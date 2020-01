También senadores deben comparecer ante el Congreso local: Diputación permanente

Diputados de diferentes fracciones parlamentarias coincidieron en que el delegado de la Conagua en Chihuahua, Antonio Baldemar Méndez, acuda a comparecer ante el Congreso local así como los tres senadores por Chihuahua, Cruz Pérez Cuéllar, Gustavo Madero y Bertha Caraveo, “hemos ido todos a verlo, hemos tomado las instalaciones (de Conagua), a reuniones, pero es importante que el funcionario federal venga al Poder Legislativo a rendir cuentas y de cara a nosotros nos diga los objetivos, metas y actos a seguir”, expusieron.

Que rindan cuentas a los chihuahuenses de cara al Poder Legislativo, enfatizaron los diputados Jesús Villarreal del PAN, Omar Bazán del PRI y Miguel Colunga de Morena, quienes además de pedir que se respeten los acuerdos tomados en la reunión del pasado 09 de enero entre autoridades federales y productores, entre otros es que la presa Luis L. León “El Granero” se mantenga cerrada y no se vaya abrir La Boquilla.

El morenista Colunga Martínez pidió que acuda el delegado de la Comisión Nacional del Agua acompañado de los expertos en la materia para que informen con cifras reales la cantidad de agua que ha destinado Chihuahua al pago del Tratado de Aguas entre México y Estados Unidos de 1944, así como las cifras reales de los niveles que tienen cada una de las presas en la entidad, además de asegurar que no se abrirán ni El Granero, ni La Boquilla, ni Las Vírgenes, por lo que debe de existir certidumbre entre los agricultores de la entidad.

Por su parte Villarreal Macías externó que la comparecencia obedece también para recibir información de los 130 millones de metros cúbicos que fueron extraídos de El Granero, ya que sólo 30 millones se fueron al pago del Tratado y se desconoce a dónde fueron a parar los otros 100 millones de metros cúbicos, enfatizando la presencia de la Conagua ante el Legislativo así como de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA).

El diputado Omar Bazán a su vez solicitó la presencia también de los tres senadores por Chihuahua para escuchar la postura de cada uno respecto al Tratado en mención y que de haber dictaminado los exhortos e iniciativas pendientes sobre el tema, “muy seguramente en el Senado ya estarían discutiendo qué hacer con este Tratado, que vengan los senadores, Conagua y la CILA”.

El panista Luis Aguilar, representante de Camargo y la región, recordó que La Boquilla tiene actualmente un 69.47% de capacidad, advirtió que de llevarse el agua de esta presa existiría “un problema brutal, económico y social en la región, no lo pondríamos controlar ni contener… hemos pedido seriedad a la Conagua, que nos garanticen que no se abrirán más las presas, el problema es la incertidumbre, la misma directora general Blanca Jiménez sale diciendo que se llevarán mil millones de La Boquilla para Tamaulipas, ni una gota a otro estado, esa es nuestra postura”, sentenció.

“El Granero no se abrirá más, ya cumplió su propósito, no es necesario que El Granero se abra, debe ser claro La Boquilla no tiene por qué aportar agua para pagar a Estados Unidos, mucho menos para mandar agua a otros estados como Tamaulipas”, expresó Miguel Colunga.

Tanto el PAN, PRI como Morena, coincidieron en que el debate además de realizarse en el Congreso local, se traslade al Senado de la República para analizar a profundidad el Tratado firmado en 1944, “para ir al fondo de esto habría que plantear, que venga el representante de CILA es importante su opinión, plantear nosotros la revisión del Tratado del 44, no con el objeto de no pagar el agua, al contrario en la mejor disposición de pagar el agua, pues somos beneficiados por el río Colorado, ver qué opciones y en qué condiciones estamos, hay una situación local en que las aguas almacenadas en las presas ya no son suficientes por la apertura de cultivos que se ha dado”, refirió Villarreal.

“El vencimiento del pago del Tratado es el 24 octubre, entre 550 y 600 millones de metros cúbicos como país no como Chihuahua, donde existen varias fuentes de aportación no sólo las presas de Chihuahua, por lo menos existen seis presas que deben aportar ese volumen, pero además podemos pagar el agua con los escurrimientos que se den de aquí al 24 de octubre, quizá ni se abran ninguna de las seis presas, no sé por qué se detonó un conflicto previo, sino tenemos cartera vencida del pago del agua”, finalizó Colunga.









