--Fiscalía no dará pasos en falso con los ‘recibos’ --Gobierno y diputados atenderán a afectados de Aras

PRUEBAS.- Después de que el ex priista Fermín Ordoñez, señalara a los ex ministerios públicos Beatriz Adriana Aréchiga Bermúdez y Francisco González Arredondo, adscritos a la Operación Justicia para Chihuahua como los presuntos responsables de falsificar documentos por instrucciones del exgobernador Javier Corral, aseguró que está a la espera de ser recibido por el fiscal general del Estado, Roberto Fierro Duarte, para presentarle sus pruebas y se lleve a cabo una investigación.

PRUEBAS II.- Las pruebas físicas del trabajo de adulteración de actas constitutivas y de asambleas, recibos y oficios de la Secretaría de Hacienda, que supuestamente se fabricaron con la finalidad de acreditar las denuncias contra diferentes figuras como la gobernadora María Eugenia Campos, según Ordóñez Arana, ya las presentó en Palacio de Gobierno.

REUNIÓN.- A decir del también ex candidato del Panal, ya sostuvo un encuentro con el secretario general de Gobierno, César Jáuregui Moreno, también estuvo Daniel Olivas, exdirector del Registro Público de la Propiedad y el Notariado. De ahí que considera será en los próximos días cuando se concrete la reunión con el fiscal.





***





400.- Con qué razón, el fiscal general Roberto Fierro dio a cocer ayer que la investigación de los más de 400 recibos de la llamada “nómina secreta” continúa en revisión en el RPP, que a su vez realiza un proceso administrativo para determinar la validez de los documentos.

ESPERA.- “Estamos esperando que el Registro Público de la Propiedad resuelva el proceso administrativo y ahí tomaremos la determinación si iniciamos o no una investigación formal, dependiendo lo que se determine con el tema de las firmas, estamos atentos y ahí veremos la acción a tomar”, destacó.

CAUTELA.- Acucioso y vigilante de los protocolos legales como se ha caracterizado Fierro Duarte en su trayectoria por el sistema nacional de reclusorios, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y del Instituto Nacional Electoral (INE), aparte de la esfera gubernamental –del Ayuntamiento Capitalino y ahora como parte del Gobierno del Estado—, por supuesto actuará con cautela y no dirá esta boca es mía hasta cubrir todos los recovecos y sopesar si vale la pena emprender esa batalla jurídica.

MEOLLO.- Nada casual la aclaración que hizo el fiscal ante los reporteros, al subrayar que la dependencia no va a revisar si los recibos son buenos o malos, sino que buscará a quienes los elaboraron o falsificaron, los motivos y el contexto general en torno a la forma en que su predecesor, César Augusto Peniche integró la averiguación previa de la famosa “nómina secreta”.





***





ARAS.- Por cierto que el fiscal general aprovechó también para puntualizar que sí se judicializarán las denuncias contra el corporativo de Aras, si bien algunos medios de comunicación lo han cuestionado por no pronunciarse al respecto. Lo cierto es que tanto Roberto Fierro como el fiscal de la Zona Centro, Carlos Mario Jiménez y especialistas financieros han establecido al cansancio, lo complicado de encuadrar el delito de posible fraude.

VÍAS.- Cierto que habrán de procesar las querellas, quizá no en el orden de lo que muchos esperan pero la vía podría ser enmarcarse en lo civil y mercantil, según trascendió, lo que permitiría aspirar a la reparación del daño –total o parcial— y ahorraría muchos dolores de cabeza inútiles al sacarlo de lo penal, donde posiblemente avance poco. Probablemente eso es lo que explicarán a los inversionistas afectados, que a partir de enero se reunirán con funcionarios del Gobierno Estatal, del Congreso y de la Fiscalía.





***





AMBULANTES.- Comerciantes del Centro Histórico de la capital aseguran que han sido respetuosos y no se han manifestado porque confían que algún funcionario municipal les dé una explicación del por qué se autorizaron los puntos de venta, ubicados en las principales calles del primer cuadro de la ciudad. Así que esperarán que los contacte Santiago de la Peña, secretario del Ayuntamiento.

AMBULANTES II.- La preocupación de los empresarios es que al otorgar este tipo de permisos se fomenta la informalidad, dejándolos con muy mal sabor de boca de quien otorga los permisos, es decir, la Secretaría del Ayuntamiento.

DISTRIBUCIÓN.- Nada nuevo, ya que previo a las ventas decembrinas, muchos comerciantes expusieron la pésima distribución de los ambulantes, quienes se situaban frente a sus locales, obstruyendo no sólo la vista sino el acceso de entrada. Y otorgados ya están, pero apelan a que siquiera los acomoden mejor, pues el permiso estará vigente hasta el 7 de enero.





***





HACKEO.- Amigos del ex diputado local Miguel La Torre, se sorprendieron, cuando el hoy promotor deportivo comenzó a pedirles dinero por mensajes de WhatsApp, sin embargo, todo resultó ser el típico hackeo y fraude.

HACKEO II.- El ex dirigente municipal del PAN fue víctima de los ciber-delincuentes que se infiltraron en su cuenta y tal vez no faltó quien sí realizó el depósito, pero hasta ahora nadie ha denunciado el fraude, quizá para no ser ridiculizados

INCAUTOS.- Algo así como lo que pasó cuando le hackearon la cuenta a la gobernadora Maru Campos, ante lo cual varios incautos, de verdad creyeron que les pedía de 20 a 30 mil pesos a sus contactos si bien, tampoco hubo denuncias, sólo comentarios en redes sociales.





***





VACACIONES.- Quien decidió tomarse unos días de descanso fue el alcalde de la frontera, Cruz Pérez Cuéllar, quien ha traído un ritmo intenso de trabajo y según expuso ante el Cabildo, serían cinco días que necesitaba para darse un respiro y regresar con toda la pila recargada.

AGENDA.- Será mañana viernes que el presidente municipal vuelva a su oficina, justo para cerrar el año al frente de la comuna fronteriza. Y es que le esperan 365 días con mucho qué hacer, una amplia gama de asuntos qué atender y un presupuesto de egresos de alrededor de 7 mil millones de pesos para ejercer en los temas más importantes del municipio de Juárez.