--Fiscalía Anticorrupción en la JMAS y Congreso --Piden cambios en la policía de Cuauhtémoc

GRUPO.- Tras la salida de Roberto “el Pony” Lara, de la Junta Central de Agua y Saneamiento, es imposible no voltear a ver el resto de salidas o renuncias que se han presentado en el círculo político más fuerte de la entidad. La de ese funcionario, en realidad es la más reciente.

GRUPO II.- Cabe recordar que meses atrás, Arturo García Portillo, quien coordinó la campaña de la gobernadora, en cuanto pasaron las elecciones, donde se acomodó fue en la administración capitalina, mientras que César Navarrete dejó la coordinación de Comunicación Social de Gobierno del Estado, mes y medio después de la toma de protesta.

DENOMINADOR.- El común denominador de los tres mencionados es su permanencia al DHIAC y a su vez, al Yunque, ese grupo interno que se ha caracterizado por su participación en Acción Nacional. La coincidencia es que no lograron ganarse un lugar en la actual administración, aunado a que en el caso de Lara Rocha, lo ocurrido en la JMAS y el Congreso de Estado aceleró su separación.

ANEXOS.- Otro integrante de ese grupo es Teresa Ortuño, ex directora del COBACH, quien no ha podido ingresar al gabinete o a un puesto de segundo nivel. Cuando dejó la directriz del Colegio de Bachilleres, celebró que se sumaría al equipo de María Eugenia Campos pero ya no volvió a saberse de la también ex senadora.

***

FISCALÍA.- Fuentes de la JMAS informaron que la Fiscalía Anticorrupción lleva varios días trabajando en el entramado que rodea al finado Luis René Villarreal, con el presunto desvío de los fondos de ahorro de los diputados de la anterior legislatura.

TIEMPO.- De igual forma realiza lo propio con la documentación entregada por la Auditoría Superior del Estado y el Poder Legislativo a esa fiscalía, que encabeza Gema Chávez, quien tiene el tiempo encima para dar resultados, pronto.

***

CONTROVERSIA.- El alcalde de Parral, César Peña Valles, así como el diputado emecista Francisco Sánchez han tomado muy en serio las acciones a favor de la niñez y recientemente ampliaron la controversia interpuesta ante el máximo tribunal constitucional para buscar que los gobiernos locales puedan acceder a las vacunas contra el Covid-19 para aplicarlas a los menores de 5 a 11 años. Por ello, esta semana acudieron a la capital para dar seguimiento a esos recursos jurídicos.

GESTIONES.- Lo anterior aunado a los trabajos del presidente municipal con Gobierno del Estado para dar seguimiento a los proyectos de obra pública que se tiene contemplado desarrollar este año en la capital del mundo.

CORREDOR.- Peña Valles también estuvo en el despacho del rector de la UACH, Jesús Villalobos Jión, con quien pactaron coordinarse, al igual que con la administración estatal para realizar el corredor universitario, que beneficiará a más de tres mil estudiantes, no sólo de la máxima casa de estudios, sino de la UTP y el COBACH.

***

RENUNCIAS.- En Cuauhtémoc, trascendió que varios elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal ya están hartos del jefe administrativo de la corporación, Alejandro Pañeda, por el maltrato a los recursos humanos y materiales para beneficiar a su séquito, al grado que han empezado a presentar sus renuncias.

PERSONAL.- La inconformidad se debe a que muchos de ellos trabajan con el ánimo de acceder a un mejor puesto y salario pero –a decir de ese grupo— él se encarga de colocar en los mejores cargos a sus conocidos, aun cuando no tengan la preparación ni los méritos.

UNIDADES.- Según se estableció, Pañeda Segura se da el lujo de tomar como suyas las unidades, que se supone están asignadas al personal operativo. Así, se indica que sólo en la cochera de su casa tiene estacionadas tres camionetas de modelo reciente, que usa para actividades personales y tiene repartidos otros cinco vehículos entre funcionarios del área administrativa, mientras la ciudad se queda sin vigilancia.

***

GOBERNACIÓN.- De nueva cuenta señalan que el subdirector de Gobernación del municipio de Chihuahua, Pedro Germán Oliva Jiménez, ha quedado a deber en el puesto conferido. Personal de sus oficinas aseguran que los clientes de su despacho particular, son atendidos en esa área gubernamental y para ello, delega el trabajo de la administración a Griselda Portillo. Como se recordará, al funcionario ya se le había señalado por entregar permisos a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad en perjuicio del comercio establecido.

***

PLATAFORMA.- En la reciente presentación del empresario Fernando Mares sobre las propuestas de créditos a micro, pequeños y medianos negocios, destaca el aspecto de ofrecer también la capacitación en materia de comercio electrónico.

CONCANACO.- El objetivo, según lo expuso Mares Delgado, es apoyar a los 6 mil 200 socios de la Canaco Chihuahua. Por lo anterior, presentó una plataforma de venta electrónica sobre costos para los agremiados, precisamente a la par con la Concanaco que dirige Héctor Tejada.

REUNIÓN.- Al concluir la presentación, Fernando Mares se reunió en Palacio de Gobierno con la mandataria estatal Maru Campos, así como María Angélica Granados, titular de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, así como el empresario Eloy Vallina.