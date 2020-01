--Prepara Corral tercer Informe --Viene titular de Fovissste --Rafa Espino muestra músculo

JUÁREZ.- Mañana lunes el gobernador, Javier Corral, presidirá la mesa de seguridad en Ciudad Juárez o como se ha llamado por parte del gobierno federal, de Coordinación para la Reconstrucción de la Paz, en la que participan autoridades de los tres niveles de Gobierno, y en la que se analizará la problemática de esa frontera en materia de seguridad, tema en el que se encuentran comprendidos los homicidios dolosos, uno de los delitos que flagelan a esa frontera.

ESTRATEGIAS.- Hace unos días el gobernador anunció tres estrategias para disminuir los índices de homicidios dolosos, pues el 70 por ciento de los que se registran en el estado ocurren en Juárez; delito que, dijo, se enfrentará a través de diversas acciones para lograr una reducción en su estadística.

PREVENCIÓN.- Las tres estrategias para enfrentar los homicidios dolosos son: la investigación policial y preventiva para la detención de los principales generadores de violencia; la segunda corresponde a acciones para el combate integral de las adicciones, y por último la relativa a enfrentar la violencia familiar.

INAUGURACIÓN.- Posterior a la reunión que Corral celebrará con las autoridades de seguridad, el gobernador continuará una gira de trabajo por esa frontera para poner en marcha obras de rehabilitación en las estaciones del transporte BRT, de la línea 1.

OBRAS.- En los últimos fines de semana, Corral Jurado aceleró el paso en la inauguración y puesta en marcha de diversas obras en los municipios; apenas el pasado viernes estuvo en Uruachi y Moris; en el primero de estos lugares inauguró un moderno centro de salud y en el segundo, la etapa inicial de un polideportivo.

DELICIAS.- Ayer sábado, en Delicias, inauguró la rehabilitación de la ciclopista Jesús Manuel "Bombón" Lozoya, allá por el Parque Fundadores, dentro de lo que han llamado Maratón de Obras y que parece ser la antesala o preparación para su tercer Informe de Gobierno, del que ya se hacen algunos preparativos para que se presente a la ciudadanía el día 2 de marzo.

PROCESOS.- Por lo pronto, ya se está en las últimas fases de revisión de los números que se plasmarán en los textos que habrán de mostrar los avances en los rubros comprendidos en el ejercicio 2019, especialmente en el renglón de obras, que es lo que Corral ha estado inaugurando en los municipios a paso acelerado, durante los fines de semana.

INFORME.- Y aunque aún se desconoce con certeza el formato que se seguirá en esta ocasión, no obstante, se estima que sea un tanto similar al segundo Informe, con la posibilidad de que se repitan las plazas, si es que se continúa con la manera de hacerlos regionales, como ya aconteció.

RESPONSABLE.- Por cierto, la recopilación de la información para este tercer Informe de Gobierno está a cargo de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, dependencia que se encuentra por el momento encabezada, de manera interina, por Javier Ferreiro Burdick, un economista egresado de Instituto Tecnológico Autónomo de México, con maestría en Purdue University, en Indiana, Estados.

NOMBRAMIENTO.- Ferreiro Burdick, con una gran experiencia tanto en el sector oficial como en la Iniciativa Privada, quedó al frente de esa coordinación tras la renuncia presentada al cargo por el empresario Ismael Rodríguez Gallegos, quien se retiró del puesto a partir del 31 de diciembre pasado.

FOVISSSTE.- En los próximos días se espera la visita del titular del Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), Agustín Rodríguez López, quien estará en esta capital para amarrar algunos convenios en materia de vivienda.

PASARELAS.- Seguramente esta serie de visitas de funcionarios federales, pues hay que recordar que apenas hace unos días estuvo el director nacional del Issste, Luis Ramírez Pineda, tiene relación con algunas gestiones realizadas tanto por el gobernador, Javier Corral, como por sus funcionarios.

INTERÉS.- Y es que habrá que reconocer que recientemente la Federación ha puesto interés en algunos temas en nuestra entidad, especialmente en lo que se refiere a salud. Lo anterior puede interpretarse como resultado del buen nivel que existe en la relación que guardan las autoridades estatales con la Federación.

EXTRANJERO.- Y a propósito de las buenas relaciones de las autoridades estatales, a nivel internacional también se tuvo una muestra, pues los tuits entre el gobernador y un representante del estado de Arizona estuvieron a la orden del día, cuando se dio a conocer la apertura de una oficina de comercio de esa entidad norteamericana en Chihuahua.

