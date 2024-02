--Hasta su tío se enojó con la líder estatal de Morena --Chihuahuenses no tienen por qué rogar a Federación

TRUENAN.- Un par de horas después de que la Comisión Nacional de Elecciones de Morena diera a conocer las listas con las 34 candidaturas para presidencias municipales, el grupo Los de Abajo que son el ala radical del partido guinda y el propio exdelegado Juan Carlos Loera “tronaron” con las designaciones.

INCÓGNITAS.- Y eso que las dirigencias nacional y estatal dejaron con signo de interrogación a las alcaldías de Chihuahua y Juárez que son las más importantes en el estado y que en el caso de la frontera llama la atención que en automático no figurara el nombre de Cruz Pérez Cuéllar para la reelección.

RECLAMO.- No obstante, el alcalde juarense no dijo esta boca es mía sino Loera De la Rosa, quien es precandidato al Senado en la fórmula que encabeza Andrea Chávez, y en sus redes sociales lamentó que “la dirigencia estatal de Morena le esté vendiendo espejitos a la Comisión Nacional de Elecciones con supuestos acuerdos que nada más ellos saben de dónde salieron”.

SOBRINA.- Mensaje que va dirigido a su sobrina y líder estatal Brighite Granados, quien no respondió a los señalamientos ni a la protesta que realizaron sus militantes afuera de sus oficinas, quienes acusaron la ausencia de las bases, la falta de transparencia y el riesgo de que esto afecte de paso a la campaña de la aspirante a la Presidencia de la República, Claudia Sheinbaum.

AJENOS.- En su óptica, se designó a expriistas y excorralistas que sólo buscan inmiscuirse en el partido guinda para desbaratar el movimiento de la 4T y los dirigentes lo permiten al manipular la equidad de género, anteponer encuestas sobre intención de voto que no hacen públicas y sin considerar a integrantes de las comunidades indígenas y a los manifestantes —claro está— que también aspiraban a contender.





***





¿REGALO?- Con el recorrido organizado ayer en las instalaciones prestadas donde estudian prácticamente gratis 120 alumnos de la zona de Riberas de Sacramento, la asociación civil Promesa Educativa parece que acalló las bocas de quienes acusaron en la sesión del Cabildo capitalino que la semana pasada tildaron de regalo a los empresarios, el comodato de un terreno.

CAPACIDAD.- La Prepa Norte que permitirá continuar los estudios de 120 jóvenes de las secundarias Colegio Riberas y Colegio Alsuperarte y que en agosto recibirá a otros 60 del norte de la ciudad, sí necesitaban un plantel con mayor extensión para albergar a esa plantilla que además se prevé que en cinco años tenga un alumnado de 600 personas, a quienes la asociación civil empresarial beca con el 90% del costo de la colegiatura que sin el apoyo sería de 5 mil pesos mensuales.

PRESTADAS.- El empresario Enrique Terrazas, el director Kenji Komaba y el sacerdote Ricardo Gómez, enlace con la Arquidiócesis de Chihuahua mostraron el proyecto de construcción de la Prepa Norte a un costado de la carretera a Juárez, su funcionamiento y que actualmente opera en instalaciones prestadas de la iglesia Madre Teresa de Calcuta, donde utiliza los salones que usan los fines de semana para impartir catecismo.

PERFIL.- Terrazas Seyffert destacó que desde que se impulsaron los colegios se perfiló beneficiar a los jóvenes que viven en la parte norte de la ciudad, ya que hay un amplio abanico de necesidades por cubrir y el arma que tienen las futuras generaciones para salir adelante es la educación.

GRANITO.- De ahí que el gobierno municipal aporte su granito de arena con la donación del terreno, pues si un tema compromete al alcalde Marco Bonilla son los niños y jóvenes así como la educación en particular en un punto de la mancha urbana, donde la venta de drogas y los homicidios echó raíces y toca brindar oportunidades reales de desarrollo.





***





PENITENTE.- Tras la vuelta que dio por todo el país, el calificativo que le dio la gobernadora María Eugenia Campos al presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien aparte señaló por omiso y negligente ante la inacción en materia de seguridad en el estado; el trato digno a los chihuahuenses es la parte con que la jefa del Ejecutivo se queda.

ABANDONO.- En ese tema, en salud y educación, así como el campo y las carreteras hay un indiscutible abandono que aparte se recrudeció con la desaparición de fondos, fideicomisos y partidas etiquetadas a programas, la fórmula para crear caos con ingredientes extras como la migración.

IMPUESTOS.- De modo que groserías o no, ése no es el meollo del asunto para la mandataria estatal, mucho menos si así hablan o no los y las norteñas sino los impuestos de los chihuahuenses trabajando y que sólo se reflejan a nivel estatal, aun cuando la caja federal de Hacienda no deja de sonar pero la labor no se ve y tampoco tienen por qué rogar por lo que se merecen.