--Varios tiradores en busca de dirigir MC --Relevo en la dirección de INDEX

CELO.- Algo ocurre entre los mandos de la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, ya ni siquiera es un secreto a voces, pues se han encargado de que sea muy notorio y cualquiera se percate. Resulta que existe un celo profesional entre el fiscal general Roberto Fierro Duarte y el secretario de Seguridad, Gilberto Loya Chávez.

EVENTOS.- Es raro verlos en el mismo evento, salvo en las reuniones de la mesa de seguridad a las que convoca la gobernadora María Eugenia Campos al gabinete completo, es decir, sólo la mandataria los une.

DISTANCIA.- Ayer por ejemplo, por la tarde, la fiscalía realizó su propio evento de izamiento e incineración del lábaro patrio, encabezado por su titular Fierro Duarte, sin la presencia de Loya Chávez, quien por la mañana llevó a cabo el izamiento. Semanas atrás ocurrió algo similar en el homenaje rendido a un policía caído.

***

NARANJA.- Las grillas al interior del partido Movimiento Naranja están a todo galope, y no precisamente por Alfredo “el caballo” Lozoya. Algunos emecistas se han comenzado a aglutinar y envalentonar para pedir la destitución del dirigente Francisco Sánchez Villegas, luego de varias inconformidades generadas por el trato que han recibido de parte del líder estatal, según aseguraron.

NARANJA II.- No extraña entonces, el por qué figuras nacionales de este partido han buscado al ex líder priista y ex candidato a diputado, Fermín Ordóñez Arana para considerarlo como una opción a encabezar el Comité Directivo Estatal.

DIÁLOGO.- Más de uno ha manifestado su desacuerdo con Sánchez y otros tantos rompieron filas por no haber podido siquiera conciliar el diálogo con el también diputado. Sin dejar de mencionar que el ex legislador Miguel Riggs se encuentra también interesado, desde hace rato, en presidir el partido naranja.

***

PLENARIA.- A partir de hoy y hasta el domingo se realizará la segunda reunión plenaria del grupo parlamentario del PAN, que encabezará el líder de la bancada Mario Vázquez Robles, quien invitó para ello a Santiago Creel Miranda, diputado federal y ex secretario de Gobernación.

PLENARIA II.- Lo anterior será parte de los trabajos previos al inicio del periodo ordinario de sesiones, en lo cual los congresistas del PAN tienen muy marcada la agenda que desarrollarán en las sesione. Según se estableció con temas torales como la reforma electoral y judicial que deben sacar adelante.

***

JUVENIL.- En las filas juveniles del PAN en la ciudad de Chihuahua, la competencia arreció de cara al proceso de renovación de la Secretaría Municipal. Una de las aspirantes, Sofía Díaz, hija del ex diputado, finado, Javier Gaudini Díaz y fundador del grupo de los “Gaudinis”, se encuentra ya con una agenda de trabajo previa a la elección. Ya se reunió con la gobernadora Maru Campos, con el congresista Mario Vázquez y con otros líderes del blanquiazul.

ESPALDARAZO.- Se dice que a Sofía Díaz, la impulsan principalmente el regidor Isaac Díaz y la diputada Georgina Bujanda, personajes que ahora asumieron el liderazgo de un ala del grupo, tras la división suscitada el año pasado.

***

RELEVO.- En la dirección de INDEX Chihuahua habrá relevo en próximos días, luego de la salida de César de la Garza. Según se dio a conocer, en su lugar llegará Myrna de las Casas, quien fuera presidenta del Clúster Aeroespacial y a partir de ahora, habrá de trabajar de manera coordinada con Román Rivas Hong, quien preside este organismo industrial de gran importancia para la capital del estado.

***

RENUNCIAS.- Al menos siete renuncias se encuentran contabilizadas al interior de la Dirección de Seguridad Pública de Cuauhtémoc, a raíz de la problemática que existe entre los empleados y la jefatura administrativa de la corporación.

SIETE.- A pesar de que se había informado que no se tenía registro de renuncias, fuentes de primera mano enlistaron a siete ex empleados que decidieron presentar su renuncia, incluso dos de ellos salieron de vacaciones y prefirieron ya no regresar ante los conflictos que sortean al interior de las filas policiacas.

SESGO.- Como se informó en días pasados, trabajadores de la DSPM en la región manzanera reclamaron que el jefe administrativo Alejandro Pañeda, manipula prestaciones y equipos para beneficiar a su séquito. En las quejas se asienta que sólo su grupo cercano tiene acceso a mejoras salariales así como puestos, además de asignar vehículos a funcionarios de su área, mientras a los operativos les faltan patrullas.