DIÁLOGOS.- Hubo un diálogo binacional vía Twitter entre el gobernador, Javier Corral y Tony Rivero, miembro de la Cámara de Representantes de Arizona, quienes se mostraron muy satisfechos por la apertura de esta oficina comercial en Chihuahua.

ELEGIDOS.- Llama la atención que hubiera sido más natural, dada la cercanía, que este acuerdo se hubiera celebrado con Sonora, por ser estado limítrofe, no obstante Chihuahua fue la sede elegida, por una parte, por lo atractivo que resulta para las inversiones y por la labor de gestión, así como de liderazgo en esta materia, que tiene la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, a cargo de Alejandra de la Vega.

MORENA.- Indudablemente que la grilla nacional se centra este domingo en la Ciudad de México, por ejemplo en el vuelo de ayer todos los morenos de Chihuahua se dieron cita para no perderse el consejo nacional citado por Bertha Luján, en la que por supuesto no estará presente la dirigente nacional, Yeidckol Polevnsky.

ASAMBLEA.- Hay quienes siguen afirmando que dicho consejo es espurio, ya que está invalidado por el Tribunal Electoral, en pocas palabras da lo mismo si se juntan en el Sanborns de los azulejos para tirar grilla, es decir ningún acuerdo que se tome será válido por la actual dirigencia.

CONTROL.- Lo cierto es que la lucha por mantener el control absoluto del partido se ve lejana, ya que jurídicamente hay una batalla que se está dando en el Tribunal Electoral, misma que hasta la fecha sigue ganando Yeidckol quien fue puesta por el mismo presidente de la República y que se antoja difícil que dimita de esa posición.

ASPIRANTE.- Y ya que tocamos temas del partido guinda, “Estoy listo, armado y montado para el ´21”, fue el grito que en esta semana lanzó el senador Cruz Pérez Cuéllar, a quien se le cuestiona si va a competir en la contienda por la gubernatura. Con esto el legislador morenista se destapa sin más parafernalia, igual que lo hicieron hace unos días sus principales competidores, del PAN, la alcaldesa Maru Campos y el independiente de Juárez, Armando Cabada.

DIPLOMACIA.- Y aunque cada vez son más los que levantan la mano para aprovechar la todavía fuerza que mantiene el oleaje de López Obrador, la estrategia del senador es la diplomacia, y no baja de amigos respetables a quienes tienen aspiraciones legítimas, aunque reiteró que no todos tienen serias posibilidades porque en Morena no caben las imposiciones y así se ha demostrado desde que se fundó este partido.

MENSAJE.- Con este mensaje velado el senador frustra las esperanzas de quienes empujan a otros aspirantes que están totalmente desarraigados de Chihuahua y su único asidero, para dichas aspiraciones, sería el acercamiento que tienen con el primer morenista del país.

ENCUESTAS.- En relación a las encuestas, que es el método tradicional de los morenos cuando no hay un acuerdo unánime sobre quién debe representar al partido en las urnas, y que ha servido para intentar engañar al electorado, el senador ha dicho que ciertamente hay muchas publicaciones de encuestas en este momento, y los ciudadanos distinguen bien cuando son inventadas o pagadas y las que son legítimas.

INTERNAS.- Pero también debemos de observar la realidad y aunque muchos afirman que en Morena el que más terreno recorrido lleva es Pérez Cuéllar, el resultado final puede cambiar y todo depende de la elección nacional interna, pues aspirantes como Juan Carlos Loera de la Rosa, Rafael Espino e incluso Víctor Quintana siguen prendiendo veladoras a Bertha Luján y a Yeidckol Polevnsky.

ESPINO.- Por cierto que ayer Rafa Espino fue muy bien cobijado por una importante ala empresarial allá en Ciudad Juárez, su primera reacción que de inmediato captó la atención de los presentes fue cuando dijo: “No me destapo yo, lo hace la gente y para mí es un honor", expresión que olía precisamente a predestape, aunque el motivo oficial de la reunión fue el tema de la refinería de Dos Bocas.

ELOGIOS.- Y luego ni cómo negar que andaba en plan de campaña, si desde la presentación por parte del profesor Isidro Montoya, dirigente actual de Redes Ciudadanas, ponderó todas las virtudes del consejero de Pemex, haciendo énfasis en el compromiso que ha mantenido constantemente con Chihuahua.

SATURADO.- El salón de eventos del Fiesta Inn fue insuficiente para las poco más de 500 personas, incluso hubo la necesidad de colocar mesas extras en los pasillos y hasta invitar a desayunar en el restaurante del hotel a quienes de plano ni en los pasillos alcanzaron, pero que acudieron atentos a mostrar el apoyo al suplente de Pérez Cuéllar.

