Se compromete Graciela a construir acueducto para escurrimientos de El Granero

La candidata del PRI a la gubernatura de Chihuahua Graciela Ortiz, afirmó que dentro del listado de obras contempladas en el Plan Maestro de Infraestructura estatal, se encuentra la construcción de un acueducto que capte los escurrimientos de la Presa El Granero, para resolver el problema de abasto de agua en las ciudades aledañas.

Destacó que la obra planteada no superará los 30 kilómetros y aunque requerirá de una inversión importante, vendrá a resolver la falta de agua en colonias, problemática que no se atendió durante la actual administración por falta de voluntad política.

“Sé, porque conozco todo el territorio estatal, lo que significa no contar con el más preciado de los elementos, que genera enfermedades y provoca deterioro en la calidad de vida” expresó Ortiz.

Reiteró que le dará solución al problema de abastecimiento en los ayuntamientos, empezando por Chihuahua capital, con esto vendrá a beneficiar a las familias chihuahuenses que mantienen esta problemática constantemente.

Además comentó que buscará esquemas de financiamiento de organizaciones como la Unión de Naciones Unidas que apoyan la realización de obras de infraestructura de agua.

“Necesitamos un gobierno que gobierne, que no solamente sea de nombre; no permitan que les digan que no se puede, estamos en la pelea porque con ustedes y con su trabajo, vamos a recuperar el Palacio de la independencia y de ahí el Palacio de Gobierno, finalizó.

