Realizan volanteo para invitar a las personas a dejar libres los "cajones azules"

Con botargas, señalamientos viales y payasos, pretenden que los automovilistas cobren conciencia de que los espacios azules no son un privilegio, sino una necesidad para las personas en situación de discapacidad.

El policía vial Víctor Gómez, encargado del área de Atención a Personas con Discapacidad de la SSPE, lamentó que algunas personas no respeten los espacios “es un espacio auxiliar para personas que requieren de un aditamento para desplazarse: una silla de ruedas, andadores y muletas”.

Este viernes, en la intersección de la avenida Venustiano Carranza y la calle Juan Aldama, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado estuvieron entregando información sobre las sanciones y cómo pueden tramitar el permiso correspondiente para hacer uso de las zonas azules.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

En esta jornada de concienciación, participan Educación Vial, Atención a Personas con Discapacidad, SSPE y Desarrollo Humano a través de Grupos Vulnerables, quienes mantendrán presencia en varios lugares públicos, ya sea en calle o en centros comerciales.

El oficial Gómez invitó a los ciudadanos que requieran hacer uso de estos espacios por discapacidad para que tramiten su permiso correspondiente, lo que los exime de alguna multa, que puede ser de hasta 50 salarios mínimos.

Foto: Manolo Aguirre | El Heraldo de Chihuahua

Los oficiales que se encargan de la vigilancia de estos espacios no saben si la persona se encuentra o no en situación de discapacidad y se procede con la infracción. “Invitamos a que la gente que tiene discapacidad se acerque a realizar el trámite y a quienes no la tienen, que disfruten estar sanos y caminen desde donde tienen que caminar y dejen los espacios azules para quienes lo necesiten”.

Para el trámite de este permiso, pueden acudir al edificio Libra en la avenida Antonio Ortiz Mena número 4054, en la colonia Fovissste.