--Maru se reúne con titular de Segob tras gira en Europa --Inspectores sin cubrebocas, a cargo de Operativos Covid

SOSPECHA.- Después de que el grupo de Operaciones Estratégicas de la Fiscalía General del Estado detuviera a David Efraín G. N., quien vendía sofisticadas drogas por redes sociales con la denominación “Drugs R Us” en la capital del estado, trascendió que lo capturaron junto con cuatro personas –algunas mujeres— de quienes no se informó.

SOSPECHA II.- No se sabe qué pasó con el resto de los detenidos, ya que la Fiscalía General sólo difundió la captura de David Efraín G. N. en un domicilio del fraccionamiento Campestre Washington; pero su verdadera residencia la tiene en la colonia Villa Juárez, punto desde el cual en realidad operaba, de acuerdo con agentes a cargo de la investigación.

ASEGURAMIENTO.- A pesar de haber sido un artero golpe a este presunto narcomenudista, nuevamente la corporación no supo cómo manejar el asunto y decidió reservar datos oficiales en lugar de dar a conocer el trabajo que realizan los policías investigadores en el día a día ante una opinión pública que busca obtener mayor información al respecto. Más aún, ojalá no sea un factor por el cual se “caiga” el caso.





***





RETIRADA.- Ante la presión de colectivos feministas, Alejandro Pañeda, reinstalado en días pasados como director administrativo de Seguridad Pública Municipal de Cuauhtémoc, aun cuando tiene abierta una investigación por presunto hostigamiento sexual, optó por declinar al nombramiento.

GRACIAS.- En una misiva, el exfuncionario dijo que tomaba esa decisión por recomendación de sus abogados y agradeció a los medios de comunicación que el viernes pasado lo entrevistaron al regresar a su oficina, de la cual se despidió 72 horas después.

LICENCIA.- Pañeda Segura, quien también cuenta con una denuncia por supuesto desvío de recursos ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, había solicitado al alcalde Humberto Pérez Mendoza su reinstalación, al considerar que después de dos meses ya había respondido a los requerimientos de la Fiscalía Especializada de la Mujer.

FEM.- Ante ello, el presidente municipal de Cuauhtémoc pidió a la FEM que determine la responsabilidad o no del jefe policiaco con licencia en los hechos que se le acusan, de modo que a él no lo estén poniendo entre la espada y la pared ante el vencimiento de permisos y tener que reactivar al funcionario si no se ha definido su culpabilidad.





***





SEGOB.- Concluida la gira de la mandataria estatal María Eugenia Campos por el viejo continente, se informó que ayer se reunió con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López. “La gobernadora no se ha tomado ni un día de descanso y sigue chambeando por los intereses de los chihuahuenses”, subrayó César Jáuregui Moreno, secretario de Gobierno.

AGUA.- No se especificaron los temas, pero ante esa instancia suelen versar en dos sentidos: uno la seguridad y otro la dispersión de partidas federales, así como diversos conceptos presupuestales. Acaso también podrían haber abordado la problemática del agua, ya que el funcionario federal dijo la semana pasada que Chihuahua debe atender a la brevedad el tema de escasez y la política hídrica para evitar convertirse en Nuevo León.

ANDREA.- Por su parte, la legisladora federal Andrea Chávez anunció que López Hernández vendrá mañana miércoles a Chihuahua capital y la frontera, ya que la juarense como coordinadora de Comunicación Política del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados ha estado muy activa organizando foros, conversatorios y reuniones con funcionarios federales para etiquetar más apoyos al estado grande.

ITINERARIO.- Acorde con la agenda, el titular de Segob designará al representante de la dependencia en la entidad, además se reunirá con empresarios de la industria

maquiladora y manufacturera. Mientras que en Ciudad Juárez sostendrá un encuentro con diversos actores políticos.





***





NEGOCIO.- A pesar de que el expresidente municipal y ahora diputado federal Armando Cabada es una autoridad encargada de hacer y reformar leyes en el país, al parecer obvió ese entorno y permitió que uno de sus familiares instalara máquinas expendedoras de “vapeadores” en Ciudad Juárez, lo cual ya se encuentra prohibido por la misma Coespris debido al grave daño a la salud.

NEGOCIO II.- Se indicó que estas máquinas ya fueron colocadas en varios puntos de la frontera, lo cual también validó el suplente del regidor Antonio Domínguez Alderete, Omar Alejandro Franco e incluso le ha hecho promoción Diana Borruel, hija del extitular de Coesvi, Carlos Borruel.





***





REVISIÓN.- Un grupo de inspectores de la Subdirección de Gobernación Municipal está realizando operativos nocturnos en restaurantes, bares, antros, granjas y salones de eventos con la idea de que los negocios cumplan con el aforo autorizado del 80% y las medidas de prevención ante la pandemia del Covid-19.

CÉLULAS.- Sólo que en esta ocasión no son células multidisciplinarias, sino inspectores de Gobernación apoyados por agentes de la Policía Municipal, lo que ha provocado quejas por parte de propietarios de algunos establecimientos, ya que acuden sin utilizar cubrebocas y calculan los aforos “a ojo de buen cubero”, según las quejas.

CÉLULAS II.- A decir de los inspectores, la dependencia no les proporciona el material de protección y aun así, si algún empleado o cliente en los locales no trae puesta la mascarilla generan multas que van desde los 10 mil hasta 50 mil pesos, dependiendo de la falta.