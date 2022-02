--Desvíos del Congreso no quedaron en el papel… --Por la vía penal, mitad de expedientes vs corralistas

DEBUT.- La Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, que fue inaugurada hace apenas seis días, ya cuenta con decenas de casos rezagados que están enardeciendo a la comunidad de esa parte del estado, además de que en los últimos días, se han incrementado los homicidios y están alcanzando a familias por igual.

DEBUT II.- Tal es el caso de los crímenes de la maestra Mayra Cristina Mireles y su hijo Roberto Chávez, de 15 años, perpetrados el jueves pasado en el municipio de Ignacio Zaragoza, luego de que los asesinos irrumpieran en el domicilio de la docente de una telesecundaria.

DEBUT III.- Mientras en Nuevo Casas Grandes han ocurrido varios ataques en cuestión de semanas con el asesinato de un sexagenario, así como la desaparición de Marvin S. de 18 años, a quien su familia busca desde el 4 de febrero y se dedicó a tocar puerta por puerta. Actualmente, se coteja si se trata del cuerpo encontrado el sábado en esa región.

INCERTIDUMBRE.- Al parecer la tarea no será nada fácil para la fiscal Imelda Guadalupe Marín, pues recibirá una pila de expedientes recientes y otros tantos que están en la lista de espera, aumentando el reclamo social, la exigencia de combatir la impunidad y la desconfianza a las autoridades.

***

SALPICA.- El entramado de corrupción y desvíos millonarios de recursos en el Congreso del Estado sigue dando de qué hablar y salpicando a los partidos políticos y a diferentes dependencias, por la ejecución de uno de los involucrados y porque algunos ex diputados continúan como servidores públicos aun cuando no está clara su participación directa o indirecta.

INDIRECTOS.- De la pasada legislatura, quienes conformaban la Comisión de Administración, como Fernando Álvarez Monje y Rosa Isela Gaytán, ya se unieron al gobierno actual. Para ella será todavía más complicado por un posible conflicto de intereses al sumarse a una corporación de seguridad, que a la vez investiga o participa en el homicidio de René Villarreal, señalado como operador financiero de los desvíos, desde la Junta Municipal de Agua y Saneamiento.

OTROS.- Se dice que por ello, Roberto Lara decidió salir de la Junta Central de Agua y Saneamiento, antes de que la bomba estallara y no se descarta que otro funcionario en posición similar sea Óscar Ibáñez, debido a su paso por esa misma dependencia y su reciente nombramiento como representante de Gobierno del Estado en Juárez. Es importante no afectar la imagen de la nueva administración, como lo señaló el “Pony” Lara y la propia mandataria estatal, María Eugenia Campos.

***

VERDAD.- Trascendió que de facto, no faltan a la verdad Fernando Álvarez Monje y Misael Máynez, ex coordinador de la bancada blanquiazul e integrante del Comité de Administración, respectivamente en la pasada legislatura, cuando señalan que no se enteraron de la salida y entrada de 16 millones 665 mil 96 pesos de algunas cuentas del Poder Legislativo entre 2020 y 2021.

SINCERIDAD.- Es decir que más allá de la honestidad, son sinceros al indicar que no lo sabían, al menos sobre papel, ya que de las auditorías a las cuentas públicas se desprendió que los desvíos no se anotaron en los reportes financieros, de ahí que al entrar la nueva legislatura no detectó en principio, por qué se había canalizado dinero a cuentas bancarias particulares y fue cuando salió a flote el entramado.

***

SUCESIÓN.- Para los que no conocen el teje y maneje del magisterio nacional, según los sindicatos, es falso que un líder seccional saliente deje “heredero(a) o sucesor(a)”, ya que la historia de este gremio establece en sus usos y costumbres, la llegada de un grupo diferente para mantener los equilibrios de poder.

SUCESIÓN II.- Bajo esa tesis, una parte de los maestros asegura que Rosa María Hernández, dirigente de la sección octava juega en contra de esa línea establecida por décadas al interior del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE) al pretender imponer a Eduardo Zendejas.

JUGADA.- Según se estableció, Rosa María y Eduardo han logrado poner de su lado al delegado nacional Juan Manuel Armendáriz para sacar de la jugada a los otros aspirantes que están en contra de esa designación.

ESTALLIDO.- Así que ahora, en lugar de llevar un proceso interno en calma, Armendáriz Rangel provocó un estallido entre los profesores, que en nada beneficiará a la camarilla de Rosa María Hernández.

***

OBSERVACIÓN.- El reciente corte de la Secretaría de la Función Pública del Estado, señala que hay mil 687 observaciones en contra de la pasada administración, concretamente en el Poder Ejecutivo. De ese número de inconsistencias, 71 se convirtieron en expedientes, en los cuales hay una decena de funcionarios señalados, incluyendo al ex gobernador Javier Corral.

ADMINISTRATIVO.- Según la titular de la SFP, María de los Ángeles Álvarez, en estos 71 expedientes por lo menos 50 por ciento, corresponde a presuntas faltas que implicarían la vía administrativa, inicialmente.

VÍA.- El resto, tendría que seguir la vía penal toda vez que se habla de delitos como peculado, desvío de recursos, abuso de funciones y daño patrimonial, como suele ocurrir en cada cambio de gestión, que es revisado con lupa por su predecesor.

PROCESO.- Hasta ahora no se conocen más detalles de las averiguaciones, por tratarse de investigaciones en curso, a decir de Álvarez Hurtado pero es un hecho que muchos de esos expedientes terminarán en la Fiscalía General del Estado a la espera de órdenes de aprehensión.