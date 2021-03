Solicita ayuda de la comunidad Luz Zamora

Luz Zamora tiene 68 años, vende nopalitos y cigarros en una mesita fuera del supermercado de la calle 4ª y Niños Héroes, donde lleva cerca de tres años, a veces le va bien, a veces mal, pero su peregrinar data de hace más de 50 años en los que ha “rodado de aquí al mercado”, según dice ella.

➡️ Recibe las noticias más relevantes de Chihuahua, Parral y Juárez directo a tu correo electrónico. ¡Suscríbete a nuestro Newsletter!

“Tuve un hijo muy malito por cinco años, usaba oxígeno día y noche, vendí todos mis muebles, mi casa está por la calle 11ª # 6832, en Desarrollo Urbano, no tengo nada, nada, nada, tenía mi casa más o menos, sin lujos, pero ahorita, nada”, contó doña Luz a El Heraldo.

Cuando su hijo falleció de neumonía, el 26 de mayo del año pasado, tuvo que vender sus muebles para pagar el funeral y sobrevivir.

“Me cobraron como 30 mil pesos, le hice como pude, vendí la lavadora, el refrigerador se descompuso, vendí la tele, no tengo nada más que una cama y un sillón, una estufita eléctrica y una parrillita, me sale mucha luz, antes no pagaba tanto, esta vez me salieron 2 mil 124 pesos, que adeudos”, lamentó.

“Es muy pesado, tengo 68 años, gracias a Dios no me he enfermado, he trabajado como he podido, con la epidemia y todo. Tengo un líder que me apoya, es el que me ha ayudado a estar aquí, si no, ya nos hubieran quitado. Una vez me les amarré a un poste porque me quisieron mover de aquí, ya me ayudó él y aquí estoy”, comentó.

Luz aún no ha podido reponer de la muerte de su hijo, “tenía 43 años, muy joven, casi me llevó, véame como estoy. Me vengo a trabajar por no estar en mi casa, me sofoco, me estreso. Y ahorita en el seguro no se puede ir a atención médica porque luego luego la quieren dejar a uno ahí, con su enfermedad. Voy a la Similar, me dan medicinas, pues aquí saco pa’ mis gorditas”.

Foto: Horacio Chávez | El Heraldo de Chihuahua

Luz comenta que la Dirección de Grupos Vulnerables le dio una tarjeta para despensa, pero se la suspendieron hace tres meses, no sabe por qué. Y cuando fue a preguntar la oficina ya no estaba en la calle 27ª y en la Presidencia Municipal no le supieron dar razón.

“Quedaron de ir a arreglarme la casa, que se goteaba, fueron y midieron, que me iban a poner una loza, porque vieron a mijo en las condiciones que estaba, cada vez que llovía tenía que sacarlo con mi familia para protegerlo del agua. Y nunca fueron”, señaló.

“Con lo que me puedan ayudar, qué le hace que sean muebles usados, lo que se pueda, me deprimo más de ir a mi casa y ver que no hay nada. Yo sé que él ya no va a volver, me dejó una pensión, pero muy baja, porque no soy su esposa, nomás 800 mensuales, no he podido arreglar la Afore ni Infonavit, que porque el banco, porque esto, porque lo otro. No es cierto, no me los han querido entregar. Con lo que gusten ayudarme quedo más que agradecida”, dijo.

Si desea ofrecer alguna ayuda para doña Luz Zamora, comunícate al número 614-531-0519, con su hijo Pepe.

Te puede interesar: