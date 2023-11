--Sacó Maru un as bajo la manga --Sí va el Caballo por el Senado

AS.- La construcción del gasoducto Sierra Madre con una inversión de 15 mil millones de dólares anunciada ayer por la gobernadora María Eugenia Campos y el CEO de México Pacific, Iván Van der Walt no sólo fue un espectacular arranque del Foro-Expo Internacional de Energía Chihuahua 2023, sino el as bajo de la manga en materia de proyectos energéticos.

ESTRATÉGICO.- Ya el estado grande es la cuna de ocho gasoductos de gas natural que surten al resto del país y a Estados Unidos, su posición estratégica y su capacidad solar y eólica lo hacen estratégico para la generación y distribución de energía, nada casual que el corporativo lo eligiera para depositar una de las inversiones privadas más cuantiosas en la República.

RESPETA.- Van der Walt se dijo orgulloso de haber diseñado una red que evita áreas ambientalmente sensibles, comunidades indígenas y centros de población, desde la frontera México-EU que atravesará los municipios de Ahumada, Buenaventura, Galeana, Guadalupe, Casas Grandes y Nuevo Casas Grandes hasta la Planta de Licuefacción Saguaro Energía, en Puerto Libertad, Sonora.

CLAVE.- Si no será un proyecto clave ya que posicionará a México como el cuarto país exportador de gas natural más grande del mundo, así que el presidente Andrés Manuel López Obrador debiera presumirlo en sus mañaneras.

IMCO.- En tanto, la mandataria estatal sí resaltó los datos frescos del Instituto Mexicano para la Competitividad que sitúa a la entidad entre las 10 más competitivas a nivel nacional y la segunda que subió más posiciones en el ranking de este último año con cuatro peldaños escalados.





***





CALIFICADORAS.- Ante un público de unos 500 asistentes entre alcaldes, empresarios, inversionistas, representantes de otros estados y expertos en electromovilidad, energías renovables, nearshoring y agroindustria en el Centro de Exposiciones de la capital, Campos Galván hizo un reconocimiento al presidente municipal de Chihuahua, Marco Bonilla por mantener las finanzas sanas, avalado por las calificadoras Fitch Ratings y HR Ratings.

MENSAJE.- Cobra relevancia esa mención porque apenas el lunes pasado, luego del arresto de la alcaldesa de Nuevo Casas Grandes por presuntos actos de corrupción, la jefa del Ejecutivo señaló que era un mensaje para todos los gobernantes municipales y el refrendo de la cero tolerancia a traicionar el servicio público.

HERENCIA.- Cuando Maru Campos encabezó la administración capitalina consiguió que Chihuahua fuera evaluado en las primeras posiciones del país por la estabilidad financiera, calificaciones que ha sostenido Bonilla, posicionando a la capital como uno de los municipios más sólidos y con mayor liquidez. No se espera menos de los otros 66 alcaldes y todos los gabinetes.





***





INAUGURACIÓN.- Ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador acudió a la región del “triángulo dorado”, por el lado de Badiraguato, Sinaloa para inaugurar oficialmente un tramo de la carretera que conectará con Guadalupe y Calvo, Chihuahua, cuyo alcalde Julio César Chávez no fue invitado.

BANDERAZO.- Fue en la Unidad Deportiva “20 de noviembre” del vecino estado donde el mandatario se hizo acompañar del gobernador Rubén Rocha Moya; el titular de la SICT, Jorge Nuño Lara y el presidente municipal de Badiraguato, José López para dar el banderazo de salida de Badiraguato a Los Frailes.

MENSAJE.- En su mensaje, el Jefe del Ejecutivo rechazó los estigmas como el que hizo famosa a esa zona de la Sierra Madre Occidental como el “triángulo dorado” porque se hacía alusión a que era una tierra dominada por el narcotráfico y que por decreto, López Obrador conminó a que se le llame el “triángulo de la bondad”.

SEXTA.- Como ya lo había expuesto, en el marco de su política de abrazos y no balazos, toda la gente es buena y son las circunstancias las que llevan a algunos a las conductas antisociales, por no decir criminales, el presidente acudió a esa área por sexta vez y anunció que seguirá yendo a Badiraguato.





***





CABALLO.- Después de darse a conocer el registro de Samuel García para contender por MC a la Presidencia de la República, quien se dijo contento fue Alfredo “el Caballo” Lozoya, coordinador nacional de la Primera Circunscripción del partido naranja y aspirante al Senado.

DIVISIÓN.- Como la nueva División del Norte, denominó Lozoya Santillánlos ejes en que trabaja esa fuerza política en Chihuahua y Nuevo León, con Samuel rumbo a la máxima magistratura y desde el Congreso de la Unión para trabajar con los valores del norte y replicarlo en el territorio nacional.

INICIATIVA.- Lo que secundó el diputado y dirigente estatal Francisco Sánchez, quien en días pasados rindió su informe de labores y propuso por cierto, pugnar por una iniciativa para reducir la tasa impositiva al aguinaldo, lo cual ojalá saque adelante.