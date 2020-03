Refrendará PAN en 2021 gubernatura: Marko Cortés

Desde la ciudad de Chihuahua, Marko Cortés Mendoza, presidente del CEN del PAN, afirmó que su partido refrendará la gubernatura en 2021, y a su homólogo de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, quien también aseguró aquí que ganarían, le reviró “que no se equivoque, vamos a ganar Chihuahua y va a estar bien ganado porque hemos gobernado y hemos dado resultados, que es claro el contraste respecto a lo que sí está haciendo el gobierno panista de Chihuahua con lo que no se está haciendo en el gobierno morenista de López Obrador”.

Además, en entrevista exclusiva, el jefe nacional del PAN señaló que los candidatos a la gubernatura por el PAN habrán de sostener mucho diálogo para construir y consensar por quien abandere dicha candidatura, enfatizando en que se privilegiará la elección interna, pues de no existir consenso, será la militancia quien defina, al mismo tiempo no descartó vaya Acción Nacional en alianza con Movimiento Ciudadano y el PRD, en al menos 75 distritos electorales federales, para arrebatarle a Morena la mayoría calificada con la que cuenta en la Cámara de Diputados.

EH: El presidente del CEN de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar aquí en la ciudad dijo que iban a ganar la gubernatura de Chihuahua, ¿qué responde el jefe nacional del PAN?

MCM: Que no se equivoque, vamos a ganar Chihuahua y va a estar bien ganado porque hemos gobernado y hemos dado resultados, que es claro el contraste respecto a lo que sí se está haciendo en el gobierno panista de Chihuahua con lo que no se está haciendo en el gobierno morenista de López Obrador; la gente lo que quiere dé resultados y soluciones y hay un claro contraste respecto a lo que nosotros estamos logrando hacer, en todas las encuestas del país vemos cómo toda la gente hoy se preocupa si vamos por el rumbo correcto en México.

EH: Existen dos grupos muy notorios al interior del PAN en Chihuahua, por un lado el que encabeza el gobernador Javier Corral y por otro lado el de la alcaldesa Maru Campos, del primer grupo se dice que será Gustavo Madero el candidato por la gubernatura y por el segundo será la misma alcaldesa quien la abandere, ¿podemos inferir entonces que ellos dos serían los candidatos en disputa?

MCM: Yo lo que creo es que tendría que haber mucho diálogo, mucha construcción y esto no significa que no tengamos un proceso de definición, pero en el PAN estamos acostumbrados ir a la contienda y respetar a quien gana y apoyando con todo, cerrando filas, es normal, y yo festejo que tengamos aspirantes, buenos aspirantes, que tengamos opciones, buenas opciones y lo que faltará es que entre ellos se pongan de acuerdo y si no ocurre, que haya un proceso interno y que la militancia tenga la última palabra que al final, estoy seguro que por el bien de Chihuahua, saldremos unidos, fuertes y juntos.

EH: ¿Podemos decir entonces que Gustavo Madero es el candidato a gobernador y Maru Campos la candidata del CEN del PAN?

MCM: No, yo te diría que nosotros cuidaremos que el proceso se lleve a cabo de forma muy adecuada, soy muy amigo tanto de Gustavo como de Maru y amigo de muchos años, de mucho tiempo y si algo buscaré y garantizaré es que se haga un proceso muy cuidado, muy equilibrado, donde quien vaya a la contienda sea el que logre tener la mayoría de las simpatías de la militancia.

EH: ¿Usted vaticina que los grupos internos del PAN lleguen unidos para 2021?

MCM: Sí, necesariamente yo veo que necesitan salir unidos y que habrá altura de miras en que todos habremos de poner muy por arriba del objetivo principal que es cuidar a México, que es cuidar Chihuahua, confirmar como panistas este estado y no retroceder.

EH: ¿La violencia que existe en el país, en Chihuahua qué tanto afectará a las elecciones este año y el próximo año?

MCM: Nosotros creemos que a López Obrador se le ha salido de las manos el problema de la inseguridad, más violencia que nunca, más ejecuciones, más secuestros, más feminicidios, más robos, se dejó decomisar las drogas como la marihuana, metanfetaminas, cocaína y todo esto con datos oficiales de la Sedena o del Secretariado Ejecutivo de Seguridad pasaron de estar mal a estar peor, esto sin duda es un factor más para que más bien la gente vaya y vote para que la gente vaya, participe y para corregir el rumbo, México requiere cambiar rumbo, no pueden seguir las cosas como van.

México requiere contrapesos, el poder absoluto sabemos que corrompe absolutamente, requerimos equilibrios, contrapesos, y la gran oportunidad que tenemos los mexicanos para generar equilibrios y generar contrapesos van a hacer ahora en las elecciones de 2021.

EH: En breve, ¿cómo calificaría el gobierno de Javier Corral?

MCM: Como un gobierno exitoso de resultados tangibles y a la vista de todos.

EH: ¿Irá entonces el PAN en alianza en algunos distritos electorales federales?

Yo ya hice una propuesta formal para poder construir al menos en 75 distritos en la búsqueda de ser más competitivos, de ser más complementarios, de abrazar proyectos de la sociedad y hacerlo nuestros, sí estamos buscando construir, habrá otros lugares en donde decidamos ir solos, que será la mayoría de los distritos federales, pero en algunos sí creamos que sería conveniente el poder construir de manera conjunta, habrá que esperar para poderlo hacer, tejer fino y la materia sin embargo pasa por la decisión de los otros partidos de querer ir en una candidatura común de mínimos; nosotros les estamos preparando para los dos escenarios para poder ir solos o juntos en la (elección) federal.

EH: ¿Se privilegiará la votación interna para elegir a los candidatos?

MCM: Sí, se va a privilegiar la votación interna para elegir candidatos, es clamor de la militancia poder decidir, poder votar y es algo que buscaremos impulsar, sí de forma mayoritaria, muy importante, un amplio consenso nos pidiera la definición por excepción, qué es la designación, podríamos considerar, pero nuestros actos de la presidencia nacional es ir a las elecciones internas.

EH: Finalmente presidente, ¿es la Cámara de Diputados el último gran dique que te detenga la oleada de Morena?

MCM: Es necesario un contrapeso que requiere México, requiere que nos volvamos a escuchar todos y que las decisiones no se sacan por consigna o línea partidista, sino que haya discusión; México requiere pluralidad, democracia, México hoy tiene una oportunidad enfrente que es la elección de 2021 para que podamos, entre todos, hacer que nos volvamos a escuchar y nos volvamos a ser necesarios.

