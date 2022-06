-- Presenta hoy Maru balance a un año del triunfo —Dirigencia de Morena por fin se renovará

HACIENDA.- Invitados de primer nivel estuvieron ayer en Palacio de Gobierno en la primera reunión del Consejo Hacendario de gobierno del estado, encabezados por la gobernadora María Eugenia Campos Galván, quien recibió a los exsecretarios de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero y José Antonio Meade; a Manuel Sánchez González, otrora subgobernador del Banco de México y el exgobernador Patricio Martínez. Dicho Consejo lo integran además, el secretario de Hacienda estatal José de Jesús Granillo y la secretaria de Innovación y Desarrollo Económico, María Angélica Granados.

HACIENDA II.- La jefa del Ejecutivo destacó que al inicio de la actual administración no se contaba con el presupuesto necesario para satisfacer las necesidades más básicas de la ciudadanía, pero gracias a la contención oportuna de la deuda pública se han logrado incrementar significativamente los ingresos a la economía estatal. Hoy por la noche, por cierto, desde el Poliforum, Maru estará emitiendo un informe de las acciones realizadas por su gobierno a un año de haber salido triunfante en los comicios electorales.

VISITA.- La mandataria estatal María Eugenia Campos, quien anunció la visita de varios secretarios de Estado a la entidad, sobre todo a Ciudad Juárez, dijo que mañana acudirán a la frontera el secretario de Gobernación Adán Augusto López y la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, para exponer e inaugurar el modelo de seguridad pública que será ejemplo precisamente en Juárez ahora que la Secretaría de Seguridad Pública Estatal se instaló allá y que además empezarán a darle color y rostro a la Plataforma Centinela.

COLABORACIÓN.- Aunque no es un tema que le competa al gobierno municipal, el alcalde Marco Bonilla está comprometido a colaborar con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento, pues las altas temperaturas agravan el abasto del vital líquido en todos los hogares, principalmente con el aumento en el consumo de agua por los aires acondicionados que no dejan de trabajar día y noche gastando cientos de litros y, claro, no se percibe como cuando una llave tiene fuga. Ante esta situación, el edil capitalino pidió comprensión y apoyo de la ciudadanía reportando la falta del suministro al 073 para que la JMAS atienda la falla y de ser necesario mandar por parte del Municipio pipas para llegar tinacos.

AFILIACIÓN.- El profe Martín Chaparro, presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, informó que estará en la entidad la secretaria de Organización del CEN de Morena, Xóchitl Zagal Ramírez, para dar el banderazo de arranque del proceso de afiliación del partido guinda en Chihuahua.

AFILIACIÓN II.- Luego de ordenar el padrón electoral no sólo en Chihuahua sino en todo el país –por mandato de Sala Superior del TEPJF-, el CEN de Morena estará en condiciones de emitir convocatorias para elegir a los nuevos presidentes de los Comités Ejecutivos Estatales, como es el caso de Chihuahua, pues el profe ya va para ocho años al frente del partido, ¿cómo aguanta a las tribus guindas?, se pregunta más de uno.

DISPUTA.- El caso es que en próximas semanas comenzará la guerra interna sobre todo en los grupos del alcalde Cruz Pérez Cuéllar y del delegado del Bienestar, Juan Carlos Loera, por disputarse la silla que dejará vacante Chaparro, quien dicho sea de paso es el alcalde suplente de Cruz, pero ya advirtió que no asumiría la presidencia de Juárez si Cruz pide licencia para hacer campaña. La disputa más fuerte se dará entre estos dos grupos, por el lado de Pérez Cuéllar postulando a Omar Holguín y por el lado de Loera, candidateando a Ulises García.

REVÉS.- La Comisión Nacional de Honor y Justicia del PVEM declaró improcedente la queja que presentará la exdirigente estatal de este partido político, María Ávila Serna, contra la designación de Patricia Borunda como nueva presidenta del Verde Ecologista en el estado de Chihuahua.

IMPROCEDENTE.- Como se recordará, en marzo pasado la señora Ávila Serna interpuso un recurso de revisión ante la Comisión de Justicia de su partido, a fin de que fuera revocado el nombramiento de la nueva presidenta, por considerar que violentaba los estatutos internos, por lo que sus argumentos no fueron válidos y el pleno del consejo desechó la queja.

INVESTIGACIÓN.- Ahora, se sabe, María Ávila y el exdiputado local Alejandro Gloria González, quienes durante más de 12 años encabezaron la asociación política como negocio familiar, ahora enfrentarán un proceso de auditoría y revisión que, de ser necesario, abrirán carpetas de investigación hasta que quede claro el manejo financiero utilizado durante ese periodo.