--Presión social llevará a horas extras en FGE --Vergonzoso mutis en los órganos electorales

EXTRA.- Tanto la Fiscalía General del Estado como el Tribunal Superior de Justicia tendrán que trabajar horas extra para responder a las demandas y denuncias, que 2 mil 300 ciudadanos interpusieron en contra de la empresa ARAS.

SOCIOS.- El número de querellas ya no alarma, lo que ahora enciende los focos rojos es que otras compañías del mismo giro utilicen una dinámica similar para atraer a inversionistas con rendimientos superiores al promedio, pero no como clientes sino como socios.

LAGUNAS.- Y ese aspecto es precisamente el cual, aprovecha las lagunas jurídicas en la regulación y que a la hora del incumplimiento de un pago, resulta que no son víctimas sino socios minoritarios que compartieron ganancias y riesgos. Ojalá que a la vuelta de unos meses, no haya otro centenar de querellas.





***





UNIDAD.- Una piedra más para la Fiscalía porque con la cantidad actual de ministerios públicos, no podrá integrar y dar salida a todas las carpetas de investigación por el supuesto de fraude financiero en la Unidad de Atención a Delitos Patrimoniales, acaso se tendrá que crear otra especializada en atender estos asuntos.

IMPACTO.- Y es que considerar que el conflicto se quedará enmarcado en juzgados es minimizar el impacto social, que ayer dio una somera muestra de que comienza a generarse un sentido de frustración y hartazgo con manifestaciones frente al Congreso del Estado y el Palacio de Gobierno, alrededor de los cuales bloquearon las calles del primer cuadro de la ciudad.





***





MP.- Pareciera que Fermín Ordóñez tiene más información que el círculo rojo del Gobierno del Estado, al señalar que quienes falsificaron documentos de las carpetas de investigación de la llamada Operación Justicia para Chihuahua fueron los ex ministerios públicos Beatriz Adriana Aréchiga Bermúdez y Francisco González Arredondo, adscritos a la Fiscalía General del Estado en la gestión anterior.

PRUEBAS.- Una semana atrás, la gobernadora María Eugenia Campos dijo que ex funcionarios estatales que concursaban por notarías habían fabricado los recibos con supuestos sellos de una notaría para inculparla en la nómina secreta del ex gobernador César Horacio D. J. Pero ayer, Ordóñez Arana apuntó que tenía pruebas –las cuales no mostró públicamente— de que fueron los ministerios públicos a cargo de esos expedientes.

REGISTRO.- El ex priista y otrora candidato del Panal a la diputación local por el Distrito 18, Ordóñez dijo que Aréchiga y González trataron de obligar al ex titular del Registro Público de la Propiedad y el Notariado, Daniel Olivas, para adulterar actas constitutivas y de asambleas, recibos y oficios de la Secretaría de Hacienda con tal de cuadrar las denuncias que pedía el ex mandatario.

PROFESOR.- Quizá el que las lleva de perder en esta trama es Francisco González Arredondo, ya que también es catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua, en materias como procesal penal, derecho penal, criminología y litigación oral, entre otras. Incluso ha sido el profesor que encabeza los equipos de litigio oral, que conforman los alumnos y luego concursan con otras escuelas de leyes del país. Al tiempo si esas pruebas se presentan o quedan en otro dicho de Fermín Ordóñez.





***





REACCIÓN.- Después de la controversia constitucional que está en curso en la Suprema Corte, el recurso de apelación que se encuentra en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la denuncia ante la FGR contra los consejeros del INE, que votaron a favor de aplazar la revocación de mandato, sólo un consejero del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua medianamente se pronunció a favor del INE y sus homólogos consejeros.

AUSENCIA.- Han sido ausentes los consejeros estatales, los magistrados del Tribunal Estatal Electoral y los consejeros locales del INE que hayan salido en su defensa, lo que muchos han catalogado como una embestida sistemática en contra del organismo, encabezado por Lorenzo Córdova.

REFORMA.- Según se ha establecido, la reforma política que se pretende impulsar el próximo año en la Cámara de Diputados está en juego la permanencia de los organismos jurisdiccionales electorales, lo cual no es poca cosa.

TAPETE.- Ni por ello, les mueve el tapete a los consejeros para levantar la voz públicamente y defender con argumentos la existencia de estos organismos que garantizan la vida democrática del país. Y no sólo ellos, pues además de los institutos electorales, van por los OPLES y los tribunales especializados, así que debiera haber más de un reclamo que si lo hacen unánime, no hay reforma que valga.





***





SALUDO.- El encuentro entre el empresario, ex síndico y funcionario municipal del ayuntamiento capitalino, Enrique “Kike” Valles y Javier Corral, en un establecimiento comercial de la ciudad, el fin de semana pasado, estuvo a punto de llegar a los golpes y quedó en insultos. Se dice que el ex mandatario estiró el puño para saludarlo, como si fueran buenos amigos, pero Valles lo encaró por la persecución política que le aplicó, los últimos cuatro años.

RECLAMO.- El reclamo llegó al grado de que ambos personajes discutieron e insultaron, tras lo cual intervino la esposa de Corral, Cinthia Chavira, para pedirles que arreglaran sus asuntos en otro lugar y la pareja acabó por retirarse, “antes de que acabaran a golpes” según expuso Corral Jurado. Sin embargo, Valles le reprochó que hubiera sido pésimo gobernador, que no pudiera perseguir a los delincuentes y en cambio, sólo usara a inocentes.