--Le apuesta gobierno a la restricción --Alargan discusión del PIN Parental

CONFUSO.- Mucha incertidumbre se vivió ayer, aun y cuando a temprana hora saliera el gobernador Javier Corral Jurado a emitir la información del Acuerdo 127/2020 emanado del Consejo Estatal de Salud, pues de inicio no quedó del todo claro qué sí y qué no se podía hacer de lunes a viernes y los fines de semana, así como las amonestaciones en caso de no cumplir con lo ordenado.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

ABOGADOS.- Fue durante el día cuando poco a poco se fue despejando el panorama, que si bien es cierto todavía hay temas que quedaron en la ambigüedad en lo general y a decir de catedráticos en Derecho Constitucional, el Acuerdo es legal, sin embargo –coincidieron- dejaron mucho a la interpretación, nos referimos a sectores, empresas, comercios, que no fueron incluidos en su punto tercero del Acuerdo en mención.

VERDE.- En general era necesario, luego de que la ciudadanía pensó que el semáforo amarillo era verde, y hubo el descontrol en contagios y posterior en decesos, consecuencias que seguimos y seguiremos pagando, basta con ver que los hospitales están a su máxima capacidad; total que gobierno del estado confía en que estos acuerdos tomados desde el Consejo Estatal de Salud mitiguen la propagación de este virus apocalíptico.

CONCIENCIA.- Lo que sí es que es increíble es que el gobierno tenga que venir a decirnos a la ciudadanía que –por ejemplo- debemos usar obligatoriamente el cubrebocas, y que de no hacerlo habrá sanciones, siendo esto una obligación personal, que queda en la conciencia de cada individuo, vaya mero sentido común, pero ha sido evidente que la ciudadanía no piensa en respetar y cuidar a los demás, de lo contrario estas acciones no serían necesarias.

CULPA.- La oposición se hizo presente, y se fueron contra la yugular de las acciones tomadas por el Ejecutivo, por ejemplo el profesor Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, lamentó que ahora se quiera culpar a la ciudadanía del crecimiento exponencial de la pandemia, en lugar de replantear la estrategia para combatirla, recordando que a cargo de la Secretaría de Salud se encuentra un economista y no un médico.

ESPACIO.- Además fue la misma oposición quien se encargó de recordar que hoy se queja –el Ejecutivo- de la saturación hospitalaria, pero olvida que varios espacios se le ofrecieron para ser acondicionados como área Covid-19 y fueron rechazados, un ejemplo es el edificio del CRIT, el cual se puso a disposición del gobierno del estado, pero no fue aceptada la propuesta.

PIN.- Tal parece que las comisiones unidas de Juventud y Niñez y de Educación y Cultura, en el Congreso del Estado, hacen todo lo posible por no discutir el ya polémico tema del PIN Parental, pues no sólo han ganado todo el tiempo posible, sino que cada vez más encuentran pretextos para retrasar la discusión.

CONVOCATORIA.- Ahora el tema se atoró debido a que están solicitando la presencia del titular de la CEDH para que exprese su opinión, lo que tenía que estar previamente documentado desde que se presentó la iniciativa, peor aún, en la última sesión de las comisiones, la diputada Deyanira Ozaeta presentó la propuesta y pese a que fue aceptada y aprobada, en la reunión de este miércoles, se les fue el día discutiendo la convocatoria al ombudsman.

PROCESO.- El asunto del PIN Parental va para largo, más aún cuando se trata de un tema muy delicado que nadie quiere abordar en pleno proceso electoral, pues sea cual sea la postura, seguramente generará enemigos para todas las partes involucradas.