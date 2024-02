--Mejora regulatoria hasta Justicia Digital --Borrón y cuenta nueva tumba petición de Congreso

JUSTICIA.- En el marco de la activación del portal para conjuntar la logística de 32 trámites estatales, el fiscal general César Jáuregui resaltó que a esta iniciativa se suma Justicia Digital para que con presionar un botón, el ciudadano acceda a un ministerio público y empezar su demanda formal.

AGILIZAR.- Un aspecto que de entrada desahogaría asuntos que no son denunciados con tal de no enfrentar un proceso engorroso, que implica dar vueltas y repetir la historia una y mil veces. A decir del titular de la FGE con este sistema además se acortarán distancias para recibir testimoniales desde puntos remotos como la Sierra Tarahumara, en lugar de que esto se lleve a cabo hasta que el personal se traslade.

MÓDULOS.- El funcionamiento, según detalló, será mediante módulos con Internet en una primera etapa en Ciudad Juárez y la capital y para la segunda etapa, la implementación de cabinas en 10 municipios como Bocoyna, Cuauhtémoc, Delicias y Parral.

EMPRESAS.- En este sentido llamó la atención que en el evento, al fiscal lo secundó Alejandro Rosani Arroyo, gerente de Operaciones de la cadena Oxxo, quien indicó que las tiendas se unieron al modelo de denuncia empresarial y trabajaron en conjunto con la Fiscalía para desarrollar este esquema e invitó a que más corporativos se unan a este proyecto.





***





EXTEMPORÁNEAS.- A propósito de trámites como las multas por portar placas extemporáneas, en la víspera los diputados locales respaldaron la propuesta del legislador Benjamín Carrera para solicitar al Gobierno del Estado la eliminación de ese cobro cifrado en 60 UMAS, lo cual representa 6 mil 514 pesos.

SECUNDAN.- Al exhorto para impulsar facilidades de pago y por lo tanto, la regularización de los contribuyentes se sumaron los congresistas blanquiazules al establecer que no ven problema por el carácter humanista del gobierno estatal, que per se ha mejorado la recaudación sin aumentar impuestos.

RESPUESTA.- Así que ayer les respondió Santiago de la Peña, secretario general de Gobierno al recalcar que la Secretaría de Hacienda ya cuenta con el programa Borrón y Cuenta Nueva en el cual se ofrecen descuentos del 70 al 95 por ciento en algunos adeudos vehiculares, multas y recargos estatales, aparte de otros esquemas para adeudos en otros rubros.

CÁLCULO.- La repercusión tendrá que ver en el cálculo una vez que concluya el primer ciclo trimestral en materia de ingresos, puntualizó el funcionario ya que desde el 1 de febrero inició el cobro de la Revalidación Vehicular 2024, ya que de noviembre del año pasado a enero se mantuvo Borrón y Cuenta Nueva.





***





SALÓN.- Ayer en la sesión de Cabildo realizada en el seccional de Colonia Soto del municipio de Chihuahua, el alcalde Marco Bonilla no llegó con las manos vacías e inauguró el salón de usos múltiples para que la comunidad realice sus actividades oficiales, recreativas y uno que otro baile que fomenta los lazos en la comunidad.

PRODUCTORES.- En esta visita también se destacó la labor conjunta con el Gobierno del Estado para entregar a los productores de la zona rural, mil pacas de rastrojo que se distribuirán en El Sauz, Ciénega de Ortiz, Guadalupe, Colonia Soto y El Charco.

SEQUÍA.- A raíz de la sequía que azota al estado, desde el año pasado el municipio se puso las pilas para dotar de grano y pastura a ganaderos y agricultores, así como azúcar para aquellos que cuentan con colmenas de abejas para la producción de mil, lo que demuestra el interés por apoyar al sector primario que en este sexenio ha reclamado que cada vez hay menos recursos del gobierno federal.





***





DESCUADRADO.- Algo no cuadra. En cuanto el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, acusó una inversión semanal de un millón de dólares de la oposición en redes sociales para orquestar una campaña en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador y de la precandidata a ese cargo, Claudia Sheinbaum; ese señalamiento lo replicó el aspirante presidencial de MC, Jorge Álvarez Máynez, quien reclamó una guerra sucia del PRI, PAN y PRD.

COINCIDENCIA.- No sólo porque un opositor haga propia la acusación emanada por el partido en el poder y porque con esas cantidades ya se hubiera pagado la deuda externa, lo que no acaba de entenderse es la coincidencia de acusaciones cuando Morena y MC aseguran que la aspirante del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez no tiene la menor oportunidad de ganar las elecciones del 2 de junio.

CAMPAÑAS.- Dicen los clásicos que en política no hay casualidades y lo que queda claro es que esos discursos subrayan que ni la elección está definida ni las encuestas tienen cargos en el bolsillo. Lo real se definirá con votos, no hay más que preparar campañas de altura.