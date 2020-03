Tiene Chihuahua 40 pruebas para Covid-19

El Laboratorio Estatal cuenta con insumos para procesar 40 pruebas de PCR (Reacción en Cadena de la Polimerasa) para la detección del virus Covid19, cada prueba tiene un costo de 7 mil pesos, informó el doctor Gumaro Barrios Gallegos, quien exhortó a la población a no caer en la psicosis y compras de pánico ya que Chihuahua aún no cuenta con casos confirmados.

Las pruebas con las que cuenta Chihuahua son las que la federación ha enviado para aplicarlas a las personas que con la definición de caso sospechoso, la cual ha variado, así lo dieron a conocer las autoridades sanitarias estatales, ya que las pruebas no se aplicarán a toda la población, ya que de los contrario no se contaría con la capacidad para atender la demanda.

Se informó que estas pruebas por el momento son pocas y suficientes, pero la Secretaria de Salud está en vía de compra de más insumos con recurso estatal. A nivel federal se ha anunciado que se cuenta con proveedores especiales.

El subdirector de Epidemiología de la Secretaría de Salud indicó que la cancelación de clases así como eventos masivos no es necesario por el momento, tampoco que la gente deje de usar el transporte público por el conglomerado de personas, esto debido a que Chihuahua continua en la fase de mitigación donde las medidas preventivas como el lavado de manos de manera frecuente, la limpieza de los objetos que utiliza y toser o estornudar con la parte interna del brazo son prioridad.

Hasta el momento Chihuahua no reporta un solo caso confirmado a Covid-19, pero hay 6 personas en seguimiento, dos de ellas de Ciudad Juárez, quienes se encuentran bajo observación y a punto de darlos de alta al no presentar síntoma alguno.

Las pruebas PCR que se utilizan han sido adaptadas por México para la detección con la compra se insumos específicos para detectar el Covid-19. Dichos insumos para pruebas se les han abastecidos a las estados por parte de la federación. En Chihuahua se cuenta con insumos para realizar 40 pruebas.

El doctor aplaudió que la federación haya autorizado que los laboratorios estatales pueden realizar las pruebas PCR, ya que se reduce el tiempo de entrega de resultados. Antes se podía tardar una semana al enviarlos al Indre, ahora el resultado lo brindan en un día. “Los tiempos se acortan y entre más pronto se dé el resultado brinda descanso para el paciente, para el médico tratante y las autoridades sanitarias”.

Explicó que las autoridades sanitarias federales capacitaron al personal de los laboratorios estatales y posteriormente se les brindaron los insumos para realizar las pruebas. A Chihuahua le otorgaron 40 pruebas, lo que es muy poco, sin embargo las autoridades estatales están en vías de compra de más insumos para que se realicen las pruebas necesarias. Cada prueba tiene un costo de 7 mil pesos.

“La realización de pruebas va vinculada a la definición operacional de caso sospechoso, no por sentimiento, ya que no se tendría capacidad para eso, por lo que se debe de cumplir con el primer criterio”, mencionó.

Es pruebas se utilizan para 8 tipos de enfermedades, pero en el caso del coronavirus tienen encimas específicas para detectar el coronavirus. En Corea del Sur se han hecho más de 190 mil pruebas, en México hasta el jueves por la noche 395 para coronavirus en viajeros y quienes estuvieron en contacto con ellos, además de 100 más a través de los sistemas estatales de epidemiología.

En cuanto a la cancelación de clases y eventos masivos dijo que al estar en la primera fase no se hace necesario, además de que Chihuahua no registra casos confirmados “No podemos caer en una crisis nerviosa poblacional porque eso nos va a llevar a cometer errores, tenemos que ser objetivos no dejarnos llevar y hacer cosas indebidas y acciones que no tenemos que hacer”.

Destacó que las medidas preventivas son importantes.

El vocero designado para el tema informó que la definición operacional cambió y ahora un caso sospechoso es cualquier persona de cualquier edad, que en los últimos 14 días haya presentado fiebre y/o tos, o al menos uno de los siguientes síntomas como es dificultad para respirar, dolor de músculos, dolor en las articulaciones, dolor de cabeza o garganta, además que en el mismo periodo la persona haya referido haber estado en contacto con un caso confirmado o bajo investigación de Covid-19 o antecedente de viaje a países con transmisión local como China, Hong Kong, Corea del Sur, Japón, Italia, Irán, Singapur, España, Francia, Alemania y Estados Unidos, de Estados Unidos principalmente provenientes de los estados de California, Washington y Nueva York al registrar mayor incidencia, al grado que el presidente norteamericano ha declarado emergencia nacional.

En la fase en la que se encuentra Chihuahua es importante cortar las cadenas de trasmisión y con ello evitar la dispersión comunitaria, que lleve a la segunda fase de la evolución de la enfermedad. Detalló que tras detectar el primer contagio han pasado 30 días para estar registrado contagios, por lo que se debe de apostar a las medidas preventivas.

Dijo que de diferentes universidades estuvo recibiendo llamadas de las instituciones educativas, tras el anuncio de que el Tecnológico de Monterrey cancelaba clases presenciales, pero hizo un llamado a las autoridades educativas para que se sitúen en Chihuahua y tomen en cuenta que en el estado no hay casos confirmados para llegar a la cancelación.

Es importante señalar que por el momento no es necesario llegar a la suspensión de eventos masivos y la restricción del uso del transporte público.

