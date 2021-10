--“Pierden” ahorros de exdiputados… --Salen más del PRI en Parral, ¿acelerará la renovación?

AHORROS.- A los diputados locales de la legislatura pasada aún no les pagan el ahorro que durante su periodo acumularon de lo depositado mes con mes. De los 33 congresistas, a muy pocos les hicieron entrega de ese recurso, que debe rondar los 500 mil pesos para cada uno.

AHORROS II.- Según se sabe, esos pocos que sí lo recibieron fue por tantas vueltas que dieron a la Torre Legislativa para ver qué sucedía con ese finiquito que les corresponde.

CUENTAS.- Hay exlegisladores que aseguran, que el recurso por concepto de ahorro arroja un aproximado de 19 millones de pesos entre los 33 miembros de la máxima tribuna, lo cual se depositó en cuentas alternas a las del Congreso del Estado, cuando la Secretaría Administrativa estaba a cargo de Jorge Issa y la dirección de Finanzas con Manuel Soledad.

CUENTAS II.- Por ello, ahora Ignacio Rodríguez, secretario de Administración del Legislativo, anda viendo de dónde obtiene dinero para cumplir con el pago de ahorros, pues a quienes ocupaban una curul poco les interesa si el recurso se envió a cuentas de dudosa procedencia, sólo se preguntan qué sucedió con sus ahorros estipulados por ley.

VERDE.- Al parecer, las acciones y los acuerdos van caminando en el municipio de Ahumada, a cargo del alcalde Fabián Fourzán Trujillo, quien se ha enfocado en sus compromisos de campaña como perfilar el mega proyecto de convertir la carretera Panamericana en un verdadero corredor comercial, si bien no sería inmediato sino de mediano plazo.

VERDE II.- Por lo anterior, varios integrantes del Partido Verde, comparan y ponen como ejemplo, lo que en su momento realizó el también integrante del PVEM, José Ricardo Gallardo, hoy gobernador de San Luis Potosí, cuando fue alcalde en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez, lo cual fue precisamente la plataforma de resultados que lo impulsaron a una diputación. No extrañaría que Fourzán siga esa ruta, ya sea por una curul o la reelección.

JUVENIL.- La siguiente renovación en el PAN es la Secretaría Estatal de Acción Juvenil, actualmente a cargo de Ricardo Huerta y que en las próximas semanas habrá de cambiar de mando. Cierto que hay varios jóvenes candidatos pero todo indica que se dará en un ambiente de unidad, al igual que la renovación del Comité Directivo Estatal con Gabriel Díaz Negrete.

DESCONOCIDO.- Según trascendió, será un desconocido Mauro Casas, quien se perfile para el puesto, dejando en el camino a buenos perfiles como el de Leticia Salinas. De primera mano se indicó que los aspirantes expondrán su proyecto de trabajo a la primera panista de la entidad, sin embargo, los aspirantes consideran que no hay piso parejo si ya hay una designación.

VARA.- Cuadros de jóvenes preparados hay, hombres y mujeres, además de que el trabajo realizado por Huerta deja una vara alta ya que supo conciliar tanto con los corralistas como con la gobernadora María Eugenia Campos y su equipo para sacar adelante la Secretaría.

RECUERDO.- Ahora que los dirigentes del PRI, Alejandro Domínguez y Ricardo Santana, iniciaron una campaña de oposición al gobierno municipal capitalino, también sus detractores comenzaron la réplica.

VIAJE.- Al dirigente municipal, Ricardo Santana, le recordaron dos cosas; de entrada su acercamiento con el alcalde capitalino, Marco Bonilla, en los primeros días de septiembre, inclusive viajaron juntos a Saltillo, Coahuila, para asistir a reuniones de trabajo con el presidente municipal de ese municipio.

CAMPAÑA.- También que apoyó por completo la campaña de Marco Adán Quezada, en ese entonces rival de Bonilla, al ser candidato de Morena por la alcaldía capitalina, ni se diga de la ausencia de Santana en la campaña del priista Sergio Carrillo.

EXCLUSIÓN.- Se va el dirigente del Comité Directivo Municipal del PRI en Hidalgo del Parral, Rafal Álvarez. Como se anticipó, saldrá según dijo por contar con un nuevo proyecto político desde otra pasarela. Aunado al reciente deslinde de los regidores José Ángel Rivera y Cristina Molina, la merma de integrantes y afines al tricolor los tiene con un pie afuera del Ayuntamiento.

ECOS.- En ecos de la salida de los regidores, se dio a conocer que a partir de una visita que semanas atrás realizó el presidente estatal Alejandro Domínguez, les caló que no los invitara a la reunión. A partir de ello, el delegado nacional del PRI en Chihuahua, José Benítez, tiene la esperanza de que esto deje de enflacar sus filas y acelere la renovación del Comité Estatal y las Municipales, aunque las convocatorias todavía ni se emiten.

TIEMPOS.- Aun así, quedan muchos leales a ese partido, quienes confían en una operación cicatriz que retome el rumbo y convenza no sólo a la militancia, sino al mercado meta: los votantes. Una tarea difícil para el siguiente líder municipal, pues ya no es el PRI de los Villalobos, de los Arredondo y hasta los Yáñez, a ellos ya no se les ve como antes y algunos siguen cargando la cruz de “El César”, mientras otros cambiaron de rumbo político.