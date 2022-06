--Jesuitas y el capítulo que viene… --Por zoom dan órdenes a diputados morenistas

CUERPOS.- Chihuahua será el centro de atención a nivel nacional e internacional cuando se lleve a cabo la primera misa de cuerpo presente de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, en el templo del Sagrado Corazón de Jesús en la capital del estado porque será además, el momento en que no sólo despidan a sus hermanos sino en que los jesuitas se pronuncien sobre la inseguridad que priva para todos los mexicanos.

BASTA.- Ya en días pasados, la Compañía de Jesús, el Vaticano y la Rectoría de la Universidad Iberoamericana emitieron comunicados para condenar el crimen y más allá del trillado llamado a hacer justicia ha sido un manotazo sobre la mesa para decir ¡ya basta! Si a todas luces, la estrategia de seguridad no está funcionando, gobiernos y sociedad tienen que enderezar el timón.

OÍDOS.- Partir de escuchar a las víctimas porque sólo así se pueden sensibilizar las autoridades para determinar lo que se requiere hacer y la comunidad jesuita tiene calidad moral para hablar al respecto, por siglos han sido guerreros de causas, en ocasiones en un camino paralelo a la Santa Sede y en el caso de México, de los pocos que han permanecido en los poblados más pobres, olvidados y rezagados del sistema.

LABOR.- Lo interesante es que si la premisa del gobierno federal es ver por los pobres, estos misioneros sí pueden debatir, confrontar y desmenuzar cualquier teoría por el trabajo que han hecho en el terreno. En la Sierra Tarahumara son los jesuitas quienes se quedaron y gracias a ello, hay clínicas, dispensarios y albergues.

REFLECTORES.- Por ello, los reflectores no sólo están sobre los jesuitas, ellos los canalizaron para esbozar el rol que desempeñarán para incidir en la sociedad y elevar la voz en contra de los abrazos y no balazos por una causa real. Ése ha sido su rol histórico, el cual influirá no sólo hacia los gobiernos sino hacia la propia curia católica.





***





ROBUSTO.- Un saco que le queda a todo gobernante, algunos lo asumen y otros voltean a otro lado pero la gobernadora María Eugenia Campos lo tomó de la manera correcta. Primero con el mensaje de enfocarse en robustecer el plan de combate a la inseguridad y no ver al pasado ni concentrarse en terribles herencias.

EXHORTO.- Al exhortar a la ciudadanía, a través de organizaciones de la sociedad civil y no gubernamentales para construir un nuevo modelo que funcione para las condiciones actuales en la entidad.

SIERRA.- Además, al proponer la creación de una Procuraduría de Asuntos Indígenas que permita brindar una atención especializada en la zona serrana. “Tenemos que avizorar lo que sucede en la Sierra Tarahumara de una forma muy diferente”, expuso en una reunión con ex gobernadores y ex funcionarios federales.

SEGURIDAD.- A esa reunión en Palacio de Gobierno acudieron el ex secretario de Gobernación y ex gobernador de Oaxaca, Diódoro Carrasco Altamirano, así como los ex mandatarios de Chihuahua, Patricio Martínez García y Fernando Baeza Meléndez, ante quienes la mandataria estatal señaló que en virtud de los lamentables hechos ocurridos en Cerocahui, algo tiene que cambiar y de fondo.

SEGURIDAD II.- Al hacer referencia a los trágicos acontecimientos en Urique, Maru Campos señaló que “tenemos una visión muy clara de lo que está pasando en la Sierra Tarahumara”, por ello dijo, “debemos coordinarnos y alinearnos para tener mejores resultados, robusteciendo la participación ciudadana en la política pública con todas sus experiencias y comentarios”





***





LABORAL.- La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia, Myriam Hernández está a todo vapor para avanzar junto con los magistrados y equipo judicial hacia la implementación de la reforma laboral en Chihuahua. Si bien es cierto se encuentran en la etapa de los detalles, un tema mayor es sin duda los inmuebles donde albergarán las salas laborales, no solamente en la capital sino en las principales ciudades de la entidad.

LABORAL II.- Sin dejar de mencionar la convocatoria para elección de jueces en materia laboral, la cuál será sumamente cuidada para evitar la vergüenza nacional judicial que en años pasados vivió el Tribunal Superior de Justicia con la elección de jueces y magistrados, episodio conocido como “el cochinero judicial”. Por ello, Myriam Hernández ha sido cautelosa en este tema y espera precisamente la integración completa del Consejo de la Judicatura para tales efectos.





***





ZOOM.- A propósito de episodios vergonzosos, fuentes bien informadas refieren que la ex consejera Luz Estela Castro sigue cobrando bien, ahora como asesora de Morena y es frecuente que por las noches vía zoom más que asesorías, dé instrucciones a los diputados locales del partido guinda y no en materia legislativa sino en asuntos como desestabilización a los tres Poderes del Estado de Chihuahua, manifestaciones y marchas, entre otras cosas. Si no que le pregunten al diputado Oscar Castrejón.





***





CONVERSATORIOS.- Con un auditorio de la Facultad de Derecho lleno y buenos comentarios se llevó a cabo ayer el segundo conversatorio organizado por la Comisión Especial para la Reforma a la Constitución de Chihuahua, a cargo del diputado Mario Vázquez Robles, al que intitularon “La Constitución local como base para la igualdad” en la que participaron la consejera del INE, Carla Humphrey Jordan, el magistrado electoral Hugo Molina Martínez, la directora del Instituto Chihuahuense de la Mujer, Ana Margarita Blackaller, así como la diputada Ivón Salazar, presidenta de la Comisión de Igualdad del Congreso local. Mención especial, por parte de los ponentes, se llevó el abogado electoral y constitucionalista Everardo Roja Soriano, actual secretario de Asuntos Legislativos y Jurídicos del Congreso





***





MORENOS.- Ayer el ex diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, coordinador nacional de la agrupación “Para que siga la Transformación #EsClaudia” informó desde la ciudad de Chihuahua de los trabajos que se encuentran realizando previos a la pre campaña de Claudia Sheinbaum, quien buscará ser la candidata de Morena por la presidencia de la república, para ello han definido una agenda nacional y desde luego, que buscan aplanar el camino en el estado grande.

GUINDAS.- Acompañando al también ex dirigente nacional del Barzón estuvieron el ex diputado Miguel Ángel Colunga, los consejeros estatales de Morena, Hugo González, Osmand González, el ex regidor Rubén Castañeda, el ex candidato eterno por la alcaldía de Chihuahua, Fernando Tiscareño, así como la diputada federal Laura Imelda Pérez, oriunda de Jalisco y la coordinadora de la Circunscripción 1 de la agrupación ya referida.