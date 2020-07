--Lista detención, otro golpe al duartismo --Tras las patas del “Jaguar” --No le tienen miedo a la GN

DETENCIÓN.- Ahora con la captura del más buscado de Palacio de Gobierno, los eslabones se están acomodando a modo para seguir en contra de aquellos que generaron algunos desvíos de millones de pesos del erario del estado.

DETENCIÓN I.- En los pasillos suena fuerte el rumor que el siguiente en la lista de captura para las autoridades sería la señora Bertha Gómez Fong, quien se encuentra radicando en los Estados Unidos desde hace más de cuatro años y que a la fecha existe por lo menos una carpeta en su contra por presunto enriquecimiento ilícito.

DETENCIÓN II.- La esposa del exgobernador no tarda en ser capturada por agentes de seguridad y posiblemente esté más pronto a la vista de un juez de control, ya que no tiene la misma defensa con la que cuenta César Horacio en México, El Paso y ahora en Miami.

SIGUIENTES.- En la lista de los familiares por lo menos dos hijos también tienen su orden pendiente, así como dos hermanos y sin lugar a dudas más exfuncionarios, políticos y empresarios que posiblemente colaboraron de forma directa para triangular el dinero desviado durante la administración de César D. J.

JAGUAR.- Y hablando de detenciones, ahora con la búsqueda del exalcalde de Madera, José Vázquez, se han obtenido datos importantes que incluso están orillando a la captura de Francisco Javier A.M. “el Jaguar”, actualmente escondido en los límites de Sonora, quien se encuentra avanzando a pie y se le están terminando sus suministros.

JAGUAR I.- Dicen que si todo va acorde con el plan, será cuestión de horas para que el líder criminal “el Jaguar” caiga a manos de los agentes que le han seguido el paso desde la privación del ex presidente municipal, pues se han mantenido de un punto a otro y sosteniendo enfrentamiento tras enfrentamiento. El culpable de haber generado todo este operativo especial sería un hombre de confianza al que le apodan “el Dragón”, quien fue el que se lo llevó, pero que nadie sabe el verdadero motivo.

OBSERVACIONES.- Cambiando radicalmente de temas, hoy en punto de las 10:30 horas habrá reunión en la sindicatura capitalina, solicitada por los regidores Rubén Castañeda, Antonio García y Araceli Rocha, luego de las observaciones presentadas por el síndico Amín Anchondo en contra de presuntas irregularidades al interior del gobierno municipal ante el Órgano Interno de Control y la ASE, es esto el inicio de una novela que no se sabe cuándo terminará.

PROTESTA.- Luego no digan que no les advirtieron, ayer desde la región de Delicias, agricultores, ganaderos y usuarios de los distritos de riego informaron acudirán este próximo lunes a Palacio de Gobierno, no solamente de la región, sino de toda la entidad, para exigirle a gobierno del estado tome postura si a favor de ellos o a favor de la Conagua, que sigue extrayendo agua de la presa El Granero, así como el trasvase de La Boquilla y Las Vírgenes.

PROTESTA I.- Entre los líderes que se han pronunciado se encuentra el del distrito 005 Andrés Valles, quien advirtió se encuentran listos para enfrentarse a la Guardia Nacional, “los agricultores estamos dispuestos a enfrentarnos con el Ejército o la Guardia Nacional y la sangre va a correr, lo digo textualmente, y a ver quién va a pagar ese costo, porque nosotros nos vamos a defender”, situación por la que exigirán al gobierno estatal se defina si apoyará a la Conagua o a ellos, pues aseguran han tomado una posición tibia ante el gobierno federal.

PROTESTA II.- Hay que decirlo también, el diputado federal del PAN, Mario Mata Carrasco, ha sido de los pocos legisladores que realmente han atendido las peticiones de los agricultores y usuarios, y ha llevado su voz hasta el Congreso de la Unión y la Conagua, mismo que se suma a la petición de retirar a las fuerzas castrenses de las tres preseas en mención, además de exigir la presencia de la autoridad máxima de la dependencia federal del agua y dé la cara a todos los productores afectados.

ENTREGAS.- Adelantando el fin de semana quien andará con agenda de trabajo por Ciudad Juárez será el secretario de Desarrollo Social Luis Aguilar Lozoya, quien visitará la frontera para el arranque de entrega de más de mil 200 tarjetas para el pago de becas a personas adultas mayores y personas con discapacidad.

ENTREGAS I.- La distribución de los apoyos será en las instalaciones del Centro Comunitario Fray García de San Francisco, pero nos enteramos que seguirán varias entregas simultáneas entre julio y agosto en diversos puntos de la franja fronteriza. Con estas tarjetas las personas apoyadas por la dependencia, que dirige Luis Aguilar, podrán recibir mensualmente la cantidad de mil 343 pesos que podrán utilizar para la compra de despensa y medicamentos.

ENTREGAS II.- No cabe duda de que Aguilar Lozoya es uno de los pocos funcionarios del gabinete que ha andado realizando recorridos por una gran cantidad de municipios para apoyar a personas afectadas con el tema de la pandemia. Se sabe que para el próximo lunes, don Luis realizará una entrega similar de apoyos que beneficiarán en los próximos meses a por lo menos mil 400 personas, esto será en las instalaciones del Jardín del Abuelo de la Deportiva.