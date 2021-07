¿Sabes qué es el housejacking?, en Ciudad Juárez se sufre a diario

El `housejacker` es algo que preocupa y que no se ha podido erradicar, entre muchas otras cosas, así lo comentó Hernan Ortiz de la organización “Ciudadanos por una mejor administración”, quien destacó que Juárez se ha convertido en una ciudad innecesariamente extensa, tan extensa que los servicios municipales no alcanzan a cubrir en su totalidad.

“Hay que considerar tres aspectos muy importantes y que tiene que ver con la administración pública, primero una administración correcta del desarrollo urbano, ninguna administración ha tenido el valor de poder resolver esa situación y como segundo punto, desde la recolección de basura, el alumbrado público, la pavimentación y el mantenimiento de las vías, es un problema en toda la ciudad”, destacó Hernan Ortiz.

“La administración incluso de la propia policía es insuficiente, ni siquiera están totalmente equipados, muchos patrullan incluso a pie, entonces no hay una administración correcta de los recursos”, añadió

Destacó que no se canalizan los fondos suficientes para atender esta problemática, ya que hay otras prioridades, como pagar a líderes sindicales y la publicidad.

“Pero atender las zonas que ya existen en la ciudad, no es una prioridad, lo cual hace que quede una marginación y rezago social y urbano”, dijo.

“La cuestión de que crezca de manera potencial creo que se debe principalmente a la impunidad que se vive en la ciudad, es decir se cometen una gran cantidad de crímenes y si no hay castigo, es como una invitación a que los crímenes se sigan reproduciendo”, enfatizó.

“Eso ha sido crítico en los últimos años, la cantidad de asesinatos que traemos al día es escandalosa, la cantidad de otros delitos es escandalosa, no hay autoridad que logre poner orden, de alguna manera”, finalizó.

Al respecto, el presidente de Canacintra Thor Salayandia comentó “el delincuente busca maneras nuevas para delinquir, es muy lamentable que esté pasando eso, tenemos que ver con las autoridades para ver qué cartas en el asunto se están tomando, cada vez vemos más cuestiones de este tipo, eso lo hemos advertido muchas veces”.

“El hecho de que no se abra la economía, que no tengamos la certeza de cómo se está moviendo la economía, de que no haya empleo todo eso va a dar luz a todo ese tipo de cuestiones delincuencia, es muy lamentable y tenemos que seguir hablando con las autoridades y exigiendo que realmente se tomen cartas en el asunto”, finalizó.