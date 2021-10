--UACH: Más cambios; apático registro al CU --De campañas municipales rurales y el turismo electoral

SALIDAS.- Apenas confirmaron la salida del secretario general de la UACH, Raúl Sánchez Trillo; de la abogada general, Diana Valdez Luna y de Susana Rodríguez, de la coordinación de Comunicación Social, y enseguida se dio a conocer que el próximo martes, el rector Luis Fierro Ramírez informará de los nuevos nombramientos en la universidad.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Juárez y Parral directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

MÁS.- Sin embargo, no serán solamente estas tres áreas, según trascendió, dos departamentos se suman a la lista de cambios, lo cual sin duda fue el tema más comentado ayer entre el círculo rojo y el del ámbito académico.

ABOGADO.- Los ojos están puestos sobre todo en la designación a la Secretaría General y ya comenzaron a mencionarse algunos nombres. Se dice que deberá ser un abogado, un jurista y alguien conocer de los procesos políticos, así que hubo quienes mencionaron al exsecretario general de Gobierno, Mario Trevizo Salazar, quien es cercano al exdirector de la Facultad de Derecho o alguien de su equipo.

PERIODISTA.- Tras la renuncia de Susana Rodríguez, se cree que el arribo debería recaer en algún periodista con muchas horas de vuelo, algún viejo lobo de mar, que sea muy cercano al gremio y pueda generar un vínculo fuerte con la prensa, que en la recta final sí que lo va a necesitar el maestro Luis Alberto Fierro.

OPACADA.- Asimismo, esa figura tendrá que mejorar la comunicación interna que es otra situación señalada por los principales actores universitarios, dada la lenta circulación del flujo informativo en la máxima casa de estudios, la cual dejó de ser generadora del sano debate.

***

CU.- Por cierto, el día de hoy en la mayoría de las unidades académicas se cierra el plazo para que los alumnos se inscriban y concursen para ser electos en el Consejo Universitario.

APATÍA.- Un dato relevante que se generó anoche: Pocos han sido los inscritos, por lo que este año se puede registrar como un periodo apático en la participación política estudiantil.

REGISTRO.- Como se recordará, cada Facultad tiene dos alumnos y un maestro en el CU, que en total se conforma por 47 integrantes: 30 alumnos, 15 maestros, el rector y el secretario general, este último con voz pero sin voto.

***

AGENDA.- El Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua tendrá una intensa agenda en noviembre, ya que aparte de resolver los asuntos relacionados con las elecciones de las Juntas Municipales Seccionales, prepara la celebración de un ciclo de conferencias magistrales, junto con otras instituciones.

INE.- El 5 de noviembre, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE) Dania Ravel Cuevas presentará el tema denominado “La certeza en las decisiones jurisdiccionales”, en el Salón del Pleno del TEE a las 11 horas. Al lado de Roxana García Moreno, magistrada del Tribunal.

SCJN.- El 13 de noviembre, el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cossío Díaz participará con la conferencia titulada “El fortalecimiento de las instituciones democráticas en México”, en las instalaciones del Tribunal Superior de Justicia a las 12 horas. Con la participación del TEE y en coordinación con la Asociación de Magistrados y Magistradas Electorales Locales (AMMEL), el TSJ, el Centro Libanés y la Asociación Jurídica Mexicano Libanesa AL MUHAMI. A.C. Capítulo Chihuahua.

TEPJF.- Para cerrar, los días 16 y 17 de noviembre, el TEE en coordinación con el TSJ presentarán al exmagistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Dr. Manuel González Oropeza, quien impartirá dos temas: “La Trayectoria Constitucional de Chihuahua” y “El refrendo revocatorio del presidente de México”, en las instalaciones de la Ciudad judicial y del Pleno del Tribunal Electoral, respectivamente a las 11 horas.

***

ELECCIONES.- Duro el golpe asestado ayer durante la sesión de la Comisión de Elecciones del Cabildo de la capital para los aspirantes que no figuraban en la lista nominal proporcionada por el IEE para participar en las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo para elegir a las Juntas Municipales y Comisarios de Policía de las Zonas Rurales.

REQUISITO.- Y ni cómo reclamar, ya que por unanimidad ratificaron la decisión tomada un día antes de no avalar las candidaturas que no cumplieran con este requisito, pues no existía certeza sobre la permanencia de los aspirantes en la demarcación por la que pretendían competir.

FORÁNEO.- Resalta el caso de Bernardo Arévalo Tarango, actual seccional de Colonia Soto, quien con la intención de buscar su reelección, presentó la solicitud de su registro pero dicen quienes lo conocen que reside en Santa Isabel, del municipio de General Trías y aún así, piensa que con pasar a saludar es suficiente para dirigir la comunidad, algo conocido como Turismo Electoral, por cierto muy estudiado en la materia de Derecho Procesal Electoral.

MORENOS.- Lo anterior, dicho sea de paso, viene a ser un duro golpe para el liderazgo de Carlos Ramos, presidente de El Charco, cuyo grupo pertenece a Arévalo, pero no sólo por eso anda que echa chispas, sino porque ayer se reunieron el de Colonia Soto con Teokali Hidalgo y José Fajardo –conocido como “El Gallito”—, identificados ahora con Morena y Marco Adán Quezada.

TIBIEZA.- Según trascendió, el propósito del encuentro era para patrocinarle la campaña, así como pagarle un abogado para inconformarse ante el Ayuntamiento, lo cual no exentará a Bernardo Arévalo de explicar que un día aparezca en una foto con Marco Bonilla y al otro con Marco Adán. No cabe duda que con tibiezas, con nadie se queda bien.