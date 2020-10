Reduce AMLO el conflicto del agua a intereses partidistas

Nuevamente, en la conferencia matutina de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador se refirió al conflicto del agua en el estado de Chihuahua como algo lógico, por la proximidad de los comicios electorales que se celebrarán el próximo año 2021.

“La oposición, como es natural, como es lógico, vienen tiempos electorales, ya están las precampañas, aunque formalmente no se hayan declarado, ya muchas cosas se hacen con propósitos electorales, esto de Chihuahua que no nos permiten cumplir con el compromiso a Estados Unidos es electoral, sin duda. Al grado, de que si hubiesen cumplido con el compromiso, porque esto lo estamos tratando desde diciembre del año pasado, ya lo hubiéramos terminado de pagar, solo con lo que se ha evaporado de agua”, argumentó.

El presidente de la República sostuvo que la cantidad de agua que no se ha entregado al pago de obligaciones de México, en el Tratado de Aguas y Límites de 1944, es la misma que se ha evaporado en la Presa La Boquilla, y que sucedió por no permitir la entrega, y eso lo calificó como una acción realizada por encima del interés general y del interés de la nación, por intereses particulares y partidistas.

Además, atribuyó también a intereses electorales las inconformidades y expresiones de desaprobación por la desaparición de fideicomisos y de fondos, que atienden a diferentes causas, y que ha sido legislada en las cámaras.

“Es un asunto completamente electoral, porque no hay ninguna razón. El dinero no va a desaparecer, no van a dejar de recibir los beneficios quienes tienen derechos, lo que se está buscando es que no haya corrupción, que haya transparencia; sin embargo, aprovechan para hacer propaganda”, dijo.

Para finalizar, anticipó que espera que así sucedan otras cosas que justifique su realización, por tener intenciones electorales, y manifestó, “pero es legítimo y normal en estas temporadas y sucede en México, y en todo el mundo, no hay que extrañarnos, y sí garantizar las libertades”.

