a las fuerzas federales en nuestra entidad a volver a las mesas de seguridad, pues como también comentó el dirigente de Coparmex: las diferencias que se tengan, en este caso, no deben conducir a un asunto caprichoso del poder, en especial en un tema tan sensible como la seguridad.

LLEGADA.- Ayer el dirigente estatal del PRI, Omar Bazán Flores, anunciaba junto con Alejandro Moreno, líder nacional tricolor, la llegada del alcalde de Cuauhtémoc, el doctor Romeo Morales Esponda, quien hace un mes anunció su salida de la alianza Morena-PES que existía en la región manzanera, pero que ayer se concretó esta adhesión, dejando entrever que mientras unos se empeñan por seguir quebrando al partido, otros hacen el esfuerzo de sumar a su causa.

CUAUHTÉMOC.- Siguiendo en este mismo municipio, propiamente en las oficinas de la Oficialía Mayor, el Covid-19 poco les asustó y organizaron tremenda “pachanga” para agasajar a una de las empleadas. Unas 20 personas, la mayoría sin su cubrebocas, hicieron acto de presencia en el reducido espacio donde fue la celebración.

FESTEJADA.- La festejada es Denisse Klassen, quien según consta en fotografías y videos, hasta recibió el tradicional pastelazo, sin dejar de lado las risas, los abrazos. El hecho generó malestar entre los usuarios de las redes sociales, donde se exigió una fuerte sanción a los funcionarios.

RISA.- Los usuarios pasaron del enojo a la risa por el “castigo” que ordenó aplicarles el alcalde Romeo Morales, quien los envió a las colonias más humildes de la capital manzanera a tomarse fotos repartiendo justamente los cubrebocas, de lo que dio cuenta la oficina de Comunicación Social, “para que se les quite”.

AVIADOR.- Uno de los que se ven más felices en la celebración es el señor Miguel Lugo, quien, dicen, se la pasa de oficina en oficina sin mucho que hacer y sólo generando incomodidad entre los empleados que sí trabajan. Nadie sabe qué cargo ocupa; primero se creía que era guardaespaldas del alcalde, luego que estaba como encargado de un programa social.

CONVENIO.- Muy interesante y sin duda a tiempo, el plan de créditos y apoyos presentado por la alcaldesa Maru Campos, el cual contempla créditos blandos y a bajo costo con plazos de gracia que pueden ir desde 50 mil pesos hasta los 5 millones de pesos, incluso si el crédito es menor a 2.5 millones de pesos, no requiere de una garantía hipotecaria.

CONVENIO I.- Este plan de apoyos es único en el país, como lo dijo el director general adjunto de Nafin, dado que Chihuahua es el primer municipio en lograr firmar un convenio de este tipo, que será de gran ayuda para las empresas de la ciudad frente a los tiempos de pandemia que estamos viviendo. Maru Campos sigue mostrando resultados, concentrada en su labor de alcaldesa y jalando para lograr que Chihuahua sea una mejor ciudad.