-- Las vacunas y el arranque de campaña -- Inicia el duelo de los Marcos

VACUNA.- A pesar de que se han aplicado más de 120 mil vacunas en el estado de Chihuahua para combatir el Covid-19, la cifra no representa ni el 4% de la población y el riesgo sigue latente, ya que incluso se cuenta con una saturación hospitalaria importante que lo ha colocado en el quinto lugar con mayor número de hospitalizados en el país.

INDICADORES.- La mayoría de los indicadores se encuentran a la alza, incluso en Pensiones Civiles hay una lista de espera (otra vez), las muertes rondan los 10 a 30 por día, los contagios son alarmantes, las medidas se han relajado y el estado se ha empeñado en permanecer en un falso naranja, que obedece a las restricciones de color amarillo.

ARRANQUE.- Algunos se han atrevido a decir que parece que tanta relajación en las medidas se debe a dos cuestiones: A la reactivación económica y al tema político, que está por arrancar oficialmente con las campañas en el estado, para que no tengan complicaciones al recorrer calles, visitar hogares y celebrar eventos públicos. Lo cierto es sin embargo, que no hay responsabilidad más importante que la individual para extremar cada quien los cuidados y eso es precisamente lo que no ocurre.

MARCOS.- Los dos Marcos (Quezada y Bonilla), que se perfilan en las principales preferencias para la alcaldía de Chihuahua, mantienen buena “grilla”, principalmente en redes sociales, donde ambos equipos le andan metiendo algunos "morlacos" para difundir videos, noticias y fotografías para desprestigiarse mutuamente.

MARCOS I.- Con publicidad pagada por cuentas de terceros, difunden lo que les suma a favor y le resta al contrincante, y como adelantó el candidato de Morena, comenzaron a salir unos videos en que lo asocian con el tema del Aero Show, mientras que del otro lado lo vinculan con el tema de María Eugenia Campos y César Duarte.

TEMOR.- El partido Redes Sociales Progresistas sólo registró a alrededor de 30 candidatos para contender por la alcaldías en el estado, pues dicen que el temor de las zonas serranas por participar en la política no les permite completar los registros.

MALA.- La mala jugada que le hizo el partido Fuerza por México a la regidora Catalina Bustillos terminará seguramente en los tribunales electorales; primero le ofrecieron la candidatura por el Distrito 6 federal, y cuando presentó toda la papelería para registrarse, algunos líderes de ese partido con ideas de la extrema izquierda, objetaron.

MALA I.- Lo anterior dicen que fue por asegurar que las campañas Provida y Profamilia que ha encabezado la regidora les restarían votos en lugar de sumar, por lo que simple y sencillamente se retractaron de la invitación, sin embargo, el registro está en proceso y dicen los expertos en derecho electoral que Catalina Bustillos tiene todo para ganar por ley esa candidatura.

PES.- Quienes andan muy encarrilados en eso de las encuestas son los del Partido Encuentro Social en Parral, ya que han llevado a cabo varias con el fin de conocer si su popularidad ha aumentado o rezagado, sobre todo su candidato a alcalde Salvador Calderón.

OPERADORAS.- Más allá de las encuestas, algunas operadoras del PRI se han ido al PES, incluso se manifiesta que tienen promesas fuertes de apoyo por parte de miembros del partido, en dado caso de llegar a obtener los resultados esperados.

GRUPO.- En tanto que el PRI con su candidato Miguel Jurado ha integrado un grupo de operadores alterno, el cual empezó a trabajar desde antes de que se definiera por qué partido se iría el abanderado por la alcaldía, por lo que ellos mismos han destacado que la fuga de seccionales no les hace mella.

SEGURO.- Quien no sufre por esta guerra de quitar operadores es el candidato de Movimiento Ciudadano, César Peña, quien asegura que tiene un ejército de mil 500 operadores con los cuales refrendará el triunfo de su grupo, antes denominado independiente, que estará compitiendo por las siglas naranjas.

MÚSCULO.- Trascendió que directivos de 34 Organizaciones de la Sociedad Civil de esta capital invitaron a una reunión-desayuno a Marco Bonilla para hablar sobre la problemática social con temas como la perspectiva de familia, la dignidad humana y el ser humano como eje rector de gobiernos efectivos y eficientes, lo cual demostró el músculo organizativo de Manuel Rangel en esa red.