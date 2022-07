--Hoy desde Camargo, se acusarán de todo --Capital ejemplo a nivel nacional en combate a la trata 

SEGOB.- El alcalde de Delicias, Jesús Valenciano, informó que en próximas fechas está programada una reunión con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López con el objetivo principal de gestionar recursos por 500 millones de pesos para impulsar la tecnificación y reconversión de cultivos en la región de Delicias y alrededores.

ACUERDO.- El propio Valenciano ha comentado que el recurso en mención fue parte del acuerdo logrado por la gobernadora María Eugenia Campos, al inicio de su administración estatal.





***





BOMBA.- Hoy en Camargo, por otra parte, quedará al descubierto un presunto desfalco millonario donde muchos saldrán perjudicados. Según trascendió, se llevará a cabo una reunión extraordinaria en la Asociación Agrícola Local de Camargo, donde el punto medular es aclarar un probable uso indebido de recursos y que supera los 6 millones de pesos; se cree que dos de los presuntos involucrados son el alcalde Jorge Aldana y el diputado Luis Alberto Aguilar.

INVOLUCRADO.- En el informe de auditoría que se presentará este día, se dice que el ex presidente de la Asociación Agrícola, Jorge Aldana Aguilar, hoy presidente municipal de Camargo, solicitó a la administración estatal del entonces gobernador Javier Corral Jurado, la cantidad de 4 millones de pesos para apoyar a pequeños productores y a socios con problemas de liquidez.

FAMILIA.- Ante esta circunstancia y al enterarse que los recursos nunca llegaron a los destinatarios, los afectados solicitaron al Gobierno del Estado se practique una auditoría porque se asegura que los 4 millones de pesos que se otorgaron, se distribuyeron únicamente entre amigos y parientes del alcalde Aldana, que ni son pequeños productores ni son socios.

MANCHITA.- Aparecen en la lista de beneficiados, el diputado local Luis Alberto Aguilar, así como un hijo de éste además, está la señora Velia Aguilar Armendáriz, madre de Jorge Aldana y a su vez tía del diputado panista. También está entre los beneficiados un familiar cercano a la exdiputada local Citlalic Guadalupe Portillo Hidalgo.

PRESTIGIO.- De resultar cierto, el problema no es menor y la problemática estatal podría centrarse en Camargo con un escándalo entre parientes y amigos del presidente municipal. Para eso deberá dar vista la Auditoría Superior del Estado.





***





GUARDIA.- Interesante el comentario emitido por Gilberto Loya Chávez, secretario de Seguridad Pública del Estado, al referir que no importa que la Guardia Nacional pueda depender o no de la Secretaría de la Defensa Nacional, sino que debe prevalecer la coordinación entre el Gobierno del Estado y la Guardia Nacional, tal como lo han hecho en Chihuahua el estado y la federación.





***





TRATA.- La trata infantil con fines de explotación sexual es un tema en el que muy pocos gobiernos se pronuncian, mucho menos toman acciones concretas, es más fácil voltear hacia otro lado que ver la realidad de un país que tiene el deshonroso primer lugar en contenidos y distribución de pornografía infantil.

COMBATE.- El gobierno municipal capitalino atendió el llamado del movimiento Viva México y de su fundador, el actor y productor Eduardo Verástegui para sumarse a un acuerdo de cooperación para combatir la trata de niñas y niños para la explotación sexual.

PRIMEROS.- Dos cosas destacan de esta acción: la ciudad de Chihuahua se convierte en el primer municipio que se incorpora a esta red de protección a la infancia, pues sólo gobiernos estatales se habían apostado a la causa con este movimiento.

FRENTE.- El alcalde Marco Bonilla y la presidenta del DIF, Karina Olivas encabezaron este acto, comprometiéndose a impulsar acciones para visibilizar la terrible situación que viven las víctimas de estos delitos y aunque la autoridad municipal no tiene facultades para combatir la trata o la explotación sexual, se habló de establecer un frente común y reforzar programas como los que impulsa el DIF Municipal, como el más reciente “La calle no es su hogar” para que las niñas y los niños no sean expuestos a trabajar en la vía pública.





***





COORDINADOS.- El senador Rafael Espino presentó en días pasados un punto de acuerdo para pedirle a la Fiscalía General de la República y al Gobierno del Estado de Chihuahua, aceleren las investigaciones para esclarecer el asesinato de los sacerdotes jesuitas de Cerocahui, ya que los chihuahuenses esperan respuestas y que se aplique con severidad la justicia contra quien o quienes resulten culpables.

SEGURIDAD.- En su presentación, el morenista exhortó a las autoridades de seguridad de los tres niveles de Gobierno a coordinar esfuerzos para salvaguardar a los habitantes de toda la entidad, sobre todo, no descuidar a quienes habitan en comunidades rurales y serranas.