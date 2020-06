-Grave amenaza institucional-Por ahora, se unifica Morena-Se dan con todo expriistas y emecistas

AMENAZA.- En el ámbito nacional se ha manejado que renunciaron, durante la semana que terminó, tres funcionarias que ocupaban cargos importantes dentro del gobierno federal; al respecto los gobernadores emanados del PAN, a través de la asociación que conforman, consideraron que por estos hechos el país sufre una grave amenaza institucional.

RENUNCIA.- Y es que durante ese lapso se presentó la dimisión de la subsecretaria de Integración y Desarrollo del Sistema de Salud, Asa Cristina Laurell, según se dio a conocer debido a diferencias con el secretario del ramo, Jorge Alcocer, quien de acuerdo con lo trascendido pretende desaparecer el área que ocupaba la médica e investigadora.

RENUNCIA I.- Otra de las bajas, al parecer, fue la de Mara Gómez Pérez como titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, dependencia que por los recortes de la austeridad republicana, dicen, se quedó sin recursos incluso para la operación del organismo, pues no tenía, según se dijo, para el pago de los servicios, ni para los apoyos que otorgaba ese organismo.

RENUNCIA II.- Asimismo Mónica Maccise tomó la decisión de separarse del cargo como titular de la Comisión Nacional para Prevenir la Discriminación, éste ha sido el caso más polémico, pues se dice que se le pidió la renuncia por parte de la Secretaría de Gobernación, tras convocar a un foro sobre discriminación, en el que uno de los participante era un conocido influencer, quien fue señalado por la esposa del presidente de la República, Beatriz Gutiérrez, por referirse de manera inadecuada a su hijo.

ATENCIÓN.- En atención a esas dimisiones, la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) reaccionó en su publicación al señalar “3 mujeres, extraño, renuncian por políticas erráticas, decisiones precipitadas y poco entendimiento”. Sin duda este comentario tendrá respuesta de parte del López Obrador, quien ya ha reaccionado a la crítica de los mandatarios panistas, al calificar sus posicionamientos como politiquería, sin prestar mayor atención a los planteamientos que se exponen y que atribuyen a la cercanía del próximo proceso electoral.

QUIEBRE.- Ahora que el dictamen de las reformas electorales presentadas por el Ejecutivo fue votado con 8 votos –de 13- a favor de que fuera enviado al Pleno del Congreso del Estado en sentido negativo, aún y cuando en el Pleno sea rechazado este dictamen, por ahora y hasta que eso suceda la bancada del PAN definitivamente se quebrantó, no así la de Morena.

UNIDOS.- Qué dicotomía, la bancada de Morena prácticamente nació dividida en aquella discusión entre Miguel Colunga y Benjamín Carrera para elegir entre ambos al coordinador, de ahí en más cada 15 días se dividían, se confrontaban, se mandaban saludos, ahora gracias a una reforma enviada por el mandatario estatal lograron unificarse los 8 diputados locales de Morena, pero no sólo ellos, sino también el Comité Ejecutivo Estatal y el Consejo Estatal del partido guinda, todos caminaron por el mismo rumbo: votar en contra de dichas reformas.

VOTACIÓN.- Por lo pronto ayer los diputados Omar Bazán, Geo Bujanda, Rosy Gaytán, Janet Mendoza, Francisco Chávez, don Rubén Aguilar, Alejandro Gloria y Ana Estrada manifestaron su rechazo a las iniciativas de reforma enviadas por el gobernador; los profesores René Frías y Lorenzo Parga se abstuvieron, y a favor únicamente Fernando Álvarez, Miguel La Torre y Jesús Valenciano.

UNIDOS I.- Se cree que en la sesión extraordinaria en el Pleno se va a ratificar el sentido negativo del dictamen; aún y cuando se vote en contra del dictamen lo único que se lograría es que regrese a las comisiones unidas y duerma el sueño de los justos por un año, salvo que vuelva para un segundo análisis.

BANCADA.- Sin embargo la moneda está en el aire, en el Pleno todo puede suceder, las voluntades individuales caminan por una línea demasiado delgada, eso lo saben muy bien quienes están en el poder, puede manifestarse el sentido de un puñado de diputados al interior de una comisión, pero en el Pleno, estando los 33, las cosas son muy diferentes.

BANCADA I.- Veamos qué sucede de aquí a la próxima sesión extraordinaria, inclusive la bancada del PAN con 11 elementos puede dar la sorpresa, si bien es cierto algunos ya manifestaron su desacuerdo, se insiste, el día de la votación los astros se alinean y desalinean, veamos pues en qué termina esto; definitivamente el propio Fernando Álvarez y su equipo olfateaban una votación en comisiones a favor de enviar el dictamen en sentido negativo, pero saben que no ha terminado por completo.

RECHAZO.- En ecos de lo que iba a ser el nombramiento del expriista Martín Enríquez como coordinador capitalino de Movimiento Ciudadano, se supo de algunos de los que manifestaron su desacuerdo, el diputado federal Alan Falomir y el exdiputado Fernando Reyes, quienes buscaron al profesor Lorenzo Parga, coordinador estatal de MC, para externarle su rechazo.

SECUESTRO.- Por lo anterior, sobre todo gente cercana a Enríquez, no dudaron en mencionar que definitivamente el partido sigue “secuestrado” por Falomir y Reyes, por lo que no dejarían que un grupo externo a MC ingresara y que al paso del tiempo pudieran a empezar a ser parte de la toma de decisiones y de candidaturas, eventualmente, en el partido naranja, cosa que no vieron nada bien.

ACUERDOS.- Finalmente para que Enríquez asumiera en la coordinación capitalina fue previo a un acuerdo de Fermín Ordóñez con el senador Dante Delgado, por ello el propio Ordóñez refirió que el acuerdo se rompió en lo local y no en el ámbito nacional, situación que por ahora los deja como estaban, por la vía independiente, luego de que terminaran relación con el PRI.

COLOR.- Como haya sido, las críticas para Ordóñez y su equipo crecen, pues no tienen definido el color por el cual van a competir, si bien es cierto siguen por la candidatura independiente, se les ha observado con el PRI, Morena, Movimiento Ciudadano y otros independientes como Armando Cabada.