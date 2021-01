Tenemos hasta el 31 de enero para lanzar las convocatoria para las candidaturas: Chaparro

Martín Chaparro, dirigente estatal de Morena, comentó que la convocatoria para la elección de los candidatos para los próximos comicios aún no se encuentra terminada en su totalidad, por lo que adelanta que se esperan grandes sorpresas para los comicios de éste año.

Si te gusta estar informado, suscríbete a nuestro NEWSLETTER y recibe todas las mañanas en tu correo electrónico las noticias más importantes de Chihuahua. Da clic aquí, es gratis

“La convocatoria para todos los espacios locales que vendrían siendo presidencia municipal, regidurías, sindicatura y diputados locales aún no sale, tenemos hasta el 31 de enero, del nueve de enero al 31 de enero cualquier día puede salir”.

Hasta el momento para la selección de los candidatos para la alcaldía municipal de Chihuahua, regidurías, síndico, diputados locales se espera que ésta salga antes del 31 de enero, fecha límite para emitir la convocatoria para el registro de los aspirantes, informó el dirigente estatal Martín Chaparro, por lo que hasta este momento desconoce los integrantes del partido que han levantado la mano para las diferentes candidaturas.

Recalcó que los lineamientos que se establecerán dentro de la convocatoria son generalidades establecidas dentro de los estatutos tales como: personas libres y de excelentes costumbres, honestos, que NO MIENTAN, NO ROBEN, que NO TRAICIONEN principales ideales de Morena, y en caso de ser padres de familia que no cuenten con adeudos de pensión alimenticia, ya que buscan que los candidatos a registrarse al partido sean personas integras.

Señaló que en caso de un personaje político externo que decida registrarse en el partido para ocupar una candidatura, no está cien por ciento garantizado que estos puedan llegar a quedar, ya que se debe de respetar el proceso interno para ésta selección.

“Mencionaríamos el caso de Cabada, Cabada fue y se registró a la candidatura a gobernador y pues no quedo, mencionaríamos ese caso para que vean que no es de manera automática el tema”.

En cuanto a la nueva incorporación de Mónica Borruel solo mencionó que ésta se suma a las filas del partido, sin que hasta el momento algún integrante más por parte de ésta familia externe sus intereses por unirse a Morena.

“Tenemos que ver a las personas como actores políticos individuales, los demás no se han acercado y en el caso de otros personajes mencionados como Marco Quezada, aquí no se han acercado a nivel estatal para externar sus intereses”.

Indicó que hasta el momento desconoce sí han tenido algún tipo de acercamiento a nivel nacional políticos ajenos a Morena para obtener algún registro y obtener alguna candidatura al interior del partido.





Te puede interesar:





Local Investiga Secretaría de Salud supuesta vacunación a familiares de trabajadores de hospital

Región Sexta tormenta invernal traerá lluvias y aguanieve para Chihuahua

Región La sequía ha afectado la producción de membrillo en Allende