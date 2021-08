--Hacia el día D de las impugnaciones… --Entre politiquerías e indicadores, va el verde

IMPUGNACIÓN.- La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con sede en la ciudad de Guadalajara, tendrá que resolver a más tardar mañana martes las impugnaciones interpuestas por Óscar Castrejón, de Morena y Francisco Sánchez, de Movimientos Ciudadano.

IMPUGNACIÓN II.- Ambos habían recibido la constancia del Instituto Estatal Electoral en calidad de diputados plurinominales electos, pero la resolución del Tribunal Estatal Electoral les retiró la constancia, así como a la priista Adriana Salazar. La equidad de género se impuso.

IMPUGNACIÓN III.- Al menos, Castrejón Rivas y Sánchez Villegas impugnaron en la sala Guadalajara y este martes conocerán si procedió o no su reclamo. Se dice que hasta ahora el TEPJF no se ha contrapuesto con los tribunales estatales, pero podría dar la sorpresa.

***

AMENAZA.- El morenista Castrejón ya amenazó que si la Sala Superior no lo ratifica, acudirá ante instancias internacionales y saldrá a las calles, pese a que se declara como un respetuoso del Estado de Derecho.

ACTIVO.- Al parecer su lucha inalcanzable en el combate a la corrupción que inició en contra de María Eugenia Campos, los plantones en el Tribunal Superior de Justicia y la asistencia a todas las audiencias, no serán suficientes para tener su diputación como lo había planeado con el partido guinda.

***

LÁZARO.- En tanto, los diputados federales que representarán a Chihuahua en la Cámara de Diputados ya se agenciaron su curul en San Lázaro, al celebrarse ayer la sesión constitutiva para instaurar la elección de la mesa directiva.

FEDERALES.- Como parte de la LXV Legislatura rindieron protesta por el estado grande: Daniel Murguía Lardizábal, Teresita de Jesús Vargas Meraz, Lilia Aguilar Gil, Daniela Soraya Álvarez Hernández, Mario Mata Carrasco, Laura Patricia Contreras Duarte, Patricia Terrazas Baca, Carmen Rocío González Alonso y María de los Ángeles Gutiérrez Valdez.

PLURIS.- Asimismo, por la vía plurinominal, Rocío Reza y Eliseo Compeán, del PAN; Armando Cabada, Susana Prieto Terrazas, Andrea Chávez Treviño y Jesús Roberto Briano, de Morena, así como Hiram Hernández Zetina, del PRI.

BANCADAS.- De ese modo, las bancadas quedan con 198 diputados por Morena, 114 del Acción Nacional, 71 del Revolucionario Institucional, 43 del PVEM, 37 del PT, 23 de MC y 14 del PRD para un total de 500 legisladores –de los cuales 465 asistieron a la sesión— que desempeñarán el cargo del 1º de septiembre de 2021 al 31 de agosto de 2024.

***

MIENTEN.- Alguien miente en el supuesto conflicto que se suscitó entre el alcalde electo de Juárez Cruz Pérez Cuéllar y el fiscal general del estado, César Augusto Peniche; por un lado, el hermano del próximo presidente municipal aseguró que hubo una fuerte discusión entre ellos y por otra, el funcionario estatal dijo que sólo se vieron sin cruzar palabra.

MIENTEN II.- Peniche Espejel optó por no subirse al “pleito”que Alejando Pérez Cuéllar difundió en redes sociales, al argumentar que en el encuentro se dijeron de todo, incluso que de “delincuente con placa” no lo bajó el alcalde fronterizo, pero el propio Cruz tampoco quiso hacer más declaraciones al respecto.

***

VERDE.- Mientras el gobernador Javier Corral tildó de politiquería a la postura empresarial que se pronunció por no hacer un pase exprés al color verde del semáforo epidemiológico y además lo cuestionó por “tomar una decisión que ya no le corresponde, pues ya no estará en la administración para enfrentar las consecuencias”, ayer el mandatario reiteró que los indicadores lo avalan.

VERDE II.- Después de recuperar el aliento, tras organizar una carrera pedestre de despedida en la capital del estado, cuyos fondos se destinarán a artesanos indígenas, Corral Jurado subrayó que el amarillo, que ya lleva mes y medio, es insostenible y consideró que la negativa de los empresarios es un tema político, pero el cambio de color se dará la próxima semana.

***

SOLO.- Por cierto, al encabezar su último evento deportivo –la carrera Matétera Bá—, Javier Corral ya no fue acompañado por el gabinete oficial, salvo dos o tres fieles escuderos, así como algunos amigos como Miguel Riggs, quien abandonó las filas de Acción Nacional para sumarse a las de Movimiento Ciudadano.

***

CLASES.- Con el regreso a clases, lo único que está claro es que la peor parte se la llevarán docentes y padres de familia con escuelas que no están en condiciones de recibir a los alumnos –entre el abandono y el vandalismo— y con una dotación de kits de limpieza para cubrir apenas una semana, justo cuando termina la actual administración, así que será el próximo gobierno quien ponga las reglas.