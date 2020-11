--Ya tiene PVEM candidato a gobernador: A. Díaz --Jorge Soto, por la alcaldía de Chihuahua

CANDIDATO.- Ayer en la ciudad de Chihuahua, el Partido Verde Ecologista acordó que su candidato por la gubernatura del estado grande será el doctor Alejandro Díaz, quien actualmente es el delegado de la Organización Mundial para la Paz en la frontera México-Estados Unidos.

CANDIDATO I.- Reunidos la dirigente estatal del PVEM, María Ávila Serna; el diputado local Alejandro Gloria y Hever Quezada, exdiputado del Verde, definieron que sería el doctor Díaz quien lleve la bandera de dicho instituto político, que de entrada ya dejaron en claro que no irían en alianza en esta elección.

CANDIDATO II.- El también inmunólogo ha estado muy activo por toda la entidad, pero también en otros países acudiendo a reuniones con varios cuerpos de científicos y médicos que andan precisamente muy involucrados con el entendimiento del coronavirus; quienes lo conocen dicen que no duerme, pues todavía tendrá tiempo para ser candidato por la primera magistratura estatal.

DEFINICIONES.- A propósito de todo esto, es cuestión de semanas para que las definiciones en torno a las candidaturas rumbo al proceso electoral 2021 comiencen a tomar forma, y en el caso de la capital, los que saben que traen el triunfo en la bolsa son los blanquiazules, pues no hay partido político que haya logrado construir una opción viable de alternancia en los últimos cuatro años.

ASPIRANTES.- En ese sentido, los aspirantes panistas a la alcaldía de Chihuahua siguen metidos en la disputa interna, algunos apostando por el respaldo de las dirigencias, otros más a un eventual acuerdo entre los grupos más grandes, y otros tantos asegurando que tienen de su lado a la base de militantes.

VENTAJAS.- Lo cierto es que, entre tanto, uno que se ha logrado posicionar en últimos días es el diputado panista por el Distrito 15, Jorge Soto Prieto, quien había estado esperando el momento preciso para soltar fichas, y lo ha hecho con un impacto de gran escala, aprovechando la coyuntura que le ofrece la presentación de su segundo informe legislativo.

SEMANA.- Es evidente que las reacciones estarán a la orden del día, sobre todo en aquellos equipos que ya se veían ganadores o que esperaban no tener mayor contrapeso político al interior del partido en el gobierno, sin embargo, la determinación de Soto para ser el abanderado panista hacia la próxima administración municipal viene a modificar drásticamente el escenario, toda vez que se pensaba iría en apoyo a Marco Bonilla, a raíz de las publicaciones y reuniones que sostuvieron ambos.

CAMPAÑA.- Precisamente en este orden de ideas, resulta que el director de Desarrollo Humano del Municipio, Marco Bonilla, ya cuenta con casa de campaña, en la que por las tardes se reúnen y trazan la ruta que habrán de seguir durante noviembre y diciembre, una vez que se den las definiciones por la candidatura a la presidencia municipal de Chihuahua.

SANITIZADO.- Bien por el gobierno municipal de Chihuahua, pues se sabe que el edificio Del Real, que alberga a cientos de trabajadores y decenas de dependencias del gabinete municipal, es sanitizado durante todo el día los 7 días a la semana; tienen horarios durante el día, tanto las oficinas, baños, elevadores, entrada y salida, es pues un lugar seguro de trabajo, aunado a que las oficinas redujeron en mucho el personal que acudía a laborar.