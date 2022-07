--Justicia Digital dará otro rostro a los trámites --Avalan corredurías, salud financiera de la capital

CERTERO.- Un certero paso dio el gobierno del estado al firmar un convenio con el Tribunal Superior de Justicia para crear una plataforma digital de justicia, lo que implica que muchos de los servicios de la Fiscalía General serán más eficientes y reducirán tiempos y, muy importante, los costos.

DESAHOGO.- Burocracia y traslados innecesarios que saturan al personal de la dependencia se reducirían con la expedición de constancias de robo y/o extravío de documentos oficiales, así como interponer una querella de manera virtual, sencilla y proporcionando datos y relatoría de los hechos en el mismo portal de la Fiscalía. Hasta para la emisión de certificados de no antecedentes penales.

AHORROS.- Como ejemplo, el fiscal estatal Roberto Fierro resumió el alcance de esta alianza al indicar que en un mes se tramitan alrededor de 32 mil constancias, por lo que la digitalización de este trámite ahorrará a la ciudadanía unos 20 millones de pesos en traslados y horas hombre.

CARPETAS.- A través de la página oficial de la Fiscalía, se indicó que un imputado y las personas afectadas por un ilícito podrán revisar una carpeta de investigación con transparencia. De ahí que la mandataria estatal María Eugenia Campos subrayó que se acabaron los tiempos de corrupción y manipulación en el acceso a la justicia, a lo cual se comprometió desde que tomó protesta diez meses atrás.

CERCANÍA.- Lo que secundó Myriam Hernández, magistrada presidenta del TSJ, quien también ha pugnado por un modelo de justicia abierta con procesos ágiles, transparentes y que fomenten la cercanía con la sociedad. Como se recordará, la magistrada visitó muchos municipios del estado para difundir ante la ciudadanía cómo opera el Tribunal.





***





TERMOELÉCTRICA.- De manteles largos estuvieron ayer en la maquiladora Lear Corp. de la frontera, un par de directivos propuso a boca de jarro al invitado especial Adán Augusto López, titular de Segob, la construcción de una planta termoeléctrica en el municipio de Juárez. Entre aplausos de todos los miembros locales del Consejo Coordinador Empresarial, el funcionario sólo asintió… pero no dijo cuándo.

MITIN.- La conferencia sobre la política interior de la 4T y los municipios se convirtió en un mitin, donde al tabasqueño le sobraron porras y vivas, en un auditorio repleto que mostró el músculo de los eventos que organiza la diputada juarense Andrea Chávez, quien por cierto se desmarcó para la dirigencia estatal de Morena, pese a que el criterio de paridad marcara que en Chihuahua le corresponde el turno a una mujer.





***





TELECOMM.- Especialistas en seguridad lamentaron que la investigación del robo millonario en las oficinas de Telégrafos en la comunidad de Bahuichivo, del municipio de Urique, fuera atraída por la Fiscalía General de la República, ya que no cuenta con personal suficiente para ir a investigar a la Sierra Tarahumara.

TELECOM II.- En efecto, el delito se cometió en una propiedad federal, pero la realidad es que ocurrió en una zona donde se encuentran autoridades de los tres niveles de gobierno y es en estos casos -aseguraron- donde más conviene la suma de esfuerzos que declinar asuntos por cuestión del fuero.





***





VIAJE.- Después de cancelar su visita a Europa para acompañar a la gobernadora, el alcalde capitalino Marco Antonio Bonilla anunció que se tomará un periodo vacacional de ocho días, ya que la logística de vigilancia y la coordinación con fuerzas estatales y federales al parecer logró blindar a la ciudad del ir y venir de grupos armados entre Chihuahua y Juárez.

ENCARGADA.- Tras el anuncio que fue autorizado por unanimidad por los regidores, se designó a la regidora panista Jocelyn Vega Vargas como encargada del despacho, en tanto el presidente municipal goza de un merecido asueto con su familia.

AAA.- Y es que antes de ausentarse, Bonilla Mendoza presentó los resultados financieros del municipio, que recibieron una doble calificación crediticia AAA por las agencias calificadoras HR Ratings y Fitch Ratings, que habla de las finanzas sanas de la capital.

2016.- Para dar el palomazo, las corredurías suelen ser más que minuciosas en el análisis del manejo de deuda, la administración de recursos, los balances de pagos e ingresos presupuestales, así como la transparencia en los reportes. Un factor que por mucho le abonó a una buena calificación es la mayor atracción de inversiones porque subraya la autonomía financiera, de hecho el informe recalcó que esa situación prevalece en Chihuahua capital desde 2016.





***





FINANCIERAS.- Pese a que la empresa Aras Business Group dejó al descubierto la forma en que presuntamente defraudó a miles de personas y que también quedó claro no es la única, ya que por lo menos ocho compañías más incurren en prácticas similares, no se entiende por qué los notarios no se desmarcan de este tipo de actividades.

ANDAMIAJE.- Y es que parte del andamiaje que hace parecer todo legal es la presentación de actas constitutivas de las empresas, lo cual hace creer al ciudadano que todo está en orden y resulta que las notarías no certifican, sólo tramitan, aun cuando a la hora de los problemas legales los corporativos son dueños de nada, “esfuman” los capitales y dejan en la incertidumbre a las familias.

BLOQUES.- La magistrada Myriam Hernández informó que la primera audiencia concentrada contra Aras será el próximo 4 de agosto, lo que significará que se presenten en bloques de 300 denuncias, tal y como se ha hecho en el Tribunal Especializado en Narcomenudeo en Ciudad Juárez, lo que permitirá desahogar 4 mil 600 querellas sólo contra esa financiera.