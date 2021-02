-- La 4T ya sabía y no alertó -- “No quisieron y no pudieron”: Chela Ortiz

CAOS.- Horas de caos se vivieron ayer en la entidad por la falta de energía eléctrica, que se sumó al frío y la nieve, factores que repercutieron en comunicaciones y ocasionaron fallas en el suministro de agua potable, el cierre de establecimientos comerciales, maquiladoras, bancos, entre otros negocios que pararon labores parcial o totalmente por esas afectaciones.

CAOS I.- La suspensión del servicio eléctrico en el estado, un poco antes de las 7:00 hora local, provocó también que el tráfico vehicular se complicara por las fallas en los semáforos de los cruces de las vialidades, también por el congelamiento de algunas de éstas, así como de puentes que tuvieron que ser cerrados por las autoridades de Vialidad.

TEXAS.- Durante la mañanera el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que la falla en el suministro eléctrico en Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua se debió a la tormenta invernal que afectó a Texas y a la distribución del gas proveniente de esa entidad, así como al incremento en el precio de este combustible, algo que -dijo- ya se estaba viendo desde hace una semana, para en todo caso sustituirlo.

AFECTACIÓN.- A pesar de que se tenía contemplada esta problemática, el presidente dijo que no se alertó debido a que "sabíamos que no iba a durar mucho", sin embargo el que no se avisara oportunamente llamó la atención, incluso generó cuestionamientos en virtud de las consecuencias que tuvo tan sólo en el estado de Chihuahua en diferentes sectores productivos.

CFE.- Ayer, la titular de la representación de gobierno del estado en Juárez, Alejandra de la Vega, informó que el gobernador Javier Corral habló con el director general de la CFE, Manuel Bartlett, quien le confirmó que la falla en el sistema eléctrico se debió a un corte en el suministro de gas, lo que lleva a pensar si no se repetirá en los siguientes días por la permanencia de condiciones muy frías y por el incremento en el precio de ese combustible.

CONSTRUIR.- Quien tomó protesta ayer fue la candidata a la gubernatura por el PRI, Graciela Ortiz González, a cargo del dirigente nacional de ese partido Alejandro Moreno Cárdenas. La candidata fue enfática señalando en su discurso que ni la incongruencia de Morena y su agravio a esta tierra, ni la ineficiencia del PAN que no supo responder a la confianza que les brindaron los chihuahuenses, se volverán a repetir en la próxima administración estatal.

CONSTRUIR I.- “Los primeros quieren que sembremos vida y nos roban el agua, dicen construir el futuro de los jóvenes y les destruyen el presente. Los otros, los de derecha, no quisieron ni pudieron hacer nada por Chihuahua”, sentenció ayer desde el auditorio “Don Ramiro Cota” del Comité Directivo Estatal del tricolor.

CANDIDATOS.- Ante los rumores que soltaron sobre la renuncia a la candidatura del PRI a la presidencia municipal en Parral, el mismo Miguel Jurado Prieto se dijo presente con todo y selfie con Graciela Ortiz. Lo demás es cosa de sus adversarios, indicó. En el evento estuvieron presentes los demás precandidatos por este partido, entre ellos, el empresario Sergio Carrillo, de la capital del estado; Adriana Fuentes, de Juárez; Alberto Reyes Rojas, Hugo Corral y Yubia Velázquez.

DESTAPES.- Varios morenistas aseguran que primero se definirá quiénes serán los candidatos a la alcaldía de Chihuahua y Ciudad Juárez, para luego de ello destapar a los abanderados por el resto de las presidencias municipales y sindicaturas; finalmente estarían en condiciones de notificar a los candidatos por los nueve distritos electorales federales.

DESTAPES I.- Por cierto, varios grupos al interior de Morena, sobre todo el de los fundadores, siguen operando para que Carlos Borruel y Gabriel Flores sean los candidatos a Chihuahua y Juárez, respectivamente, confían en que ellos serán los abanderados, mas no lo dan por hecho, por ello siguen reuniéndose, negociando, operando y demás.

REFUGIO.- Precisamente en este orden de ideas, el grupo identificado con Fernando Tiscareño en la capital del estado intentará refugiarse en alguna candidatura a diputado local. Se dio a conocer que por el Distrito 16 local se registraron el regidor Rubén Castañeda y el profe José Olivas; hay quienes aseguran que ahí se replegarán al ver que no lograrán conseguir la candidatura por la alcaldía con Marco Adán Quezada.

AUDIENCIA.- La audiencia de formulación de imputación que tenía prevista para este martes a las 9 horas en contra de la alcaldesa con licencia, Maru Campos Galván, por los presuntos delitos de cohecho, así como ejercicio ilegal de facultades y atribuciones, al parecer fue nuevamente diferida por petición de los abogados defensores, se ha dicho que para el 5 de marzo próximo.

SALUDO.- El expanista Miguel Riggs, dejó en claro que con el equipo de María Eugenia Campos ni a la esquina, que ya no quiere saber nada de ellos, tan es así, que según nos dicen, ayer esperó a que el coordinador estatal de la campaña de Maru, Arturo García Portillo, se levantara de la mesa en la que compartía el pan y la sal con Rocío Reza, presidenta con licencia del CDE albiazul, para acercarse a saludarla al igual que el delegado del CEN del PAN, Luis Serrato.