ANÉCDOTA.- Por cierto que llamó la atención y como anécdota para fechas posteriores fue que aunque Rafa era cuestionado más de una vez sobre su aspiración a la candidatura de Morena al Gobierno del Estado, hubo un instante de desesperación y su respuesta a una persona del público, fue: "ya dije que sí cabr...".

ESPERANZA.- A pregunta expresa, indicó que a un año de distancia para la elección confía en remontar a quienes ya le llevan ventaja en el reconocimiento territorial y mediático, pero también se dijo conocedor de los principales problemas y retos que enfrenta Chihuahua. "Siempre estoy informado de lo que sucede”, dijo.

ASISTENTES.- En el evento se vieron varios personajes, entre los más visibles incluso para Rafa Espino fue el excandidato a alcalde de Juárez, Javier González Mocken, quien tuvo tiempo de elogiar, posar para la foto y mantener una muy cercana y breve charla con el invitado, por cierto no fue solo, fue con gran parte de su equipo que no lo deja ni a sol ni a sombra, incluso varios del grupo mockenista figuraron en el equipo organizador, no sabemos si por línea o a mutuo propio.

ASISTENTES I.- Además anduvieron varios empresarios bien identificados con el PRI como Alejandro Ramírez, excandidato a diputado en el 2016; Gabriel Flores Viramontes, a quien se le menciona como probable aspirante a la Alcaldía juarense; la exfiscal zona norte, Suly Ponce; el exfuncionario, expriista y experredista Héctor Barraza, es más, hasta la diputada federal Esther Mejía, de la que nos contaron fue incluso parte de la organización.

ASISTENTES II.- También estuvieron el Dr. Alejandro Díaz, otro de los que han levantado la mano y que por cierto andaba muy entusiasmado por los resultados de una reciente encuesta de un medio hermano de Chihuahua capital, en la que salió victorioso, finalmente se vieron muy felices los organizadores, entre ellos Ernesto Visconti y los profesores que integran las Redes Ciudadanas.

AGUILAR.- Pese al marcado distanciamiento político entre el líder vitalicio del Partido del Trabajo, con todo lo que tenga que ver con la 4T que este fin de semana quedó en evidencia, sobre todo por el rompimiento reiterativo que ha mostrado Aguilar con los diputados de Morena en plena tribuna, es que para la diputada Deyanira Ozaeta, compañera de bancada de don Rubén, Andrés Manuel López Obrador sigue siendo su ídolo.

RESPETO.- Se dice a la par de que ella no repara en los buenos comentarios y calificativos positivos hacia el presidente, se le vio en estos días en las calles de su distrito vistiendo con una sudadera con logotipos del partido y la imagen bordada de AMLO, lo que ratifica que no oculta su afinidad.

ROCES.- Los roces por la buena voluntad que mantiene Ozaeta a favor del jefe del Ejecutivo federal, dicen los entendidos, no tardan en iniciar, alimentados también porque la joven es la que más desquita el sueldo de la minibancada del Congreso local, rebasando la estadística de iniciativas que tiene Aguilar.

OFICIO.- Lo que sí se ha presentado, nos aseguran, es que Aguilar en su oficio político tiene intentonas de manipular el enfoque de las iniciativas de la inexperta Deyanira, con el objetivo de que no prevalezca tanto una agenda “tan liberal”, y más bien se vuelquen al apoyo de causas sociales.

GANADEROS.- De cara a la renovación de la mesa directiva de la Asociación Ganadera Local de Chihuahua, el pasado jueves se registró la planilla de Unidad encabezada por Sergio Portillo Espinoza quien busca la reelección del consejo directivo.

PROPUESTA.- La planilla está compuesta por integrantes de las familias ganaderas de gran fuerza y tradición en Chihuahua, como lo son: Javier Webb, Miky Pérez, Mino Ochoa, César Quintana, Ricardo Terrazas, Poncho Valdez, Ricardo Baeza, entre otros más, cuyo prestigio no entra en cuestionamientos.

ASOCIACIÓN.- Hacia el interior de la asociación se dice que la planilla representada por Sergio Portillo trae credenciales fuertes para presentarse a su reelección y darle continuidad a los proyectos que ya tienen trabajados, tan es así que el miércoles andarán por la Ciudad de México gestionando apoyos para el sector.

COMUNICACIÓN.- Quienes ya se alistan para tomarle protesta la próxima semana a Gerardo Rocha Morales como nuevo coordinador de Comunicación Social en el Congreso del Estado es el doctor Issa y los diputados de la Sexagésima Legislatura. Los retos serán difíciles ya que nuestros flamantes legisladores tienen la mala fama de ser personajes grises de la vida pública.

