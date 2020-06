--No dejará Corral tema electoral, advirtió --¿Qué sucede en la bancada del PAN? --Segunda “Morenavirus”

DISCUSIÓN.- Al confiar en que tendremos un debate de altura y un procesamiento adecuado sobre la iniciativa de reforma electoral en el Congreso del Estado, el gobernador Javier Corral dijo que esperar que no haya una discusión abierta, pues desea conocer la opinión de quienes integran la legislatura, más allá de una postura a favor o en contra de la propuesta.

IMPULSO.- Independientemente del destino que la iniciativa tenga en la torre legislativa, Corral advirtió que no dejará de impulsar esta temática, pues tarde que temprano en México y en Chihuahua se enfrentarán y llegarán a un fondo de un sistema que acelere los partidos, que los vincule con la ciudadanía como un paso fundamental para el fortalecimiento de la democracia.

OBJETIVO.- Quienes conocemos a Corral sabemos que este asunto de las elecciones primarias, o PASO, no lo va soltar, pues está fijo en los objetivos a alcanzar; seguramente lo ve como un gran pendiente en la agenda política y en la legislativa, un grado tal que sus cálculos apuntan a que es capaz de cimbrar a México en más de un sentido y, de igual manera, al actual sistema de partidos debido al caudal transformador que le atribuye a esta iniciativa.

BANCADA.- Una vez que los diputados conforman la bancada del PAN en el Congreso local, coordinados por Fernando Álvarez Monje, y que por primera vez en casi dos años de legislatura no están en el mismo carril en cuanto a las iniciativas de reformas enviadas por el primer panista del estado, en materia electoral.

CONTRA.- Rocío González, diputada por el Distrito 18, del equipo de Carlos Rivas, gerente del Consejo de Urbanización Municipal capitalino, había apoyado a todas las iniciativas del Ejecutivo, pero ahora se ha volcado específicamente con el equipo de la alcaldesa Maru Campos; Georgina Bujanda, del Distrito 12, igual que había apoyado al gobierno estatal, pero ahora ve en el horizonte más posibilidades en el proyecto del presidente capitalina.

CONTRA I.- Luego Jorge Soto, diputado por el siempre distrito panista 15, quien quedó resentido desde que no fue ratificado en la presidencia de la Comisión de Fiscalización, ahora el no apoyar las reformas no es más que consecuencia de no haber explotado su experiencia en el ramo del combate a la corrupción.

CONTRA II.- La diputada Marisela Terrazas, quien fuera directora del Ichijuv y que saltó a la diputación con la venia del mandamás de Palacio, ahora y al ser siempre panista se manifiesta en contra de las reformas; pertenece al equipo del dhiaco Eduardo Fernández Sigala.

RESPALDO.- Blanca Gámez apoyó al gobernador, por su silencio en los ataques de la feminista Luz Estela Castro a las diputadas González y Terrazas; Jesús Villarreal, igual, en apoyo al mandatario; Jesús Valenciano, por la misma vía, más ahora que quiere ser candidato por la alcaldía de Delicias; Miguel La Torre, en el sentido de apoyar las elecciones primarias, cuenta con el voto popular; Manuel Vázquez, también un favor.

RESPALDO.- El caso de la diputada Patricia Jurado es particular, pues no vive de la política, más bien de las actividades primarias, no ha manifestado al menos su desacuerdo; Fernando Álvarez, como líder del rebaño albiazul, apoyará las causas del gobernador, pero además tiene la tarea nada fácil de sacar adelante, quizás ya no, la reforma tal cual, pero sí buena parte de ella.

DUDAS.- Mucho depende de cómo envían el proyecto de dictamen al Pleno para ratificar o rectificar el sentido del voto de los diputados azules, esperaremos para ver cómo envían las comisiones unidas del Congreso las tres iniciativas propuestas por el Ejecutivo; lo que no es nada favorable para ellos como partido es esta división a un año antes de la elección más grande nunca antes organizada en el país.

PRESIDENCIA.- Precisamente ayer los 13 diputados de las comisiones unidas de Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales, Segunda de Gobernación y Participación Ciudadana, votaron a favor de que sea Omar Bazán –de oposición- presidente de las comisiones unidas, se en el camino a Miguel La Torre que se incorporó como secretario de las mismas; algo sigue fallando en el cabildeo y operación panista al interior de la torre legislativa.

COSTO.- Como señaló la alcaldesa Maru Campo, es cierto que esta reforma solicitó un alcalde tiempo para su cabildeo y la división en las filas del blanquiazul puede significar un alto costo para el PAN el próximo año, que incluso lo haga perder la elección.

COSTO II.- Y aunque esto al parecer no le pegaría al gobernador Corral, la verdad es que si pierde el blanquiazul, el mandatario se derrumba hacia la carrera presidencial, que ya de por sí es cuesta arriba debido a que deja de estar en los reflectores tres años antes de la elección.

FIESTA.- Pues bueno, al parecer en los miembros de Morena y de la 4T el semáforo epidemiológico se encuentra en verde, así lo dejará entrever durante una fiesta y conocido como "morenavirus", en la que se verá de todo, menos cubrebocas, distancia, gel ni todo lo demás que ha pedido hasta el cansancio Hugo López-Gatell, subsecretario federal de Salud del gobierno de la 4T, claro.

FIESTA I.- Y es que se observaron muy juntos al diputado federal Sebastián Aguilera, al delegado regional del Bienestar Marcelino Gómez Brenes –quien lleva ya dos buenas fiestas-, al delegado de la Secretaría de Gobernación Omar Holguín y al regidor capitalino Sebastián Torres, así como la dueña del bar "El Alegre", quien también les acompaña, al igual que las decenas de invitados. La música en vivo no faltó, qué López-Gatell ni qué nada, esas sí son fiestas, no miserias.