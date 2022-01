--Tras fiestas, se regionaliza la entidad --Reclaman a jueza por Operación Justicia

MAPA.- Como se advertía, dada las condiciones del invierno, las reuniones masivas y las infecciones respiratorias que repuntan en la temporada de frío, los contagios –sobre todo— y los decesos por Covid-19 se elevarían exponencialmente.

CONSEJO.- De ahí que el Consejo Estatal de Salud, encabezado por la gobernadora María Eugenia Campos, no se esperó hasta el lunes y desde el fin de semana, determinó regionalizar la entidad en cinco zonas. Las más afectadas la de Chihuahua, Juárez y Delicias.

COLOR.- Aunque todavía no queda claro qué significa regionalizar la atención y no el semáforo, por lo cual éste no cambiará de color pero sí se modificarán las disposiciones por otras más rigurosas, lo cierto es que a partir de hoy cambian los aforos en sitios públicos y comerciales, y las actividades permitidas.

ALERTA.- Sin embargo, el nivel de contagios ameritaba una posición más decisiva del Consejo, lo cual no pueden reclamar los empresarios ya que representantes de las cámaras participan en ese organismo y parte de su propuesta se vio reflejada en la regionalización, según lo expuso Edibray Gómez, dirigente de la Canaco Chihuahua.

SEMÁFORO.- Y en lo que acaba de reflejarse la estadística decembrina en casos activos, hospitalizaciones y decesos, persistirá el semáforo epidemiológico amarillo con restricciones tinte naranja, al menos hasta que la Secretaría de Salud federal determine si se retrocede o sigue como estaba.





PRECAVIDOS.- El Congreso del Estado, bajo el liderazgo de Mario Vázquez Robles no andará con vaciladas y para ello, ordenó a todos su trabajadores, colaboradores, asesores y diputados, que acudan –previo el regreso a la torre legislativa— a realizarse una prueba para detectar el Covid-19.

PRUEBAS.- Se dice que inclusive, pusieron a disposición un laboratorio para que los empleados puedan realizarlo de manera gratuita y en cuanto presenten el resultado negativo, podrán regresar a la oficina.





PASARELA.- Esta semana los funcionarios de primer nivel de Gobierno del Estado comenzarán con el pie derecho, pues deberán exponer todas las actividades de arranque para el 2022, desde sus secretarías. Para ello, acudirán todos los titulares, uno por uno, con el secretario de la Coordinación de Gabinete Estatal, Luis Serrato Castell.

GABINETE.- Cada uno de los secretarios estará en reunión con Serrato, así que a lo largo de la semana se observarán en Palacio de Gobierno. Dicho por la gobernadora Maru Campos, todas las áreas son sumamente relevantes, sin embargo, habrá las que por evidentes razones obtendrán más atención.

GABINETE II.- Por confirmar día y hora, acudirán el fiscal general, Roberto Fierro; el doctor Felipe Fernando Sandoval, secretario de Salud; José de Jesús Granillo, de Hacienda; Javier González Mocken, de Educación y Deporte, así como Gilberto Loya, de Seguridad Pública:

GABINETE III.- Asimismo, Ignacio Galicia, titular de la Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común; María Angélica Granados, de Innovación y Desarrollo Económico; Carlos Aguilar, de Comunicaciones y Obras Públicas; Enrique Rascón, de la COEPI; Gabriel Valdez, de Desarrollo Urbano; Diódoro Siller, del Trabajo; Lilia Merodio, de Desarrollo Rural y Alejandra Enríquez, de Cultura. Y todavía faltan otras comisiones, institutos y organismos descentralizados.





ODISEA.- La jueza de Control, Alejandra Ramos Durán, ayer se autoproclamó en redes sociales como una de la fundadoras del sistema penal acusatorio en Chihuahua, en el cual iniciaron 12 juristas. Algunos de los cuales, por cierto, han sido señalados por tener actividades más de “consigna” que de impartición de justicia.

LÁZARO.- En la publicación de la jueza, no tardó en aparecer el hashtag de “TodosSomosLázaro”, en referencia al finado José Lázaro Joaquín López, ex titular del Fideapech, a quien mantuvo en prisión, después de negarle la libertad condicional ni cuando presentó síntomas de Covid-19, lo que finalmente le arrebató la vida en agosto pasado.

OLVIDO.- La jueza Ramos argumentó que no había casos de coronavirus al interior del penal, que había atención médica y lo mantuvo en prisión, incluso cuando su estado de salud se agravó, fue hasta el cuarto día que se emitió una orden judicial para trasladarlo a un hospital, donde horas después murió.

JUSTICIA.- Como se informó, López Ramírez fue aprehendido el 13 de diciembre de 2018 en el marco de la Operación Justicia para Chihuahua acusado de peculado, por el supuesto desvío de 6 millones de pesos del Fideicomiso. No obstante, en días pasados se dio a conocer que la defensa del detenido denunció a José de Jesús Jordán Orozco, actual director de Desarrollo Económico y Turístico del Municipio de Chihuahua y ex titular del Fideapech, por falsear información que derivó en el arresto del finado.





BATALLA.- El día de ayer, Ramón Meléndez Hernández, quien fuera presidente del Comité del PRI en el municipio de Aquiles Serdán, y funcionario municipal de esta localidad, perdió la batalla contra el Covid-19, después de más de un mes de haber sido hospitalizado. Descanse en paz.