--Merman avance de Del Castillo --A tribunales, un examigo de Corral --Se rebelan diputados del PRI

COMUNICACIÓN.- A unos meses de la llegada del coordinador de Comunicación Social a Gobierno del Estado, Manuel del Castillo, un periodista bastante competitivo, las cosas no terminan de acomodarse, pues nos aseguran que al menos cinco personajes dentro de la coordinación, en lugar de jalar la carreta se han dedicado a generar encono entre el personal.

MANDÓN.- Uno de ellos es Gustavo Ríos, quien se pone a mandar cuando el propio coordinador no está, incluso ya hizo algunos movimientos al interior de la dependencia, con el nombramiento de Pepe Ogaz como encargado de redes sociales, un joven con algunos años en el ambiente periodístico, que misteriosamente salió en diciembre de la vocería de Agricultura del Estado.

AMIGO.- Gustavo Ríos se trajo a su amigo del alma a trabajar a la coordinación, y en su lugar, dicen, tuvieron que mochar una o dos cabezas, como fue la de Eduardo Rojero, quien, dicen las malas lenguas, era el único que trabajaba y que sacaba la casta en muchos temas de política de comunicación.

DESPIDO.- Otro dato que enrarece el ambiente en tan sensible área es el inminente despido de Marcela Ortiz, una excolaboradora de Javier Corral desde que era senador de la República, quien incluso colocó un mensaje en su perfil personal con motivo de su despedida, salida que no le gustará nada al gobernador.

ROJO.- Otro foco rojo en la coordinación es el de Evangelina Mercado, quien fue nombrada por Corral como la coordinadora de comunicación en la zona norte, también ya fue liquidada; lo absurdo de esto fue que la propia Evangelina nunca recibió el sueldo que le correspondía, porque el excoordinador José Pérez Espino nunca soltó la plaza.

OPINAN.- Muchos opinan que a Del Castillo se le ha olvidado atar los cabos sueltos, representados en varios personajes de la coordinación impuestos por sus antecesores, Marijose Valles y Toño Pinedo que, señalan, sólo ponen piedras en el camino como: Leoncio Acuña, Gustavo Ríos, Gloria Soto, Poncho Villalonga y Enrique Lomas.

INESPERADO.- El Gobierno Estatal, que encabeza La Operación Justicia para Chihuahua, que hasta el momento ha llevado a tribunales a 34 personas, entre ellas exfuncionarios y cinco empresarios relacionados con negocios en el duartismo, dará un giro inesperado.

CORRUPCIÓN.- Se ha descubierto que otra de las vertientes de combate a la corrupción, -que hasta cierto punto ha dado puntos al gobierno de Corral-, no sólo cerrará la pinza entre los colaboradores del priista César Duarte, resulta que Andrés Carbajal Casas, ex subsecretario de Obras Públicas del Estado, en Ciudad Juárez, tiene algunas cuentas pendientes.

OPERACIONES.- Carbajal, quien entró en la temporada de la exsecretaria de Obras, Norma Ramírez Baca, supuestamente incurrió en señalamientos que estarían relacionadas con operaciones financieras hasta su salida en septiembre de 2018, que incluye hasta el depósito de recursos públicos en una cuenta personal de uno de sus empleados de confianza, así las cosas.

DEMAGOGOS.- A los diputados del PAN, que están encabezando la defensa del agua en el epicentro del problema: presa La Boquilla, no paran de decirles demagogos, esto se prueba porque no han llevado ningún planteamiento jurídico en sus andanzas por las tierras de San Francisco de Conchos, y sólo le han abonado a la grilla; de entrada, los priistas Omar Bazán, Rosy Gaytán y Marisela Sáenz dijeron que no van a la sesión en Conchos, acordada para hoy.

SESIÓN.- Como es de todos sabido, hoy a las 12 del día el Congreso del Estado estará llevando a cabo una sesión extraordinaria en San Francisco de Conchos, lugar al que se supone se trasladarán o deberían trasladar los 33 diputados que conforman el Poder Legislativo, salvo la rebeldía casi segura del tricolor.

CONGRESO.- Ciertamente en la teoría el Congreso, entre sus pocos recursos para el tema específico del problema en La Boquilla, puede presentar exhortos dirigidos a Gobierno del Estado, Gobierno Federal a través de Conagua, quizás al Senado de la República y/o convocar mesas de diálogo, pero hasta ahí.

PRÁCTICA.- En la práctica es donde pueden los diputados relucir más, apoyando a los productores y agricultores del Distrito de Riego 005, sobre todo aquellos que son representantes de las ciudades colindantes a La Boquilla, tal es el caso del diputado local Luis Aguilar y el legislador federal Mario Mata Carrasco, quien además es un viejo lobo de mar en cuanto a los temas hidráulicos.

TRATADO.- Pero de ahí en más la situación se concentra en la negociación real y verdadera entre Gobierno del Estado y el Gobierno de México, pues al menos en los últimos 70 años se ha seguido lo que el Tratado Internacional de Aguas de 1944 refiere, el cual marca puntualmente de qué presas se extrae el agua, hacia dónde se dirige y finalmente a qué lugar va a parar el vital líquido, la situación ahora es que desean sacar agua de La Boquilla y exponer el ciclo agrícola venidero.

BRONCAS.- En el Colegio de Bachilleres no han parado las decisiones unilaterales encabezadas por la directora, tras un reciente recorte de personal; los reportes de los empleados es que se labora en un clima de terror, descontento y desánimo.