TRAYECTORIA.- Dicen que Gerardo es mercadólogo, dedicado al marketing, con más de 11 años de experiencia, sobre todo en el ámbito comercial, como director y fundador de Innova Solutions, agencia de publicidad y producción que ha trabajado con clientes en Chihuahua, Juárez, Reynosa, Monterrey, El Paso, Miami, Austin, San Antonio y Phoenix.

CAMBIOS.- El marketing comercial suele ser creativo y por ahí vendría el cambio de manejo de comunicación en el Congreso, sin embargo nos comentan que Gerardo viene a revolucionar y a cambiar por completo la imagen del Congreso con una campaña llamada “Hablemos Claro” con la cual pretende abrir las comunicaciones en todo Chihuahua.

IMAGEN.- Y como nunca es tarde para hacer bien las cosas, tal vez el próximo titular de Comunicación Social logre limpiar la tan manchada imagen del Congreso, una sede que por dos años había demostrado que no tenía ni la menor idea en cuanto al manejo de medios, el anterior titular nunca fue periodista y mucho menos director.

SUCESIÓN.- En días pasados fue dado a conocer que en breve se darán los cambios de mandos en las dos secciones magisteriales de esta entidad, por lo pronto la actual dirigencia sindical de la Sección 42 soltó dos nombres para que se empiecen a posicionar, sin embargo trascendió que la base gremial no permitirá ninguna imposición de su actual líder Éver Avitia Talamantes, toda vez que para ellos les ha quedado a deber.

TRAICIÓN.- La base trabajadora de la Sección Estatal sostiene que Avitia los ha dejado solos en sus luchas por mejores prestaciones; sumado a que no le dio seguimiento al pliego petitorio y, se le atribuye, la traición hacia sus propios agremiados al levantarles el paro de protesta que sostenían en abril del año 2018, frente a los edificios de Gobierno.

SOMBRA.- Se supo que el principal candidato con el que jugará la actual dirigencia de la Secretaría General de la Sección 42, es Gabriel Faudoa Villegas, quien pesa sobre sus hombros ser hermano de quien fuera señalado como autor intelectual del asesinato de la maestra Sonia Madrid Bojórquez.

AGRACIADO.- La segunda carta con la que jugará el proceso Avitia Talamantes es con Juan Carlos Terrazas, una persona que hacia el interior del magisterio es conocido por su personalidad antipática, de mal trato, ofensivo y de poca capacidad negociadora.

UNGIDO.- Sin embargo, y por la parte contraria a la línea oficial, se habla de dos aspirantes que buscarán conquistar a los inconformes. Una de ellas es la maestra Martha Alicia Contreras quien trae el apoyo de un fuerte grupo disidente. Y el cuarto aspirante se trata del profesor Miguel Jiménez a quien algunos empiezan a ver como el caballo negro de la Sección 42.

DESPEDIDO.- De buena fuente trascendió que Jaime Humberto Manzanera Quintana, quien se desempeñó por 3 años como contralor interno del Colegio de Bachilleres de Chihuahua, fue cesado de esa responsabilidad por indicación oficial de la Secretaría de la Función Pública, tras varios escándalos de los que fuera señalado.

INVALIDEZ.- Y es que como se recordará, el ahora exfuncionario se desempeñó desde el año 2016 al 2018 como titular de la Contraloría Interna del Cobach, sin haber tenido nombramiento, de acuerdo a expedientes de la Unidad de Transparencia, durante este tiempo estuvo contratado en la institución educativa por Prestación de Servicios Profesionales con Honorarios Asimilados a Sueldo, por la cantidad de 73 mil 900 pesos mensuales.

EXPEDIENTE.- El caso es que, según se asegura, en la PGR obra expediente abierto contra Manzanera por desempeñar tres cargos públicos a la vez, así como por omitir datos financieros en su declaración patrimonial, aspectos que validó el Congreso del Estado con el expediente LXVIEDFIN/0252/2018, donde en la observación número 20 cita que todas las consideraciones realizadas durante ese periodo carecen de validez debido a que Jaime Manzanera no tenía nombramiento oficial como contralor interno.

SUSTITUTO.- De acuerdo a los enterados, la directora general del Cobach, Teresa Ortuño Gurza, nombró a Enrique Sisniega Muñoz, como contralor interno y éste a su vez nombró a María Soledad Moreno Payán, como jefa del Departamento de Responsabilidades, para que conforme la carpeta de investigación contra Manzanera.

PARED.- Con respecto a este caso, los enterados comentaron que Soledad Moreno es amiga del excontralor interno desde hace 17 años, por lo que se ve difícil que la funcionaria vaya a redactar un amplio expediente de responsabilidad contra su exjefe a quien le debe todas las lealtades.