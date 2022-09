--La buena y la mala de las presas con más agua --Regresan desayunos escolares… para la frontera

PRESAS.- Gracias al monzón mexicano y las lluvias que llevan casi tres semanas en la entidad, se han recuperado significativamente las presas al menos del nivel mínimo en que se encontraban hasta julio pasado, cuando la sequía ya había comprometido la producción agrícola del año y la del siguiente.

BUENA.- La buena es que, a decir de los agricultores del Distrito de Riego 05 y la Sociedad de Responsabilidad Limitada Unidad Conchos, con el actual almacenamiento ya estaría garantizado 75% de la superficie a sembrar en esa zona para 2023.

MALA.- La mala es que el gobierno federal vía la Comisión Nacional del Agua perfilaba resolver el abatimiento de las presas de Tamaulipas y Sonora con el trasvase desde Chihuahua, como se expuso en la cobertura periodística de las reuniones del Consejo de la Cuenca del Río Bravo, de las cuales se levantó de la mesa Mario Mata, director de la JCAS, en calidad de secretario de la asamblea de ese organismo.

VÁLVULAS.- Además del rechazo generalizado entre alcaldes, empresarios y asociaciones civiles, como el Frente de Defensa del Agua, a que toquen las presas de la entidad, lo que hoy inquieta a todos los sectores es que si el monitor de Conagua refleja mejores niveles opten por abrir las válvulas sin avisar, como ocurrió en diciembre de 2019 y en varios episodios durante 2020.

OPTIMISTA.- A decir de Mata Carrasco no hay riesgo de que se lleven el agua de Chihuahua y la Conagua no lo autorizaría porque el mapa de sequía prevalece, si bien las presas se han recuperado como no lo hacían desde hace décadas. Ojalá el funcionario no peque de optimista al considerar que las aguas broncas abonarán una buena cantidad al Tratado de Aguas de 1944.

DESAYUNOS.- La reactivación de los desayunos escolares desde ayer hasta el 16 de diciembre para 25 mil 550 niños y niñas de 251 escuelas de preescolar y primaria en condiciones vulnerables, de las cuales 237 están en Juárez, dos en Guadalupe Distrito Bravos, 11 en Ahumada y una en Práxedis G. Guerrero, sorprendió a los fronterizos, pues dicen que no se realizaba desde antes de la pandemia.

DESAYUNOS II.- La gobernadora María Eugenia Campos encabezó el arranque del programa Desayunamos Juntos, Come, Crece y Aprende, que implicará una distribución total de 6 millones 480 mil 516 paquetes alimenticios, lo cual estará a cargo del DIF Estatal que preside María Eugenia Galván, quien suscribió un convenio de colaboración con la Fundación Zaragoza.

AHORROS.- La mandataria estatal destacó la prioridad de estas acciones y que fue posible gracias a los ahorros aplicados en el DIF, así como los acuerdos con los mejores proveedores. En la víspera, de hecho, Campos Galván se reunió con su gabinete para revisar la situación financiera de cada dependencia, ya que el objetivo es cerrar a paso firme.





RIESGO.- Cuadrillas coordinadas por el Cuerpo de Bomberos iniciaron ayer los trabajos para derrumbar lo que quedó del edificio ubicado en la calle 30 y la avenida Zarco, donde hubo una explosión en marzo y así se quedó. Sólo que con las lluvias había el riesgo de que acabara de colapsar.

CONTINGENCIA.- El alcalde capitalino Marco Bonilla pidió por ello un plan de contingencia para evitar cualquier afectación a quienes habitan alrededor y fue necesario desalojar una vivienda contigua para prevenir cualquier accidente durante los trabajos de demolición.

DEMOLICIÓN.- También acudió personal de la CFE y la empresa proveedora del servicio de telecomunicaciones para no afectar a los residentes. Según se indicó, las labores iniciaron con el retiro de herrería de ventanas y puertas, y en dos semanas comenzará la demolición de lo que quedó en pie.





OLEYDA.- Tras innumerables gestiones para instalar escuelas en uno de los fraccionamientos de más reciente creación en Parral, como es el Oleyda, se logró obtener aulas móviles que iniciarían desde el lunes pasado.

INSTALACIÓN.- A la fecha, sin embargo, no han sido instaladas y los padres de familia reclaman que sus hijos no han podido iniciar clases. Según la titular de Vinculación Educativa, Otilia Torresdey, le corresponde a los Servicios Educativos del Estado y el Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa.

MOTIVO.- Explicó que el anclaje se retrasó debido a las intensas lluvias que se han presentado en las últimas semanas, por lo que mientras eso sucede, más de 240 alumnos no han arrancado el ciclo 2022-23.