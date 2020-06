--Reforma; cochinero azul, y nuevo vocero --Aprieta Morena, advierten judicializarla --Le dan “repasadón” al método de tómbolas

DEDAZO.- Hay que cortarnos el dedazo, dijo el gobernador Javier Corral, quien al hablar de la trascendencia de la reforma electoral, en la que se plantea la celebración de elecciones primarias para los partidos, aclaró a quienes señalan que tiene especial dedicatoria para sus candidatos, que el mismo proceso por sus características lo deja fuera para designarlos o recomendarlos, como pudiera ser en una elección interna, en la que puede influir la opinión de un mandatario.

SÍ o SÍ.- Chihuahua va a tener reforma electoral, será ésta u otras de las 15 iniciativas que existen actualmente en el Congreso del Estado, pues deberán de darse cambios para la armonización con las disposiciones federales en la materia, según lo precisó, al señalar que aún hay tiempo para discutirla, a lo largo de junio.

DECEPCIÓN.- Corral Jurado dedicó buena parte de su conferencia de prensa semanal para ir a fondo de la reforma, como lo enfatizó, pues se trata de una propuesta disruptiva, que intenta retomar la experiencia de elección de 2018, proceso en el que, consideró, la gente mostró su decepción por los partidos políticos.

DEBATE.- También se mostró abierto a la discusión de la propuesta, a la que se le podrán hacer cambios en el seno del Legislativo, al destacar que respeta todas las opiniones, pues no busca imponer una reforma a nadie y habrá quienes se sientan afectados en sus planes, así como otros que la vean como un instrumento que propicie la participación ciudadana y sobre este punto en particular, destacó, que cada quien tome su postura en torno a la reforma.

DUARTISMO.- Sobre las críticas a la celebración de elecciones primarias, en las que se señala como antecedente las efectuadas en 2012 en el PAN y que fue llamado el “cochinero azul”, explicó que se trató de una intromisión en la vida de ese partido de parte del exgobernador César Duarte a través del hoy senador de Morena Cruz Pérez Cuéllar.

DUARTISMO I.- Se dio mediante acarreos de votantes, así como en lograr influir en la designación de candidatos y que esa situación ocurrió debido a la falta de un padrón confiable y a que no lo organizó un organismo externo; deficiencias que están subsanadas en el presente proyecto para evitar que se repitan este tipo de prácticas.

IDEOLOGÍA.- La reforma contempla cambios para la elección de candidatos a presidentes municipales y gobernador, no obstante manifestó estar dispuesto a que se integren las modificaciones para incluir la relativa a diputados locales, que se dejaron fuera de inicio, por considerarse cargos más relacionados con la ideología que con la administración pública. De igual manera también se declaró a favor de que se incluya la correspondiente a regidores.

VOCERO.- Puede decirse que fue el principio de un ejercicio de socialización de la reforma, que seguramente continuará en los próximos días en distintas áreas o sectores, al designarse a Roberto Fuentes, su secretario particular y experto en el tema electoral, como vocero autorizado para hablar de los detalles de la misma.

VOCERO I.- En la presentación que realizó sobre esta iniciativa, por parte del nuevo vocero, se tuvo como novedad la urna electrónica para el voto y desde luego una muestra de la boleta tradicional que se utilizará cuando las condiciones no permitan el uso de la tecnología.

RECHAZO.- En este mismo orden de ideas, miembros del Consejo Estatal de Morena rechazaron la propuesta de las elecciones primarias y segunda vuelta de esta reforma electoral para la Ley local en la materia, por lo que pidieron a la bancada de su partido en el Congreso del Estado votar en contra.

RECHAZO.- Veamos cómo reciben este exhorto los 8 diputados morenistas, encabezados por el coordinador Miguel Ángel Colunga, pues los delegados del Consejo, a través de una misiva, aseguraron que esta reforma carece de planteamientos integrales y surge de un falso interés democrático del gobernador panista, además de recordar que desde 2017 existe el interés del mandatario para llevarla a cabo “y no prosperó ni siquiera cuando el PAN tenía más diputados en la legislatura anterior”.

CRISIS.- Ayer en Diálogos por Chihuahua, de la Coparmex, el senador Gustavo Madero destacó que esta crisis va a pegar por el lado de la oferta, de la demanda y por el lado de las finanzas públicas, y que le va a “pegar” a los más de 180 países, pero que todo dependerá de lo que haga el Gobierno Federal, sin embargo no vislumbró un buen panorama para México, argumentando, “nos tocó el Gobierno menos aplicado de la clase, que no otorga los debidos apoyos, pero que no deja de hacer sus proyectos como el Tren Maya”, agregó.

FACTOR.- Otro de los temas que abordó Madero fue la reforma a la Ley Electoral, donde indicó que los ciudadanos deben de reclamar cuando haya partidos o candidatos que están empeñados en sacar su proyecto adelante y no cumplir el rol histórico de ser factor de cambio. “El gobernador Javier Corral acaba de sacar una reforma fregonsísima que puede ayudar en esta dirección, para que los ciudadanos puedan participar desde el inicio del proceso electoral”, dijo.

TÓMBOLAS.- “Creo que es una extraordinaria oportunidad de ver de qué estamos hechos; Chihuahua siempre ha sido un estado innovador, un estado insignia, democratizador, y este es el momento, tenemos que construir opciones esperanzadores que abran los canales de participación, y esta es la gran oportunidad que tenemos en Chihuahua de ponernos a la vanguardia contra un Gobierno que cierra, que tiene el dedazo, las tómbolas, y decir: nosotros nos vamos a lo más avanzado de la participación ciudadana”, agregó el también empresario.