Registro Covid de Secretaría de Salud es irreal

La cantidad de infectados de Covid-19 que reporta la Secretaría de Salud corresponde a un registro irreal, ante el cambio de diagnóstico que surgió en los hospitales de la entidad en los últimos meses, debido a que las pruebas PCR tienen un 40% de probabilidad de fallo, explicó el doctor Julio López.

López, quien lidera la atención de pacientes Covid-19 en el Hospital Central, informó que en los últimos meses se observó que el 40% de las pruebas PCR son falsas negativas, por ello se pasó a realizar tomografías pulmonares a ciudadanos que acuden a los nosocomios con síntomas características de la enfermedad.

“Ya no estamos haciendo PCR. Lo que estamos viendo es que la mayoría de las personas llegan con síntomas, y lo primero que hacemos es tomar una tomografía, que ha venido a desplazar la PCR. Si nos dice que tiene lesiones pulmonares, eso ya es diagnóstico de Covid”, explicó.

Precisó que al no realizarse la PCR, el paciente no entra en los registros como caso positivo, pese a que inicie el tratamiento correspondiente. A ello se le suma que el resto de la familia decide evitar la visita a algún nosocomio y no realizarse alguna de las diversas pruebas en laboratorios privados, debido al alto costo.

Lo anterior ocasiona que tanto el paciente que acudió al centro hospitalario, como la familia, queden fuera del registro oficial de los entes de gobierno. Por lo que la estadística oficial no corresponde a la realidad.

“Muchas de las veces iniciamos tratamiento y ese paciente no se registra porque no se le hace PCR, hay miles de personas, o sea que lo que reporta la Secretaría de Salud no es real, es un subregistro muy grande”, explicó.

Respecto al Hospital Central, López detalló que el nosocomio tiene una disponibilidad de 180 camas, sin embargo, carece del recurso humano necesario para atender a tal cantidad de pacientes.

La situación se da a pesar de que se habilitó un área completa de las instalaciones para atender a los pacientes con Covid-19. De manera que el poco personal médico y de enfermería no alcanza para atender a más de 65 pacientes.

“En terapia intensiva hay dos enfermeras por paciente y en piso hay sólo una por cada dos pacientes, por turno…. No tenemos la capacidad de atender a más de 65 pacientes, debido a la infraestructura que se adaptó”, dijo.

Agregó que por día se utilizan alrededor de 250 equipos de protección para el personal médico que ingresa en el área para atender a los pacientes. Ello pese a que el Hospital Central es el principal nosocomio que se dedica a la atención de Covid-19 en la ciudad.

En cuanto al virus, precisó que a México llegó una cepa que mutó en Europa, por ello, ha sido más agresivo, generando un daño mayor a nivel pulmonar y una inflamación generalizada, así como coagulación de la sangre.

“Hemos visto pacientes que llegan con un infarto o una embolia cerebral y la causa es Covid-19 porque genera alteraciones en la coagulación de la sangre. Muchas veces la trombosis genera inflamación pulmonar, y puede generar inflamación intestinal”, explicó.

